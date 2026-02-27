Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που απεικονίζει τη στιγμή που το τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, με τραγική κατάληξη για ένα άτομο και 39 τραυματίες.

Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα αυτοκινήτου που περιμένει σε φανάρι κοιτάζοντας τις γραμμές του τραμ, φαίνεται η στιγμή που ο συρμός στρίβει και παίρνει κλίση, ταλαντεύεται και τελικά καταλήγει σε έναν τοίχο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και τρεις περαστικοί που είχαν την ατυχία να βρεθούν στο διάβα του τραμ, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακόμα δεκαεπτά άτομα φέρουν ελαφρότερα τραύματα και οι περισσότεροι έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Viale Vittorio Vento στο Μιλάνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος στο Μιλάνο παραμένουν υπό διερεύνηση

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς και ακόμα ένα άτομο τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πριν ειδοποιηθούν οι συγγενείς του. Τουλάχιστον 39 άτομα τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από το τραμ, οι οποίοι ήταν από τους περαστικούς που φέρουν σοβαρά τραύματα.

Η εταιρεία μεταφορών του Μιλάνου, ATM, εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το δυστύχημα. Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όλους τους πληγέντες και επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διαπιστωθεί η αιτία της εκτροχιασμού του τραμ.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στην οδό Vittorio Veneto, μια κεντρική αρτηρία του κέντρου της πόλης, όταν ένα από τα πιο καινούρια τραμ της πόλης έφυγε εκτός ελέγχου και συγκρούστηκε με τη βιτρίνα ενός καταστήματος, σύμφωνα με τον Βιτόριο Ντι Τζιάκομο, εκπρόσωπο της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αιτία του δυστυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση.