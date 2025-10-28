Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Η σημαντική συμφωνία πώλησης 20 μαχητικών Eurofighter από τη Βρετανία στην Τουρκία ικανοποίησε ιδιαίτερα την τουρκική ηγεσία, που βλέπει την προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της ως μέρος του ευρωπαϊκού αμυντικού χώρου.

Η Βρετανία και η Γερμανία φαίνεται να θεωρούν πλέον την Τουρκία ως μια χώρα με την οποία θα μπορούσαν να συνάψουν ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, που βρίσκονται στα αντίθετα άκρα της Ευρώπης, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. «Αυτό θα επιτρέψει στις Ένοπλες Δυνάμεις μας να συνεργαστούν ακόμα πιο στενά για την αποτροπή απειλών και την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων» είπε.

Διθυραμβικά σχόλια στον τουρκικό Τύπο

Ο τουρκικός Τύπος σήμερα πανηγυρίζει και βλέπει τη συμφωνία ως «επιστροφή της Τουρκίας στην αμυντική συνεργασία με την Ευρώπη». Η εφημερίδα Μιλιέτ με τίτλο «Νέα εποχή στη Γαλάζια Πατρίδα» θεωρεί ότι η αγορά των Eurofighter αποτελεί μήνυμα ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία ανησυχεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, γράφει η ίδια εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι η αγορά θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων, καθώς η αγορά των Eurofighter έχει προκαλέσει σημαντικό θόρυβο στον παγκόσμιο Τύπο και έχει αναστατώσει την Ελλάδα και το Ισραήλ.

«Ευτυχές το τέλος με το Eurofighter», γράφει η εφημερίδα Ακσάμ και προσθέτει ότι η Ευρώπη «από το εμπάργκο γύρισε στη συνεργασία», ενώ επισημαίνει ότι την Πέμπτη έρχεται στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η χώρα του οποίου ανήκει στην Κοινοπραξία των Eurofighter και η οποία επιζητεί επίσης στενότερες σχέσεις με την Τουρκία.

Καμία αναφορά στον Ιμάμογλου

Χαρακτηριστικό πάντως των τελευταίων εξελίξεων είναι ότι αν και η επίσκεψη Στάρμερ στην Τουρκία συνέπεσε με το νέο ένταλμα σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου για την προεδρία του ΛΡΚ, για εμπλοκή του σε «κατασκοπεία», ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έκανε καμία μνεία σε αυτό και το ίδιο αναμένεται και από τον Γερμανό καγκελάριο.

Αριάνα Φερεντίνου, Κωνσταντινούπολη Ανταποκρίτρια της Ελληνικής Σύνταξης της DW στην Κωνσταντινούπολη