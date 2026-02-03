Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
Η έρευνα για το Χ είχε ξεκινήσει πέρυσι αλλά επεκτάθηκε λόγω των μη συναινετικών ερωτικών εικόνων και των αντισημιτικών αναρτήσεων.
- Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Η μονάδα κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας πραγματοποίησε την Τρίτη έφοδο στα γραφεία του Χ στο Παρίσι, ενώ η εισαγγελία κάλεσε τον ιδιοκτήτη Έλον Μασκ να καταθέσει για τον αλγόριθμο που φέρεται να προωθεί παράνομο περιεχόμενο, όπως μη συναινετικά deepfake και αναρτήσεις αρνητών του Ολοκαυτώματος.
Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Europol.
Όπως ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού, η έρευνα κατά του Χ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 για ενδεχόμενη κατάχρηση του αλγορίθμου και «παράνομη εξαγωγή δεδομένων» από στελέχη της πλατφόρμας.
Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l’enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj
— Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026
Η έρευνα επεκτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 έπειτα από καταγγελίες για ημίγυμνες εικόνων πραγματικών ενηλίκων και παιδιών που δημιουργήθηκαν με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Χ, αλλά και για αναρτήσεις που αρνούνται το Ολοκαύτωμα.
Ο Μασκ και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του Χ, Λίντα Γιακαρίνο, κλήθηκαν για κατάθεση τον Απρίλιο.
Έρευνα για τα μη συναινετικά deepfake που δημιουργούσε μέχρι πρόσφατα το Grok έχει παραγγείλει στο μεταξύ και η Κομισιόν.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το Χ και το Grok.
Σε παλαιότερη ανάρτησή του, το Χ είχε υποστηρίξει ότι η γαλλική έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και είχε διαψεύσει τις κατηγορίες ότι παρενέβη στον αλγόριθμο πρότασης περιεχομένου.
Η γαλλική εισαγγελία, τέλος, ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn και του Instagram.
- Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα ΕΛΤΑ – Τι να προσέξετε
- Συνετρίβη ελαφρύ αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες
- Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
- Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
- «Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
- Ανοίγει ο δρόμος για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη
- Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση ο οπαδός του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα
- Λόρα: Στο φως το εισιτήριο που έβγαλε η 16χρονη με προορισμό την Γερμανία και η επιβεβαίωση από τη Lufthansa
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις