Ισπανίδα ακτιβίστρια θύμα των deepfakes – «Δεν συνιστά έγκλημα» η απάντηση της αστυνομίας
Αυστηρότερους κανόνες για το διαδίκτυο ζητά Ισπανίδα ακτιβίστρια που βρέθηκε στο στόχαστρο deepfakes φτιαγμένων από τεχνητή νοημοσύνη.
Μια Ισπανίδα ακτιβίστρια που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών και που υπέστη διαδικτυακή κακοποίηση, μεταξύ άλλων με την κυκλοφορία πλαστών γυμνών φωτογραφιών της που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστήριξε πως η δέσμευση της κυβέρνησης να ρυθμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται αρκετή, ζητώντας οι ανώνυμοι λογαριασμοί να μπορούν να εντοπίζονται προκειμένου να μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία της ψηφιακής βίας.
Την ώρα που η πίεση της Ευρώπης να συγκρατήσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ εξελίσσεται από την επιβολή προστίμων και τις απειλές «κατεβάσματος» σε αυστηρότερα μέτρα, η Μαδρίτη θέλει να επιβάλει μία απαγόρευση στην πρόσβαση των κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποινικές συνέπειες για τα στελέχη πλατφορμών που αποτυγχάνουν στο να απομακρύνουν παράνομα ή γεμάτα μίσος περιεχόμενα.
Η Γαλλία και η Πολωνία εξετάζουν παρόμοια μέτρα, αφού η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που μπλόκαρε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο.
Η Κάρλα Γκαλεότε, μια 25χρονη δικηγόρος και γνωστή σχολιάστρια φεμινιστικών θεμάτων στο διαδίκτυο, είπε στο Ρόιτερς πως οι κυβερνήσεις ενεργούν τώρα, διότι είναι αδύνατο να αγνοηθεί η ψηφιακή βία, αν και το πρόβλημα προϋπάρχει της ΤΝ.
«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καινούργια και η βία είναι συστηματική, διαπράττεται καθημερινά όλο το 24ωρο», είπε η Γκαλεότε.
«Δεν συνίστατο καν έγκλημα»
«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο δεν ήταν το deepfake, ήταν το ότι πήγα στην αστυνομία και μου είπαν πως δεν συνίστατο καν έγκλημα».
Η ίδια απέρριψε τα σχέδια για απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «πατερναλιστικά», υποστηρίζοντας πως όλοι οι χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρειάζονται προστασία από την ψηφιακή κακοποίηση. Ο προτεινόμενος νόμος στην Ισπανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, που κατηγορούν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι απειλεί την ελευθερία του λόγου.
Η Γκαλεότε, εντούτοις, πιστεύει πως οι κανόνες και η ελευθερία της έκφρασης μπορούν να συνυπάρχουν.
«Είναι αδύνατο να πιστέψεις ότι ένας άνδρας στον δρόμο θα μπορούσε να φωνάξει ότι θα σε βιάσουν και τίποτα να μην συμβεί, όμως αυτό βλέπουμε να γίνεται στο διαδίκτυο», υπογράμμισε.
Αντί της επιβολής προστίμων, που μπορούν εύκολα να διευθετήσουν, η Γκαλεότε προτείνει το μέτρο της απαγόρευσης πλατφορμών από μεγάλες αγορές, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην ανάγκη για ανιχνεύσιμες ταυτότητες πίσω από όλους τους λογαριασμούς.
«Ας αποκαλείστε PeppaPig88, εάν θέλετε, εντάξει. Όμως, πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ταυτότητα πίσω από αυτόν τον λογαριασμό», τόνισε.
