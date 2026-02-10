Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν οι αθλητικοί δημοσιογράφοι της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης RAI, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζητούν την παραίτηση του διευθυντή τους. Αιτία της απεργίας, αναφέρουν, είναι η «προβληματική μετάδοση» της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ήδη από τη Δευτέρα, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι που κάνουν μετάδοση των αθλημάτων από το Μιλάνο και την Κορτίνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν αναφέρουν το όνομά τους.

Επίθεση στον διευθυντή της RaiSport

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους είναι το διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Γράφουν στην ανακοίνωσή τους:

«Αναμένουμε η εταιρεία να κατανοήσει τη ζημία που ο διευθυντής της RAI Sport προκάλεσε, κατά σειρά: στους τηλεθεατές που πληρώνουν τη συνδρομή στη δημόσια τηλεόραση, στην Rai ως επιχείρηση και σε όλο τον αθλητικό τομέα της ο οποίος εργάζεται, όπως πάντα, με μεγάλο πάθος για την κάλυψη του μεγάλου αυτού γεγονότος που φιλοξενεί η χώρα».



Επί της ουσίας, οι δημοσιογράφοι της RAI Sport αμφισβήτησαν ευθέως την ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής έναρξης των Αγώνων. Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, κεντρικός παρουσιαστής ήταν ο ίδιος ο διευθυντής της RaiSport.

Δεν αναγνώρισε αθλητές

Ήδη ο ιταλικός Τύπος έχει επισημάνει μια σειρά από σημαντικά σφάλματα που έκανε ο Πάολο Πετρέκα σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Αρχίζοντας τη σύνδεση, αναφέρθηκε στο κοινό «από το στάδιο Ολίμπικο της Ρώμης». Η τελετή όμως γινόταν στο Σαν Σίρο του Μιλάνου. Επίσης, μπέρδεψε την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και επτά φορές ολυμπιονίκη της κολύμβησης, Κρίστι Κόβεντρι, με την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα. Επίσης, δεν αναγνώρισε σειρά αθλητών.

I giornalisti di RaiSport ritirano le firme dai servizi sulle Olimpiadi e annunciano lo sciopero alla fine dei Giochi.

Motivo: il danno d’immagine, la scarsa professionalità e approssimazione offerta dal loro direttore che ha voluto commentare di persona la cerimonia di apertura. pic.twitter.com/vpprijqdyv — Sicontenga (@AdraniRoberto) February 9, 2026



Επίσης, ο σκηνοθέτης και ο παρουσιαστής της RAI δεν έδειξαν από κοντά, ούτε ανέφεραν τον τραγουδιστή Γκάλι, ο οποίος ερμήνευσε ένα αντιπολεμικό ποίημα του Τζιάνι Ροντάρι.

Πλέον, επισημαίνει η εφημερίδα Corriere della Sera, «οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης είναι αποφασισμένοι να πετύχουν την παραίτηση ή την αντικατάσταση του διευθυντή τους».

Για την ώρα, ο Πάολο Πετρέκα δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνει την τηλεοπτική μετάδοση της τελευταίας λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου, στην Αρένα της Βερόνας.

Τεταμένες σχέσεις

Τα γεγονότα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων φαίνεται ότι ήταν το «κερασάκι στην τούρτα». Οι σχέσεις των δημοσιογράφων του αθλητικού τομέα της RAI με τον διευθυντή τους ήταν τεταμένες εδώ και αρκετό καιρό.

Μεγάλο μέρος της σύνταξης, κατέκρινε την επιλογή του να αναθέσει σημαντικές αποστολές σε εξωτερικούς συνεργάτες, αντί να αξιοποιήσει το εσωτερικό δυναμικό.

Επίσης, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ανάθεση της μετάδοσης της τελετής έναρξης των Αγώνων στον έμπειρο αθλητικό συντάκτη της RAI, Αούρο Μπουλμπαρέλι. Ο οποίος, όμως, αντικαταστάθηκε δύο ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι σε συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι ο «πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Ματαρέλα, επρόκειτο να κάνει μια μεγάλη έκπληξη».

Η αναφορά ήταν στην άφιξη του Ιταλού προέδρου στο στάδιο Σαν Σίρο με ιστορικό τραμ, το οποίο θα οδηγούσε ο πρωταθλητής μοτοσικλέτας, Βαλεντίνο Ρόσι. Η «αποκάλυψη» αυτή του Μπουλμπαρέλι έγινε η αιτία να του αφαιρεθεί η παρουσίαση και ο Πάολο Πετρέκα αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την απευθείας μετάδοση της τελετής.