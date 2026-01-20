Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι δηλώσεις του Απόστολου Σούρλα, εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος υποστήριξε την ανάγκη διεξαγωγής δημοψηφίσματος για ζητήματα όπως η μοιχεία και η μοναρχία, θέματα τα οποία η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία έχει επιλύσει εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, ο κ. Σούρλας, στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, μίλησε για τα δικαιώματα του «αγέννητου παιδιού», υπογραμμίζοντας πως «ό,τι χειρότερο νομίζω ότι είναι μία δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού και όχι το να φέρει μια γυναίκα, να κυοφορήσει ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να μην το ήθελε αρχικά».

«Ξεκάθαρη εν ψυχρώ δολοφονία η άμβλωση»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ONE, ο συνήγορος της κ. Καρυστιανού, έκανε λόγο για «στάθμιση» των δικαιωμάτων της γυναίκας σχετικά με το σώμα της. «Δηλαδή τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού; Και ξέρετε κάτι; Απορώ, απορώ όταν κάποιος βλέπουμε ότι ένα βρέφος δολοφονείται με έναν πολύ σκληρό τρόπο, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει… γνωρίζει πώς γίνεται μία έκτρωση, καταλαβαίνει ότι είναι μία φριχτή δολοφονία. Ξεκάθαρη εν ψυχρώ δολοφονία έναντι ενός ανθρώπου ο οποίος δεν δύναται καν να αμυνθεί. Αυτό εσάς δεν σας στεναχωρεί; Σας αρέσει αυτό το πράγμα;».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σούρλας σημείωσε πως από το 1986 από όταν και επετράπησαν οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα. «Τι είπε η κ. Καρυστιανού, πως με τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Και υπάρχει μία στάθμιση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;», τόνισε.

Όσον αφορά τα δημοψηφίσματα, αφού επικαλέστηκε τον όρο της «άμεσης δημοκρατίας», ο κ. Σούρλας ρωτήθηκε ότι αν «θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε και δημοψήφισμα για τη μοναρχία», με τον ίδιο να απαντά «γιατί όχι;».

«Για το κάθε θέμα δεν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα; Γιατί όχι; Γιατί στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες γιατί το κάνουν; Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία…», τόνισε, ενώ στη συνέχεια έγινε αναφορά και για δημοψήφισμα για τη μοιχεία.

Όσα ειπώθηκαν:

Ζαχαρός: Το θεσμό της μοιχείας ας πούμε, πρέπει να τον επανεξετάσουμε με δημοψήφισμα;

Σούρλας: Τι σχέση έχει η μοιχεία;

Ζαχαρός: Σας ρωτάω, είναι κι αυτό ένα θέμα.

Σούρλας: Τι σχέση… μιλάμε το ένα… το ένα είναι εντελώς διαφορετικό. Μην μπερδεύετε τις έννοιες, μην προσπαθείτε να μπερδέψετε τις έννοιες. Διότι άλλο μιλάμε, άλλο πράγμα είναι η έκτρωση…

Ζαχαρός: Δεν προσπάθησα να κάνω τίποτα από όλα αυτά που μου καταλογίζετε κύριε Σούρλα, είστε νομικός σας παρακαλώ, την ακρίβεια των λεγομένων μου και τη δική σας.

Σούρλας: Κύριε Ζαχαρέ, είναι άλλο πράγμα η έκτρωση όπου μιλάμε για μια δολοφονία ενός ανθρώπου…

Ζαχαρός: Δεν τα συνέδεσα. Ρώτησα αν πρέπει και γι’ αυτό να κάνουμε δημοψήφισμα.

Σούρλας: Φυσικά.

Ζαχαρός: Α, να κάνουμε. Εντάξει, ναι. Κατάλαβα.

Σούρλας: Ο λαός θα πρέπει να αποφασίζει για σοβαρά θέματα που τον απασχολούνε. Και όχι μόνο για την έκτρωση, για πάρα πολλά θέματα θα πρέπει να…