Με έμφαση στα ελληνοτουρκικά η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών. Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον πρόεδρο Τραμπ για το καλό της Ελλάδας, εμφανίστηκε υπερήφανος που η χώρα μας δαπανά του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και ταυτόχρονα έχει πρωτογενές πλεονάσματα και υποστήριξε πως η χώρα μας θα πρέπει να είναι παρούσα στη Γάζα όταν επέλθει οριστικά η ειρήνη.

Με μια δόση αλαζονείας, ο πρωθυπουργός, στη δευτερολογία του, προανήγγειλε την αποχώρησή του πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας λέγοντας στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων: «Να τηρείτε το χρόνο αν θέλετε να σας παρακολουθώ»

Έχοντας δεχτεί σκληρή κριτική για την αναβολή της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκίνησε λέγοντας πως «ενιότε συμβαίνουν αυτά».

Θα υπάρξει η ευκαιρία για νέα συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν

Ο Κυρ. Μητσοτάκη εμφανίστηκε να μη γνωρίζει «αν οι λόγοι» της αναβολής «ήταν πραγματικοί ή προσχηματικοί» ξεκαθαρίζοντας πως η γείτονα χώρα υπέβαλε αίτημα να μην γίνει. Κάνοντας κάποιες υποθέσεις είπε πως η Άγκυρα με τον τρόπο αυτό «μπορεί να αντιδρούσε για τη συμφωνία της Ελλάδα με τη Chevron, τα θαλάσσια πάρκα, κλπ.».

Ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα επιδιώκει «πάντα το διάλογο» και εκτίμησε πως στο μέλλον θα υπάρξει η ευκαιρία για συνάντηση με τον κ. Ερντογάν και τότε «αυτά που λέω δημόσια, θα τα πω και σε εκείνον».

Η ένταξη της Τουρκίας στο μηχανισμό SAFE περνάει από την Ελλάδα

Στο σημείο αυτό φρόντισε να τονίσει πως αν η Τουρκία επιθυμεί να μπει στον μηχανισμό SAFE θα πρέπει «να απαλλάξει την Ελλάδα από το casus belli και να σταματήσει να γκριζάρει το Αιγαίο».

Η ένταξή της στον μηχανισμό περνάει από τη χώρα μας και τη σύμφωνη γνώμη της, υποστήριξε.

Στο σημείο αυτό φρόντισε να στείλει μηνύματα και στην ηγεσία της ΕΕ που θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα καθώς την ίδια ώρα που η Ρωσία απειλεί την ήπειρό μας η Τουρκία βρίσκεται πολύ κοντά με τη Μόσχα.

Άμυνα – Πρωτοβουλίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να δει τα θέματα της άμυνας υπό διαφορετικό πρίσμα και κοιτάζοντας στο εσωτερικό δήλωσε με υπερηφάνεια πως «μιλήσαμε πρώτη για τη ρήτρα διαφυγής» υπερασπίστηκε τις «δαπάνες του 3% για την άμυνα» που ταυτόχρονα όμως δεν μας εμποδίζει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.

«Η άμυνα της χώρας ξεκινάει από την ισχυρή άμυνα» είπε με τους βουλευτές της ΝΔ να χειροκροτούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη επανέλαβε πως «όποιες επενδύσεις γίνουν για την ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να γίνουν για όλες τις χώρες που βρίσκονται και στα εξωτερικά της σύνορα» και εξέφρασε την την πίστη πως η Ελλάδα «έχει τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της νοτιοανατολικής Μεσογείου».

«Ο Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας εταίρος»

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως «η μεγαλύτερη επιτυχία μετά την Μεταπολίτευση ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ» και όχι η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

«Μάλωσε» τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις διατυπώσεις του για τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας εταίρος», σημείωσε. «Η ειρήνη αυτή που πετύχαμε, μπορεί το στιλ και ο τρόπος του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της πατρίδας μας. Θα συνιστούσα προσοχή», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη διάσκεψη στο Σαρλ Εμ Σειχ υποστήριξε πως «αν δεν είχαμε προσκληθεί τι ακριβώς θα λέγατε; Ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε, ότι δεν παίζει ρόλο. Αν ήσαστε στη θέση μου τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε go back; Η χώρα μας παίζει σημαντικό ρόλο για την ειρήνευση στη Γάζα με την ελπίδα ότι θα περάσουμε από την εκεχειρία στην μόνιμη ειρήνη».

Για τη Γάζα είπε «η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα όταν επέλθει η ειρήνη» και πως «κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δεν θα μπορεί να ζήσει εκεί έτσι όπως τον έχουν κάνει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί».

Με εκφράσεις για «μαύρο πρόβατο» και «ρεντίκολο», ο πρωθυπουργός, δεν παρέλειψε εκ νέου να επιτεθεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.