Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Ισπανίδα ακτιβίστρια θύμα των deepfakes – «Δεν συνιστά έγκλημα» η απάντηση της αστυνομίας
Ισπανίδα ακτιβίστρια θύμα των deepfakes – «Δεν συνιστά έγκλημα» η απάντηση της αστυνομίας

Αυστηρότερους κανόνες για το διαδίκτυο ζητά Ισπανίδα ακτιβίστρια που βρέθηκε στο στόχαστρο deepfakes φτιαγμένων από τεχνητή νοημοσύνη.

Σύνταξη
Μια Ισπανίδα ακτιβίστρια που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών και που υπέστη διαδικτυακή κακοποίηση, μεταξύ άλλων με την κυκλοφορία πλαστών γυμνών φωτογραφιών της που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστήριξε πως η δέσμευση της κυβέρνησης να ρυθμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται αρκετή, ζητώντας οι ανώνυμοι λογαριασμοί να μπορούν να εντοπίζονται προκειμένου να μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία της ψηφιακής βίας.

Την ώρα που η πίεση της Ευρώπης να συγκρατήσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ εξελίσσεται από την επιβολή προστίμων και τις απειλές «κατεβάσματος» σε αυστηρότερα μέτρα, η Μαδρίτη θέλει να επιβάλει μία απαγόρευση στην πρόσβαση των κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποινικές συνέπειες για τα στελέχη πλατφορμών που αποτυγχάνουν στο να απομακρύνουν παράνομα ή γεμάτα μίσος περιεχόμενα.

Η Γαλλία και η Πολωνία εξετάζουν παρόμοια μέτρα, αφού η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που μπλόκαρε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο.

Η Κάρλα Γκαλεότε, μια 25χρονη δικηγόρος και γνωστή σχολιάστρια φεμινιστικών θεμάτων στο διαδίκτυο, είπε στο Ρόιτερς πως οι κυβερνήσεις ενεργούν τώρα, διότι είναι αδύνατο να αγνοηθεί η ψηφιακή βία, αν και το πρόβλημα προϋπάρχει της ΤΝ.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καινούργια και η βία είναι συστηματική, διαπράττεται καθημερινά όλο το 24ωρο», είπε η Γκαλεότε.

«Δεν συνίστατο καν έγκλημα»

«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο δεν ήταν το deepfake, ήταν το ότι πήγα στην αστυνομία και μου είπαν πως δεν συνίστατο καν έγκλημα».

Η ίδια απέρριψε τα σχέδια για απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «πατερναλιστικά», υποστηρίζοντας πως όλοι οι χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρειάζονται προστασία από την ψηφιακή κακοποίηση. Ο προτεινόμενος νόμος στην Ισπανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, που κατηγορούν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι απειλεί την ελευθερία του λόγου.

Η Γκαλεότε, εντούτοις, πιστεύει πως οι κανόνες και η ελευθερία της έκφρασης μπορούν να συνυπάρχουν.

«Είναι αδύνατο να πιστέψεις ότι ένας άνδρας στον δρόμο θα μπορούσε να φωνάξει ότι θα σε βιάσουν και τίποτα να μην συμβεί, όμως αυτό βλέπουμε να γίνεται στο διαδίκτυο», υπογράμμισε.

Αντί της επιβολής προστίμων, που μπορούν εύκολα να διευθετήσουν, η Γκαλεότε προτείνει το μέτρο της απαγόρευσης πλατφορμών από μεγάλες αγορές, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην ανάγκη για ανιχνεύσιμες ταυτότητες πίσω από όλους τους λογαριασμούς.

«Ας αποκαλείστε PeppaPig88, εάν θέλετε, εντάξει. Όμως, πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ταυτότητα πίσω από αυτόν τον λογαριασμό», τόνισε.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Commodities
Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream science
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

