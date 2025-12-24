Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη σημερινή του (24/12) ομιλία του στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΑΚΡ, στέλνοντας μηνύματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, με αφορμή την τριμερή που έχει ενοχλήσει την Άγκυρα.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αναφερόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή: «Είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού, εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα, αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας».
Και διεμήνυσε: «Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Συμφωνίες μπορούν να γίνουν, υπογραφές μπορούν να μπουν, διάφορα μηνύματα μπορούν να σταλούν με δοτές ερωτήσεις. Τίποτα από αυτά δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ειδικά για το Ισραήλ πως «τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ».
«Δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε»
«Δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε. Δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε», ανέφερε, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ τονίζοντας ότι η Τουρκία προσεύχεται για τη Γάζα, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, θα αυξήσει τη βοήθειά της στους Παλαιστινίους και δεν θα αφήσει μόνη της τη Γάζα. «Ως Τουρκία, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε», σημείωσε.
Όπως είπε, μάλιστα, «είμαστε μια διαφορετική χώρα, ένα πολύ διαφορετικό έθνος. Από το 1071 βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωγραφία. Πληρώσαμε τίμημα, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε ζωές. Έτσι καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτά τα εδάφη για χίλια χρόνια».
