Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Spotlight

Το burnout συχνά παρουσιάζεται ως πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία. Όταν το σκεφτόμαστε, μας έρχονται στο μυαλό σημάδια που φαίνονται στην παραγωγικότητα. Χαμένες προθεσμίες, μειωμένη απόδοση, εξάντληση. Ψυχολογικά όμως, το burnout δεν σταματά στη λίστα υποχρεώσεών μας.

Η έρευνα δείχνει ότι το χρόνιο, μη διαχειριζόμενο στρες αλλοιώνει τη συναισθηματική ρύθμιση, τα κίνητρα και την κοινωνική συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, εισβάλλει και στις πιο προσωπικές πλευρές της ζωής μας.

Πολύ πριν καταρρεύσει η απόδοση, το burnout συχνά εμφανίζεται ως ανεπαίσθητες αλλά επίμονες αλλαγές στην προσωπικότητα. Οι άνθρωποι λένε «δεν νιώθω πια ο εαυτός μου», χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αυτή η μετατόπιση είναι μια προβλέψιμη ψυχολογική αντίδραση στη μακροχρόνια υπερφόρτωση. Ακολουθούν τέσσερις τρόποι με τους οποίους το burnout εμφανίζεται συχνά στην προσωπικότητα ενός ατόμου, ακόμη κι όταν η εργασιακή του απόδοση φαίνεται να παραμένει ακέραιη.

1. Το burnout κάνει την ευερεθιστότητα τη «βασική» σας συναισθηματική κατάσταση

Ένα από τα πιο πρώιμα και συχνά παραγνωρισμένα σημάδια του burnout είναι η αυξημένη ευερεθιστότητα. Μικρές ενοχλήσεις αρχίζουν να φαίνονται δυσανάλογα εκνευριστικές και ουδέτερες αλληλεπιδράσεις βιώνονται ως απογοητευτικές. Γενικά, το άτομο λειτουργεί με πολύ χαμηλότερα επίπεδα υπομονής απ’ ό,τι συνήθως. Μπορεί κανείς να πιστέψει ότι «έτσι είναι πια ο χαρακτήρας του», όμως το να το αγνοεί σημαίνει ότι αγνοεί ένα νευρικό σύστημα που βρίσκεται υπό συνεχή, βαριά πίεση.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Connectivity έδειξε ότι το χρόνιο στρες μειώνει τη λειτουργία του τμήματος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των παρορμήσεων και τη συναισθηματική ρύθμιση. Όταν αυτό το σύστημα εξαντλείται, ο εγκέφαλος «γυρίζει» σε πιο αντιδραστικές, αμυντικές αντιδράσεις.

Αυτό εξηγεί γιατί η συναισθηματική εξάντληση συνδέεται τόσο στενά με την ευερεθιστότητα και τον θυμό και γιατί εμφανίζεται εντονότερα σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων, όπου ο χρόνος αποκατάστασης είναι περιορισμένος.

Σημαντικό είναι ότι αυτή η ευερεθιστότητα συχνά εμφανίζεται πρώτα εκτός εργασίας. Πριν «ξεσπάσει» κανείς σε συναδέλφους ή προϊσταμένους, ξεσπά στους ανθρώπους που αγαπά. Δηλαδή, η ένταση παραμένει ακόμη και σε στιγμές χαμηλής πίεσης. Γι’ αυτό και η αλλαγή στην προσωπικότητα μπορεί να μπερδεύει, γιατί εκδηλώνεται ακόμη και στα πιο ασφαλή και στοργικά περιβάλλοντα.

Αν βιώνετε λοιπόν μια μόνιμη, χαμηλής έντασης ευερεθιστότητα, ανεξάρτητα από το περιβάλλον, ίσως το νευρικό σας σύστημα προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για εξάντληση πριν την κατάρρευση.

2. Περιορίζει το συναισθηματικό σας εύρος

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό του burnout είναι ότι οι άνθρωποι περιγράφουν πως νιώθουν λιγότερο, χαίρονται λιγότερο και γενικά είναι λιγότερο συναισθηματικά παρόντες. Συχνά αυτό δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, γιατί απ’ έξω μπορεί να μοιάζει με ψυχραιμία ή ωριμότητα. Εσωτερικά όμως βιώνεται ως μούδιασμα ή απουσία συναισθηματικής αίσθησης.

Όταν το στρες παραμένει άλυτο, ο εγκέφαλος μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική ανταπόκριση ως μηχανισμό προστασίας. Με απλά λόγια, το συναισθηματικό «μούδιασμα» εξοικονομεί ενέργεια, όταν η συναισθηματική εμπλοκή μοιάζει υπερβολικά δαπανηρή.

Έρευνα στο Frontiers in Psychology εξηγεί ότι το burnout οδηγεί σε ασθενέστερες αντιδράσεις σε όλα τα συναισθηματικά ερεθίσματα. Δηλαδή, όσοι το έχουν δεν επηρεάζονται λιγότερο μόνο από τα αρνητικά γεγονότα, δεν απολαμβάνουν ούτε τις θετικές στιγμές. Έτσι ο εγκέφαλος διασφαλίζει ότι το άτομο θα συνεχίσει να λειτουργεί, περιορίζοντας το συναισθηματικό του φάσμα.

Η πιο επικίνδυνη ερμηνεία αυτής της κατάστασης είναι να θεωρηθεί ωριμότητα ή ανθεκτικότητα. Όταν κάποιος λέει «απλώς δεν ενθουσιάζομαι πια», αυτή η απώλεια συναισθηματικής ζωντάνιας είναι συχνά σημάδι παρατεταμένης υπερφόρτωσης, όχι αλλαγής αξιών ή χαρακτήρα.

3. Μειώνει την περιέργεια και τη δημιουργικότητα

Η περιέργεια μπορεί να θεωρηθεί ψυχολογική πολυτέλεια, γιατί απαιτεί νοητικούς πόρους, συναισθηματική ασφάλεια και ένα νευρικό σύστημα που δεν λειτουργεί σε κατάσταση επιβίωσης. Το burnout διαβρώνει και τα τρία. Το χρόνιο στρες αναγκάζει τον εγκέφαλο να στενέψει την εστίαση της προσοχής και να δώσει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα και στη διαχείριση απειλών, εις βάρος της εξερεύνησης και της καινοτομίας.

Πρόσφατη μελέτη στο International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health συνδέει το burnout με μειωμένη εσωτερική παρακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι δραστηριότητες που παλαιότερα γίνονταν από ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση αρχίζουν να φαίνονται κουραστικές ή χωρίς νόημα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σταματήσει να διαβάζει για ευχαρίστηση, να κάνει ερωτήσεις ή να ενδιαφέρεται για μάθηση πέρα από τα απολύτως απαραίτητα.

Οι άνθρωποι με burnout συχνά λένε ότι έχουν γίνει πιο άκαμπτοι, πιο πρακτικοί ή πιο «σοβαροί». Με τον καιρό, μπορεί να βιώσουν μια πλήρη μετατόπιση ταυτότητας προς τη λειτουργικότητα αντί για τη συμμετοχή και την απόλαυση. Αυτό όμως δείχνει ότι το νευρικό σύστημα έχει «κατεβάσει ταχύτητα», βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να προστατεύσει πόρους για επιβίωση και όχι για ανάπτυξη.

4. Το burnout οδηγεί σε κοινωνική απόσυρση

Μία από τις πιο συχνές αλλαγές προσωπικότητας στο burnout είναι η κοινωνική απόσυρση. Οι προσκλήσεις μοιάζουν εξαντλητικές και οι συζητήσεις ασυνήθιστα κουραστικές. Το άτομο προτιμά τον χρόνο μόνο του από κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Σημαντικό εδώ είναι να ξεχωρίσουμε την προσωπικότητα από την κατάσταση. Η εσωστρέφεια είναι σταθερό χαρακτηριστικό, ενώ η απόσυρση λόγω burnout εξαρτάται από την ψυχική κατάσταση.

Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences δείχνει ότι το burnout συνδέεται με διαπροσωπική ένταση, ιδιαίτερα σε συναισθηματικά απαιτητικούς ρόλους. Οι άνθρωποι αποσύρονται όχι επειδή προτιμούν τη μοναξιά, αλλά επειδή δεν έχουν πια την ενέργεια που απαιτεί η κοινωνική επαφή. Για να ερμηνεύσουν αυτή την αλλαγή, πολλοί τη βαφτίζουν «αλλαγή χαρακτήρα». Λένε «μάλλον έγινα πιο εσωστρεφής». Όμως αυτή η ερμηνεία καθυστερεί την αναγνώριση του burnout. Όταν η εξάντληση παρουσιάζεται ως ταυτότητα, η ανάρρωση αναβάλλεται.

Η κοινωνική σύνδεση είναι ένας από τους ισχυρότερους προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στο στρες και το burnout κάνει ακριβώς το αντίθετο. Απομακρύνει τους ανθρώπους από τις ίδιες τις πηγές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να ανακάμψουν.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Υπομονή 08.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Σύνταξη
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Υγεία 08.02.26

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο