Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.
- Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Σε εξέλιξη οι έρευνες από την εθελοντική ομάδα διάσωσης
- Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE
- Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
- Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές – Ποιους αφορά
Τον Φεβρουάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.
«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε ο κ. Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.
Αναφορικά με τη θεματολογία της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι σκοπός θα είναι «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».
Την ίδια ώρα, στην Αθήνα υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και κοιτούν το… ημερολόγιο, ώστε να βρουν τις από κοινού διαθέσιμες ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανώς εντός Φεβρουαρίου.
«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ημερομηνία. Όταν συμβεί αυτό θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση» τονίζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.
