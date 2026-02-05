Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Στον απόηχο του σκανδάλου Grok, του chatbot που «ξεγυμνώνει» εικόνες παιδιών και γυναικών στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, η UNICEF ζητά από τις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν τη δημιουργία εικόνων παιδικής κακοποίησης με εργαλεία ΑΙ.

Τα λεγόμενα deepfakes –ρεαλιστικές εικόνες και βίντεο πραγματικών προσώπων που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιούνται ευρέως για την παραγωγή σεξουαλικών εικόνων με ανηλίκους, προειδοποίησε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Οι κυβερνήσεις, τόνισε σε ανακοίνωσή της η UNICEF, πρέπει να επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επικαλείται πρόσφατη έρευνα της Interpol σε 11 χώρες, στην οποία τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια παιδιά ανέφεραν ότι είδαν παραποιημένες ερωτικές εικόνες τους το τελευταίο έτος.

Σε ορισμένες χώρες, τα deepfakes επηρεάζουν ένα στα 25 παιδιά, ή περίπου έναν μαθητή σε κάθε σχολική τάξη.

«Η βλάβη από την κατάχρηση των deepfake είναι πραγματική και επείγουσα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να κλείσει το νομικό κενό» δήλωσε η UNICEF.

Ζήτησε επίσης από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να ενσωματώσουν στον σχεδιασμό ων προϊόντων τους δικλείδες ασφάλειας. Οι δε πλατφόρμες social media θα πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους περιεχομένου με αυτοματοποιημένα εργαλεία ανίχνευσης.

Την Κυριακή, η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που ανακοινώνει σχέδια για την ποινικοποίηση της δημιουργίας συνθετικών εικόνων κακοποίησης παιδιών.

Τις εξελίξεις αυτές φαίνεται πως πυροδότησε το Grok, το οποίο άρχισε από πέρυσι να πλημμυρίζει το Χ με μη συναινετικές εικόνες πραγματικών προσώπων που εμφανίζονταν ημίγυμνα και σε προκλητικές ή εξευτελιστικές πόζες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για τα depfakes του X και η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της πλατφόρμας στο Παρίσι με εντολή εισαγγελέα.

Η xAI, η εταιρεία του Έλον Μασκ στην οποία ανήκει το Grok και το X, δεσμεύτηκε να σταματήσει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών προσώπων «όπου αυτό απαγορεύεται».

Παρόλα αυτά, έρευνα του Reuters αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι το chatbot συνεχίζει να παράγει γυμνές εικόνες ακόμα και αν ενημερωθεί ότι οι εικονιζόμενοι δεν έχουν συναινέσει.