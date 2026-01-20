newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20 Ιανουαρίου 2026

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Spotlight

Έτος 2026, μήνας Ιανουάριος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καλείται να σχολιάσει την ομολογουμένως οπισθοδρομική τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και επιλέγει να την κατακεραυνώσει, λέγοντας πως « …δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς..».

Θα ήταν χρήσιμο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού –δεδομένου ότι δεν έχει ανακαλυφθεί η χρονοκάψουλα ώστε να επιστρέψει στο 2021– να μην ξεχνά τι ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ώστε να μην προσβάλλει τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων, παριστάνοντας κάποιες φορές ότι η ΝΔ ανήκει περισσότερο σε ένα κόμμα της προοδευτικής δεξαμενής και όχι της συντήρησης. 

Ας τα πάρουμε από την αρχή και να σημειωθεί πως το 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα όπου αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, και το οποίο ψηφίστηκε, παρά την αντίδραση της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, που κατέθεσαν αίτημα απόρριψης.

Σύσσωμη τότε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε ως απαράδεκτη την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε «ΚΑΤΑ» μαζί με τους Πολωνούς υπερσυντηρητικούς συναδέλφους της. Δημοσιεύματα του 2021 αναφέρουν μάλιστα πως ο επικεφαλής της έκθεσης, Πρέντραγκ Μάτιτς, είχε καταγγείλει τότε πως δέχθηκε απειλητικά μηνύματα από αγνώστους, ενώ πολέμιοι των εκτρώσεων έφτασαν στο σημείο να στείλουν κούκλες/έμβρυα σε γραφεία ευρωβουλευτών.

Έτσι, μπορεί η κ. Καρυστιανού να προκάλεσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων και, μέσω των δηλώσεών της, να άνοιξε μια εκτός τόπου και χρόνου συζήτηση για το δικαίωμα των αμβλώσεων –ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο και αδιαμφισβήτητο– όμως η ΝΔ έχει τοποθετηθεί εμμέσως, και μέσω Βρυξελλών, κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση. 

Πάντως, εδώ και καιρό στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει μια σχεδόν …αξιοθαύμαστη προσπάθεια ιδεολογικής αποστασιοποίησης από την κομματική οντότητα της κ. Καρυστιανού, επιχειρώντας –μέσω διαρκών αιχμών– να τη μετακινήσουν επικοινωνιακά προς τις κεντροαριστερές δυνάμεις της χώρας.

Μια επιλογή που φαίνεται να έχει φόντο την τραγωδία των Τεμπών και να εντάσσεται περισσότερο σε έναν σχεδιασμό πολιτικής επίθεσης κατά των αντιπάλων της ΝΔ. 

Εύλογα ερωτήματα για την ιδεολογική σταθερότητα της ΝΔ 

Εντοπίζεται λοιπόν μια άκρως αντιφατική και υποκριτική στάση από πλευράς της κυβέρνησης στο ζήτημα των αμβλώσεων, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για την ιδεολογική σταθερότητα τόσο της ΝΔ όσο και της κυβέρνησης, καθώς καταγράφονται κινήσεις οπισθοδρόμησης ήδη από το 2021.

Είναι σαφές ότι η υποκρισία του κ. Παύλου Μαρινάκη και του κυβερνώντος κόμματος αποτυπώνεται στην απάντηση που έδωσε χθες. Όπως αναφέρει: «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή, τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς, τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μαρινάκης δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα σχόλιο αλλά εξαπέλυσε συνολική επίθεση. Αναφερόμενος στην ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με τον πολιτικό χώρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής και άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά». 

Πολιτικός χαμαιλέοντας: από την μία η πρόοδος και από την άλλη οι στροφές… οι δεξιές 

Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει στάση η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι «υπάρχουν δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», τονίζοντας ότι αυτή είναι η προσωπική του άποψη και η επιστημονική πραγματικότητα. 

Τότε είχε κατηγορηθεί για χάδια στους εγχώριους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ και για δεξιά στροφή, προσπαθώντας να συσπειρώσει το παραδοσιακό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε δυσαρεστηθεί με τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών.

