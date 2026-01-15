Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τον Φεβρουάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε ο κ. Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Αναφορικά με τη θεματολογία της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι σκοπός θα είναι «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και κοιτούν το… ημερολόγιο, ώστε να βρουν τις από κοινού διαθέσιμες ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανώς εντός Φεβρουαρίου.

«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ημερομηνία. Όταν συμβεί αυτό θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση» τονίζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.