Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
26 Ιανουαρίου 2026, 21:00

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Με επικίνδυνο για την απλοϊκότητά του τρόπο προσεγγίζει η Μαρία Καρυστιανού (και) τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική, στην πρώτη παρέμβασή της. Με ανάρτησή της, ζητά ενημέρωση για την επικείμενη συνάντηση ΜητσοτάκηΕρντογάν, ώστε να κρίνουν προφανώς αδιαμεσολάβητα οι Έλληνες πολίτες αν θα γίνει η συνάντηση, αφήνοντας αιχμές για εθνική προδοσία.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

«Εθνική προδοσία»

Η Μαρία Καρυστιανού, με προφανή στόχο να χαϊδέψει τα αφτιά στα δεξιά της ΝΔ, δείχνει να θεωρεί μάλλον επικίνδυνο το διάλογο για τα ελληνοτουρκικά, ειδικά όταν βάζει στη ρητορική της θέμα «εθνικής προδοσίας».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού δεν λέει αν θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνομιλεί με την Τουρκία και να προσπαθεί να αποφεύγει αντί να δημιουργεί κρίσεις.

Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις αρχικές της δηλώσεις έχει δείξει εδώ και καιρό ότι δεν έχει διάθεση για προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με την Τουρκία, καθώς αυτό προϋποθέτει να μιλήσει για «συμβιβασμούς», που πρώτο το δικό της ακροατήριο δεν αντέχει.

Η ανάρτηση

Στον λογαριασμό της στο Χ, η Μαρία Καρυστιανού έκανε την εξής ανάρτηση:

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντησή σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: «Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα». Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών. Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κοινωνία
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

inWellness
inTown
Σύνταξη
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών
Διπλή έρευνα 26.01.26

Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της
Ελλάδα 26.01.26

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών στις Σέρρες περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύνταξη
Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
