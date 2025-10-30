newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διαφωνία Ερντογάν Μερτς για τη Γάζα – «Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης»
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 19:04

Διαφωνία Ερντογάν Μερτς για τη Γάζα – «Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης»

Μερτς και Ερντογάν διαφώνησαν ενώπιον των δημοσιογράφων όταν ρωτήθηκαν για τις εξελίξεις στη Γάζα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Spotlight

Στη στενότερη αμυντική συνεργασία Γερμανίας – Τουρκίας συμφώνησαν ο γερμανός καγκελάριος  Φρίντριχ Μερτς και ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά διαφώνησαν on camera όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Στα ευρωτουρκικά η γερμανική πλευρά δήλωσε ότι θέλει την Τουρκία στην ΕΕ, επισήμανε, όμως, πως «ο δρόμος για την ΕΕ περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης».

Η επίσκεψη του γερμανού καγκελαρίου στην ‘Αγκυρα είναι η πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του και η οποία έλαβε χώρα μόλις τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πολλά από τα θέματα στην ατζέντα των δύο ηγετών είχαν στην πραγματικότητα δρομολογηθεί και κλείσει από την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα ήταν η αμυντική συνεργασία, με αιχμή την αγορά από την Τουρκία των μαχητικών Eurofighter, για τα οποία όμως είχαν ήδη αρθεί οι γερμανικές αντιρρήσεις και το γεγονός αυτό οδήγησε στη συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη σε θέματα άμυνας, ο Γερμανός καγκελάριος, στη συνέντευξη που ακολούθησε τη συνάντηση, έκανε λόγο μία νέα γεωπολιτική περίοδο που διανύουμε και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της στρατηγική συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία «δεν μπορεί να μείνει εκτός», καθώς είναι μία σημαντική χώρα.

Για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αρχικά ότι «θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ», κάνοντας λόγο για την έναρξη ενός στρατηγικού διαλόγου με την ‘Αγκυρα, τονίζοντας όμως ότι «ο δρόμος για την ΕΕ περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης»

Αναφορικά με τα ευρωτουρκικά και σε ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου «Τι θέλει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσφέρει στην Ένωση;» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία σε αυτό το θέμα είναι «άνετη», καθώς πάντα υποστήριζε ότι «τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία προσέγγισης».

«Αν η Τουρκία προσεγγίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια, τότε έχουμε και εμείς τα κριτήρια της ‘Αγκυρας» δήλωσε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει: «Με τα κριτήρια της ‘Αγκυρας ανοιγόμαστε και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα της Ευρώπης ή της Ασίας. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατική χώρα που εφαρμόζει και λειτουργεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και την Ασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με αυτό το θέμα».

Μερτς και Ερντογάν διαφώνησαν ενώπιον των δημοσιογράφων όταν ρωτήθηκαν για τις εξελίξεις στη Γάζα.

Σε ερώτηση τούρκου δημοσιογράφου για τη στάση της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, ο καγκελάριο Μερτς απάντησε: «Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ημέρα της ίδρυσής του. Έγινε μια χώρα όπου εκατομμύρια Εβραίοι μπορούν να βρουν καταφύγιο. Πολλοί άνθρωποι που έζησαν το Ολοκαύτωμα μετανάστευσαν στο Ισραήλ. Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε ή υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χωρίς να ασκούμε κριτική. Η κυβέρνησή μου από τις 7 Οκτωβρίου στέκεται στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ, στο πλευρό του εβραϊκού λαού».

Συνεχίζοντας ο κ. Μερτς επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμα της αυτοάμυνας». Όπως είπε, «με μια μόνο απόφαση θα μπορούσε να αποτραπεί η άσκοπη απώλεια ζωών. Η Χαμάς θα μπορούσε να απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της. Τότε ο πόλεμος θα τελείωνε αμέσως. Τα παιδιά της Γάζας, η τύχη των οποίων με στεναχωρεί πραγματικά, ήταν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει τώρα».

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις απόψεις του καγκελαρίου. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περισσότεροι από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Όμως, όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, υπάρχουν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα, για παράδειγμα χθες το βράδυ ξαναχτύπησε με αυτές τις βόμβες ειδικά τη Γάζα. Εσείς στη Γερμανία δεν τα βλέπετε αυτά; Η Γερμανία δεν τα παρακολουθεί;» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νωρίτερα, με κανονιοβολισμούς και με έφιππο άγημα υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο στην ‘Αγκυρα τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Τράπεζες
Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο

Πυρ και μανία η Όλγα Δάλλα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προανήγγειλε σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για το θέμα των υποκλοπών καθώς έπεσε θύμα «συνεργάτη» της προέδρου της Πλεύσης και τέλος έβγαλε στη «σέντρα» τον Διαμαντή Καραναστάση που «δεν εμφανίζεται στη Βουλή».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια

Δεδομένο πρέπει να θεωρείται για ακόμη μια φορά φέτος το sold out στο Καραϊσκάκη και το Ολυμπιακός - Άρης το Σάββατο, αφού έχουν ήδη φύγει πάνω από 31.000 εισιτήρια.

Σύνταξη
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30.10.25

Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο