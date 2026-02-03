Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα

Η μονάδα κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας πραγματοποίησε την Τρίτη έφοδο στα γραφεία του Χ στο Παρίσι, ενώ η εισαγγελία κάλεσε τον ιδιοκτήτη Έλον Μασκ να καταθέσει για τον αλγόριθμο που φέρεται να προωθεί παράνομο περιεχόμενο, όπως μη συναινετικά deepfake και αναρτήσεις αρνητών του Ολοκαυτώματος.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Europol.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού, η έρευνα κατά του Χ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 για ενδεχόμενη κατάχρηση του αλγορίθμου και «παράνομη εξαγωγή δεδομένων» από στελέχη της πλατφόρμας.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l’enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026



Η έρευνα επεκτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 έπειτα από καταγγελίες για ημίγυμνες εικόνων πραγματικών ενηλίκων και παιδιών που δημιουργήθηκαν με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Χ, αλλά και για αναρτήσεις που αρνούνται το Ολοκαύτωμα.

Ο Μασκ και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του Χ, Λίντα Γιακαρίνο, κλήθηκαν για κατάθεση τον Απρίλιο.

Έρευνα για τα μη συναινετικά deepfake που δημιουργούσε μέχρι πρόσφατα το Grok έχει παραγγείλει στο μεταξύ και η Κομισιόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το Χ και το Grok.

Σε παλαιότερη ανάρτησή του, το Χ είχε υποστηρίξει ότι η γαλλική έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και είχε διαψεύσει τις κατηγορίες ότι παρενέβη στον αλγόριθμο πρότασης περιεχομένου.

Η γαλλική εισαγγελία, τέλος, ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό της στο Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn και του Instagram.