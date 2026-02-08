Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου η δικαστική διαδικασία για τον 31χρονο Μαροκινό που κατηγορείται ως ο διακινητής στο σκάφος που βυθίστηκε στο ναυάγιο στη Χίο, με την απόφαση για την προφυλάκισή του να προκαλεί την έντονη αντίδραση των συνηγόρων του.

«Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος»

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, τουλάχιστον έξι από τους επιβαίνοντες στη μοιραία λέμβο κατέθεσαν επίσημα στην ανακρίτρια ότι δεν αναγνωρίζουν τον κατηγορούμενο ως τον διακινητή ή τον χειριστή, περιγράφοντάς τον ως έναν ακόμη μετανάστη που πλήρωσε για τη μεταφορά του.

Ο συνήγορος του 31χρονου, Αλέξανδρος Γεωργούλης, τόνισε πως η υπόθεση λαμβάνει νέα τροπή μετά τις καταθέσεις των διασωθέντων που απαλλάσσουν τον πελάτη του.

«Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ότι οδήγησε το συγκεκριμένο σκάφος. Υπάρχουν πάρα πολλές προανακριτικές καταθέσεις οι οποίες ουσιαστικά συνηγορούν στην αθωότητά του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο, δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη του συγκεκριμένου περιστατικού και μάλιστα επειδή ελήφθησαν και συμπληρωματικές καταθέσεις από την κυρία ανακρίτρια, σε όλες αυτές τις συμπληρωματικές καταθέσεις που ελήφθησαν, έξι στον αριθμό, δεν αναγνωρίζεται ως δράστης του περιστατικού από κανέναν από τους επιβαίνοντες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τον κ. Γεωργούλη, δηλώνει ότι ήταν ο ίδιος μεταφερόμενος και πως είχε καταβάλει αντίτιμο στον Τούρκο διακινητή.

Δημήτρης Χούλης: «Απόφαση βασισμένη σε μία μόνο μαρτυρία»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος Δημήτρης Χούλης χαρακτήρισε την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 31χρονου ως άδικη, επισημαίνοντας την αναντιστοιχία των μαρτυριών.

«Είναι μια άδικη απόφαση, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας βασίστηκαν σε μία και μόνο κατάθεση που δόθηκε προανακριτικά από έναν επιβάτη, αγνοώντας τις καταθέσεις έξι άλλων ανθρώπων που λένε το αντίθετο» σημείωσε.

Όπως υποστήριξε ο κ. Χούλης, ο μάρτυρας κατηγορίας έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα, γεγονός που δυσχεραίνει την άμεση αντιπαραβολή των στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση έχει ήδη καταθέσει αίτημα ώστε ο εν λόγω επιβάτης να κληθεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, καθώς η έως τώρα μαρτυρία του έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τα όσα κατέθεσαν οι υπόλοιποι διασωθέντες στο νησί της Χίου.

«Όπως δεν ένοιαζαν οι εννιά της Πύλου κανέναν»

Σε εκείνο το σημείο ο κ. Χούλης εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι «οι λιμενικοί που προκάλεσαν το ατύχημα ελέγχουν οι ίδιοι την υπόθεση. […] Κρίμα και άδικο για τον κόπο που έκαναν οι ανακριτικές Αρχές σήμερα να πάρουν έξι καταθέσεις, έξι άνθρωποι να του πουν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε αυτόν’ και εν τέλει να τον προφυλακίζουν. […] Να σας πω ότι δε θα σταματήσουν να πνίγονται στις ακτές όσους αθώους και να βάλουμε στις φυλακές μας. […]

Για άλλη μια φορά θα κρυφτούμε πίσω από τους διακινητές που είναι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε αυτές τις βάρκες και σίγουρα δεν ήταν ο συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτώματα να ξεβράζονται κάθε μέρα στα νησιά μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι; Έχουμε νέα παιδιά που πάνε να υπηρετήσουν στο Λιμενικό και βρίσκονται αντιμέτωποι ή με τιμωρία αν δεν εφαρμόζουν τις παράνομες εντολές ή με τις τύψεις όταν εφαρμόζουν αυτές τις παράνομες εντολές.

Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι; Αυτός είναι ο δρόμος; Έτσι θα λυθεί το μεταναστευτικό; […] Ο άνθρωπος αυτός από αύριο δε θα νοιάζει κανέναν μας. Όπως δεν ένοιαζαν οι εννιά της Πύλου κανέναν. Και όταν αποφυλακίστηκαν, δεν το έμαθε κανένας. Όταν αθωώθηκαν δεν το έμαθε κανείς. Δε θα νοιαστεί κανένας γι’ αυτό τον άνθρωπο. Θεωρώ εγώ ότι ήδη δεν θα έπρεπε να είναι προφυλακισμένος».