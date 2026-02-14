Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν μια σειρά πιθανών πράξεων σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία, μετά από μία σειρά ύποπτων ενεργειών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα τρένα που διασχίζουν την καρδιά της Ιταλίας υπέστησαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας το Σάββατο, καθώς τα δρομολόγια μεταξύ της Νάπολης στο νότο και της πρωτεύουσας Ρώμης επηρεάστηκαν, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και στη γραμμή που κατευθύνεται βόρεια προς τη Φλωρεντία.

Καταδικάζει η κυβέρνηση

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι καταδίκασε τους υπεύθυνους για τα περιστατικά, μετά από παρόμοια προβλήματα το περασμένο Σάββατο στο δίκτυο και ένα άλλο λιγότερο σοβαρό περιστατικό στα μέσα της εβδομάδας.

Οι διακοπές των δρομολογίων έρχονται την ώρα που η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για αποτρόπαιες εγκληματικές πράξεις που στοχεύουν τους εργαζόμενους και την Ιταλία», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωσή του.

«Ελπίζω ότι κανείς δεν θα υποβαθμίσει ή θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει αυτά τα εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ζωές», πρόσθεσε.

Οι αρχές ερευνούσαν την καύση καλωδίων σε ένα τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ρώμης και Νάπολης το Σάββατο, καθώς και δύο άλλες πιθανές πράξεις βανδαλισμού μεταξύ της πρωτεύουσας και της Φλωρεντίας.

Η εθνική αστυνομία δήλωσε ότι οι αρχικές έρευνες έδειξαν ότι επρόκειτο «σίγουρα για εγκληματικές πράξεις».

Προσωπικό της σιδηροδρομικής αστυνομίας και των πολιτικών αστυνομικών τμημάτων ετοίμαζε μια έκθεση που θα αποσταλεί στις επόμενες ώρες στους εισαγγελείς της Ρώμης για την επίσημη έναρξη ποινικής έρευνας, πρόσθεσαν.

Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στο δίκτυο το περασμένο Σάββατο, την πρώτη πλήρη ημέρα των Αγώνων, όταν η σιδηροδρομική υποδομή υπέστη ζημιές κοντά στη Μπολόνια, προκαλώντας καθυστερήσεις έως και 2,5 ώρες στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακές.