Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Από αγάπη υπερβολική: Μπορεί ο έρωτας να μας προκαλέσει burnout;
Άλλο κι αυτό 27 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Από αγάπη υπερβολική: Μπορεί ο έρωτας να μας προκαλέσει burnout;

Προκαλεί η αγάπη συναισθηματικό burnout;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Τι σημαίνει όταν μια γυναίκα «χρειάζομαι λίγο χώρο»; Πολλές γυναίκες περιγράφουν ότι νιώθουν υπερφορτωμένες όταν ο σύντροφός τους ζητά περισσότερη σωματική επαφή, χρόνο μαζί ή συναισθηματική εγγύτητα. Όχι επειδή τα αιτήματα αυτά είναι παράλογα, αλλά επειδή αισθάνονται ότι δεν έχουν πια αποθέματα. Αυτό που εξωτερικά μπορεί να μοιάζει με απόσυρση από την αγάπη, συχνά μοιάζει περισσότερο με συναισθηματικό burnout.

Η οικειότητα απαιτεί ενέργεια

Οι άνθρωποι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι για σύνδεση. Η οικειότητα αποτελεί μία από τις ισχυρότερες πηγές νοήματος, ασφάλειας και ψυχικής ευεξίας. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτεί συναισθηματικούς πόρους.

Σύγχρονες μελέτες περιγράφουν το φαινόμενο του relationship burnout (συναισθηματική εξουθένωση μέσα στη σχέση), κατά το οποίο τα άτομα αισθάνονται ψυχικά εξαντλημένα από παρατεταμένο στρες και σωρευτικές απαιτήσεις. Όταν οι πόροι αυτοί μειώνονται, ακόμη και καλοπροαίρετες εκδηλώσεις αγάπης μπορεί να βιώνονται ως βάρος και όχι ως παρηγοριά.

Με απλά λόγια: δεν είναι ότι το άτομο δεν θέλει πια αγάπη. Είναι ότι δεν έχει αρκετή ενέργεια για να τη βιώσει.

Η ανάγκη για αυτονομία

Η ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι, πέρα από τη σύνδεση, οι άνθρωποι έχουν μια εξίσου θεμελιώδη ανάγκη: την αυτονομία. Δηλαδή την αίσθηση ότι μπορούν να δρουν σύμφωνα με τις αξίες και τις επιλογές τους.

Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς, όταν η αυτονομία υποστηρίζεται μέσα στη σχέση, τα άτομα βιώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και συναισθηματική ευεξία. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που αισθάνονται πως διατηρούν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση αναφέρουν υψηλότερη καθημερινή ικανοποίηση από τον σύντροφό τους.

Η αυτονομία δεν σημαίνει απόσταση. Σημαίνει ψυχολογικό χώρο για να υπάρχω ως εαυτός μέσα στη σχέση.

Το βάρος της σύγχρονης ζωής και η εξάντληση

Πολλές γυναίκες σήμερα καλούνται να ισορροπήσουν πολλαπλούς ρόλους: επαγγελματίας, σύντροφος, φίλη, κόρη, φροντίστρια, οργανώτρια, συναισθηματικό στήριγμα. Τα όρια ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή γίνονται όλο και πιο θολά.

Όταν η ξεκούραση δεν επαρκεί, η συναισθηματική ενέργεια μειώνεται. Έτσι, η ανάγκη για «χώρο» συχνά δεν εκφράζει απόρριψη της σχέσης, αλλά ανάγκη επαναφόρτισης από τη συναισθηματική εξάντληση.

Αγάπη χωρίς υποχρέωση

Παράλληλα, τα πολιτισμικά μοντέλα για τις σχέσεις αλλάζουν. Σήμερα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοφροντίδα. Ωστόσο, πολλά άτομα εξακολουθούν να φέρουν εσωτερικευμένες προσδοκίες παλαιότερων γενεών, όπως ότι οι γυναίκες οφείλουν να είναι διαρκώς διαθέσιμες συναισθηματικά.

Η σύγκρουση αυτών των μοντέλων γεννά ενοχή: θέλω σύνδεση, αλλά χρειάζομαι χώρο. Στην πραγματικότητα, τα δύο δεν είναι αντίθετα.

Στον σημερινό κόσμο, η υγιής αγάπη δεν είναι μόνο εγγύτητα. Είναι και η δυνατότητα δύο ανθρώπων να υπάρχουν ολόκληροι, δίπλα-δίπλα. Ίσως, τελικά, όταν μια γυναίκα λέει «θέλω λίγο χώρο», να μην ζητά λιγότερη αγάπη. Να ζητά τον χώρο που χρειάζεται για να μπορέσει να συνεχίσει να αγαπά.

* Πηγή: Vita

