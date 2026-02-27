Ιταλία: Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά.
Τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο με αποτέλεσμα έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Viale Vittorio Vento στην περιοχή Porta Venezia του Μιλάνου.
Το τραμπ εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο. Το τραμ κατευθυνόταν προς τον σταθμό Porta Genova, σύμφωνα με αναφορές των ιταλικών μέσων La Repubblica και Corriere Milano.
Στο σημείο έσπευσαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από το τραμ.
Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση.
🇮🇹 ITALIE : Au moins un mort et 20 blessés dans le déraillement d’un tramway à #Milan, qui s’est encastré dans un immeuble (police). pic.twitter.com/9WpwioJ7X1
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 27, 2026
