Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 16:51

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» στην ανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών για το Κυπριακό.

Μιλώντας στην ετήσια σύνοδο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (COMCEC) στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «και η Κύπρος προστίθεται στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή μας».

«Θεωρώ σημαντικό ο Οργανισμός μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη του προς τον τουρκοκυπριακό λαό. Αναμένω να προσφέρετε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών», προσέθεσε, διαμηνύοντας θέση που έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Ινδονησία: Περισσότεροι από 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Τραγωδία στην Ινδονησία: 13 παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες - Επέστρεφαν από αγώνα βόλεϊ

Τα παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες στην Ινδονησία - Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται "κόκκινη ζώνη" από πλευράς ασφαλείας

Σύνταξη
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

