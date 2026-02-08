newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 11:26

Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ενημέρωσε ότι επισκέφθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας τα τραυματισμένα παιδιά από την τραγωδία στη Χίο.

«Μας περιέγραψαν οι συνοδοί την τραγωδία που πέρασαν»

Ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για «πολύ φιλότιμο από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Χίου και τώρα του Παίδων Αγίας Σοφίας», ενώ γνωστοποιεί τραγικές ιστορίες από τους πρόσφυγες.

«Είμαι τώρα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας. Επισκέφθηκα τα παιδάκια και τους συνοδούς που μεταφέρθηκαν από τη τραγωδία της Χίου. Συγκινητική η συνομιλία μαζί τους. Μας περιέγραψαν οι συνοδοί την τραγωδία που πέρασαν. Τα παιδάκια παίζουν με παιχνίδια που έδωσαν οι συνάδελφοι.

Είναι καλά. Οι τρεις συνοδοί είναι τραυματισμένοι με κατάγματα και θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Φυσικά είναι εκτός κινδύνου. Όρθιοι. Ο άνδρας είναι συνοδεία των δύο παιδιών του. Η γυναίκα του Εντατική στη Χίο, έχασε ένα γιο 12 ετών και η γυναίκα του έχασε και το έμβρυο, 9 μηνών έγκυος, το πήραν νεκρό με καισαρική τομή. Από ό,τι μας είπε πλήρωσε 4.000 τους διακινητές», αναφέρει στην ενημέρωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Επίσης τρία αδελφάκια συνοδεία με τη μητέρα. Έχασε τον σύζυγο. Πρόβλημα έχει το ένα κορίτσι, κατάγματα, και έφερε και τα άλλα δύο μικρά παιδιά αφού δεν είχαν με ποιον να μείνουν στο Νοσοκομείο Χίου. Επίσης ήρθε ένα αγόρι με τη μαμά του και ο μπαμπάς συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Χίο.

Από το 2015 οι συνάδελφοι στο Νοσοκομείο Χίου έχουν περιθάλψει από πολλά ναυάγια τραυματίες μετανάστες. Τέτοια όμως κατάσταση ποτέ και μιλάμε για ένα μεσαίο νησιωτικό νοσοκομείο.

Προσήλθαν σχεδόν ταυτόχρονα 25 τραυματίες σε φορεία, παιδιά από ενός έτους. Κλάματα, βαριά τραυματίες, νεκροί.

Χρειάστηκαν τα μεσάνυκτα να γίνουν διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, ΜΕΘ.

Και όχι μόνο. Φαγητό, κουβέρτες, υποστήριξη. Χρειάζονταν τα πάντα. Χωρίς κανείς να ειδοποιήσει, όλοι οι εργαζόμενοι έφυγαν από τα σπίτια τους και προσήλθαν στο νοσοκομείο.

Το συγκινητικό ήταν ότι βοηθούσαν στα επείγοντα που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη ακόμη και οι ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν και οι συνοδοί των. Πολύ φιλότιμο, ευαισθησία και αλληλεγγύη. Μπράβο», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Στιγμιότυπο μετά το ναυάγιο στη Χίο.

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος στην ενημέρωσή του σημειώνει ακόμη ότι: «Στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας για τους άτυχους μετανάστες.

Οι τραυματίες βρίσκονταν στην αριστερή μεριά του δουλεμπορικού. Η τύχη κτύπησε αλύπητα τους δύστυχους αυτούς ανθρώπους που έψαξαν καλύτερη τύχη και ξεκληρίστηκαν.

Ο Γολγοθάς αυτών των ανθρώπων δεν έχει τέλος. Μια γυναίκα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έφθασε στο νοσοκομείο και κατέληξε χωρίς να προλάβει να χειρουργηθεί.

Μια γυναίκα έγκυος 9 μηνών με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ. Με καισαρική τομή πήραν νεκρό το έμβρυο 9 μηνών.

Είχε τρία ακόμη παιδιά. Το ένα αγόρι 12 ετών κατέληξε στο ναυάγιο. Τα δύο άλλα παιδιά της τραυματισμένα μεταφέρθηκαν στο Παίδων Αγίας Σοφίας με τον σύζυγο παρότι και αυτός νοσηλεύονταν με ορθοπεδικά προβλήματα.

Μια μητέρα, που ο σύζυγός της πέθανε στο ναυάγιο, συνοδεύει τα τρία παιδιά της στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Το κοριτσάκι αντιμετωπίζει ορθοπεδικά προβλήματα.

Το έκτο παιδί που μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγίας Σοφίας είναι αγόρι συνοδεία της μητέρας του. Ο μπαμπάς νοσηλεύεται ακόμη στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Μια γυναίκα έγκυος 9 μηνών, πήραν το έμβρυο με καισαρική τομή νεκρό, πέθανε ο σύζυγος στο ναυάγιο και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική το μικρό της παιδάκι 1,5 ετών.

Στην Παιδιατρική νοσηλεύονται δύο παιδάκια με τη μαμά τους. Έχασε τον σύζυγο και έναν γιο 17 ετών.

Ακόμη ένας γιος 15 ετών νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Μια γυναίκα βγήκε από το νοσοκομείο με ένα κοριτσάκι και πήγαν στη δομή για φιλοξενία. Στο ναυάγιο έχασε σύζυγο και πέντε παιδιά.

Δηλαδή στο Παίδων Αγίας Σοφίας μεταφέρθηκαν 6 παιδιά με 3 συνοδούς».

Πόσοι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χίου – «Να εξετασθούν τα αίτια του ναυαγίου»

«Στο Νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται τρία παιδιά στην Παιδιατρική με τη μητέρα τους, τέσσερα στη Χειρουργική και δύο στη ΜΕΘ, ένας άνδρας που χειρουργήθηκε και η γυναίκα.

Σοκαρισμένοι οι δύο λιμενικοί, νοσηλεύθηκαν με τραύματα. Νέα παιδιά, η γυναίκα έκανε το πρώτο της ταξίδι ως λιμενικός και ο άνδρας υπηρετούσε τρεις μήνες.

Συγκλονισμένοι με τα τραγικά συμβάντα. Να εξετασθούν τα αίτια του ναυαγίου. Και να αποδοθούν ευθύνες της τραγωδίας εάν υπάρχουν. Όμως, οι συνάδελφοί μου περιγράφουν ότι οι λιμενικοί στο νησί δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία με τους μετανάστες. Μεταφέρουν αγκαλιά παιδιά που τα ντύνουν οι ίδιοι.

Αξιοσημείωτη η αλληλεγγύη των κατοίκων που συνεχώς φέρνουν διάφορα πράγματα στο νοσοκομείο για τους τραυματίες μετανάστες.

Τι να πω για τους συναδέλφους.

Είμαι υπερήφανος που τους εκπροσωπώ.

Βαρύ φορτίο στη κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου που ανταπεξέρχεται αγόγγυστα με αφοσίωση και ευαισθησία.

Οι Μ.Κ.Ο. για να προσφέρουν στους μετανάστες θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια εισόδου στο νοσοκομείο από τη Διοίκηση και να υπάρχει συντονισμός και εποπτεία με τις αρμοδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου», προσθέτει στην ενημέρωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
