Οι άγνωστες καταθέσεις για την τραγωδία στη Χίο
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Οι άγνωστες καταθέσεις για την τραγωδία στη Χίο

Ερωτήματα για τις αντιφάσεις που προκύπτουν από όσα είπαν στις ανακριτικές Αρχές λιμενικοί και πρόσφυγες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Spotlight

«Δεν ήταν τρακάρισμα. Επίτηδες μας χτύπησε ξαφνικά αριστερά μας το σκάφος του Λιμενικού αμέσως μόλις μας έριξαν ένα φως. Δεν μας φώναξαν ούτε «stop», ούτε είχαν αναμμένο τον φάρο. Αν είχαμε ακούσει «stop», θα είχαμε σταματήσει και δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά μας».

«Μόλις είδαμε το φουσκωτό, ανάψαμε το καρούμπαλο. Κινούμασταν παράλληλα με την ίδια ταχύτητα, ενώ τους φωνάζαμε. Ξαφνικά ο χειριστής του σκάφους έστριψε απότομα αριστερά γιατί ίσως ήθελε να βρεθεί πίσω μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πήγε προς τα δεξιά για να αποφύγει τη σύγκρουση, ίσως έχασε την ψυχραιμία του».

Αυτές τις δύο αντίθετες εκδοχές για όσα συνέβησαν το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου κοντά στην παραλία Μυρσινιδίου στη Χίο ύστερα από τη σύγκρουση μιας λέμβου που μετέφερε μετανάστες με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, δίνουν – σύμφωνα με τη δικογραφία που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – οι αλλοδαποί που επιβίωσαν από το δραματικό συμβάν και οι χειριστές του ελληνικού σκάφους.

Κύριο (νεότερο) εύρημα που προκαλεί νέο κύκλο ερωτημάτων αποτελούν τα ίχνη θραύσης του πυθμένα στο σκάφος του Λιμενικού, μήκους 20 εκατοστών, στην πίσω πλευρά του, πέρα από εκείνα που είχαν παρουσιαστεί στη δεξιά πλευρά της πλώρης του. Κάτι που θεωρείται δείγμα ότι υπήρξε και άλλη φάση σύγκρουσης – πλήγματος των δύο σκαφών πέρα από την επίσημη θεωρία ότι «το φουσκωτό με τους μετανάστες εμβόλισε το σκάφος του Λιμενικού». Με κύριο ερώτημα, πλέον, εάν τελικώς το σκάφος του Λιμενικού «πάτησε» πάνω στο φουσκωτό με την πίσω πλευρά του (κάτω από την πρύμνη) στη διάρκεια της καταδίωξης. Και εάν αυτό εξηγεί τελικά γιατί τουλάχιστον 12-13 από τα θύματα πέθαναν από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με συμπληρωματικό ζητούμενο γιατί όλοι οι επιβάτες του φουσκωτού που έχουν καταθέσει μιλούν για εντελώς διαφορετική εξέλιξη του συμβάντος, από τις επίσημες αναφορές του Λιμενικού. Τις επόμενες ημέρες πάντως αναμένεται να γίνει προσπάθεια ανέλκυσης του φουσκωτού των διακινητών.

Βυθίστηκε σχεδόν αμέσως

Σύμφωνα λοιπόν με δικαστικές πηγές, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί υπάρχουν οι καταθέσεις τουλάχιστον επτά αλλοδαπών που επιβίωσαν από την πολύνεκρη σύγκρουση, στις οποίες όλοι ανεξαιρέτως αναφέρονται σε αιφνιδιαστικό «χτύπημα» του φουσκωτού – το οποίο άλλωστε βυθίστηκε σχεδόν αμέσως, οπότε δεν έχει εξεταστεί – από το σκάφος του Λιμενικού, από την αριστερή πλευρά «και ενώ ήταν 1 ναυτικό μίλι από τα ελληνικά παράλια και κινούνταν, χωρίς ελιγμούς, με σχετικά σταθερή ταχύτητα».

Ένας 26χρονος μετανάστης που διασώθηκε κατέθεσε ότι «είδαμε ένα λευκό φως που αναβόσβησε και ένα δυο δευτερόλεπτα μετά μας χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού. Δεν μας μίλησε κανείς να σταματήσουμε. Αν μας μιλούσε, θα σταματούσαμε αμέσως γιατί είχαμε πολλά μικρά παιδιά». Τα ίδια αναφέρει και ένας 22χρονος που επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «αυτό το αιφνιδιαστικό πλήγμα από αριστερά» και ότι «δεν είδαμε, εκτός των άλλων, κανένα μπλε φως (από τον φάρο που διαθέτει το σκάφος του Λιμενικού)». Ενας 35χρονος διασωθείς κατέθεσε ότι «στη διάρκεια της πορείας κοιτούσε κάτω» αλλά και αυτός αναφέρεται «σε ξαφνική πτώση του σκάφους της Ακτοφυλακής στην αριστερή πλευρά του φουσκωτού». Μια 41χρονη αλλοδαπή ανέφερε ότι «δεν πήγε το σκάφος μας πάνω στο ελληνικό. Δεν ήταν τρακάρισμα. Επίτηδες μας χτύπησε. Θα σταματούσαμε αν μας το ζητούσαν».

Μια 29χρονη ανέφερε ότι «ο οδηγός μας (σ.σ.: ο διακινητής) έτρεξε λίγο όταν κατάλαβε ότι πλησιάζουμε στην ακτή. Μας χτύπησε το σκάφος αριστερά με την μπροστά δεξιά μεριά του. Είδα στη βάρκα πολλούς χτυπημένους και πολλά αίματα. Δεν θέλω να θυμάμαι. Ένας Θεός ξέρει πώς ζήσαμε».

Ο κυβερνήτης του περιπολικού

Ο 33χρονος κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους, όπως προαναφέρθηκε, έδωσε μία εντελώς διαφορετική εκδοχή, ότι δηλαδή «ενώ υπήρξε παράλληλη πορεία των δύο σκαφών και είχαν ακολουθηθεί όλες οι τυπικές, προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης / προειδοποίησης των επιβατών του φουσκωτού, εκείνο με μία αιφνιδιαστική στροφή αριστερά μάς χτύπησε στη δεξιά πρύμνη». Συμπληρώνοντας ότι δεν μπορούσε να «ψυχολογήσει την αντίδραση του διακινητή». Στις ίδιες αναφορές προχώρησε και ο 47χρονος συγκυβερνήτης του περιπολικού που αναφέρθηκε στην «ομόρροπη πορεία των δύο σκαφών» και «την κίνηση αριστερά του φουσκωτού», αποδίδοντας αυτή την κίνηση στο γεγονός ότι «ο διακινητής ήταν αδίστακτος άνθρωπος ή και έκανε λάθος γιατί ήταν άπειρος».

Αναφέρεται, επίσης, ότι υψηλόβαθμα στελέχη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που ρωτήθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ» για τη μη επιδειχθείσα ζημιά, η οποία εντοπίστηκε στην πίσω δεξιά πλευρά του πυθμένα, επιβεβαίωσαν την ύπαρξή της. Συμπληρώνοντας ότι «έχει ήδη ζητηθεί σχετική πραγματογνωμοσύνη». Προχωρώντας, τέλος, στην εκτίμηση ότι ίσως στο σκάφος του Λιμενικού «ανασηκώθηκε η δεξιά πλευρά του από το πρώτο χτύπημα στην πλώρη από το φουσκωτό και χτύπησε – χωρίς να υπάρχει σχετικός σκόπιμος χειρισμός – πάλι το εν λόγω σκάφος των αλλοδαπών».

Συμπληρώνοντας ότι «αν το ελληνικό πλοίο είχε «καβαλήσει» το φουσκωτό, θα είχε μεγαλύτερη ζημιά στα ύφαλά του».

Ο δικηγόρος Χίου Αλέξανδρος Γεωργούλης που παρακολουθεί τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης σημείωσε στα «ΝΕΑ» ότι «η δικογραφία περιλαμβάνει αντιφατικές μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία που δεν επιτρέπουν πρόωρες βεβαιότητες. Αυτά θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη, με βάση αποδείξεις και όχι εντυπώσεις. Η δημόσια συζήτηση οφείλει να μην υποκαθιστά την ποινική διαδικασία. Σε ένα κράτος δικαίου, η ευθύνη δεν αποδίδεται με πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά με αποδεικτικά δεδομένα και δικαστική κρίση. Η πλήρης και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των συνθηκών του ναυαγίου είναι αναγκαία – τόσο για την απόδοση ευθυνών, όσο και για τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων».

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 14.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας πατέρας μίλησε για το οικογενειακό δράμα με την αυτοκτονία της έφηβης κόρης του, ώστε να ωθήσει περισσότερους γονείς να μην επαναπαύονται πως γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ
Ελλάδα 13.02.26

Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, στην απόφασή της, τονίζει πως «ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ»

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo
Ελλάδα 13.02.26

Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Σύνταξη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Έκθεση 14.02.26

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
