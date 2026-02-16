Επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε σύμφωνα με τοπικό μέσο, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Η αιτία του εκτροχιασμού φαίνεται πως είναι χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Valais, και σύμφωνα με εκτιμήσεις επέβαιναν 80 άνθρωποι.

Μετά το συμβάν, η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έως τις 4 το απόγευμα σήμερα

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 το πρωί και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε περίπου στις 7 το πρωί σήμερα.

A perilous rescue operation is underway after a passenger train derailed near a small village in the Swiss Alps this morning. The train, carrying 80 passengers, departed from Brig around 6.12am before derailing after an avalanche struck near the village of Goppenstein, in Valais pic.twitter.com/bEvfODXvWc — Newsdailyonline (@Newsdailyng1) February 16, 2026

Φόβοι ότι υπάρχουν τραυματίες

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων είναι «πιθανοί», προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έως τις 4 το απόγευμα σήμερα, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν έχει γίνει εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας.

Η Ελβετία διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες στις Άλπεις, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά. Σε παλαιότερο συμβάν, επιβατικό τρένο είχε εκτροχιαστεί λόγω κατολίσθησης, με αρκετούς τραυματίες