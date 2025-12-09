Μάστιγα: Το ψηφιακό burnout μπορεί να σε «διαλύσει»

Αμερικανική έρευνα σε 1.000 ενήλικες επιβεβαίωσε κάτι που πολλοί υποψιάζονταν αλλά λίγοι είχαν αποδείξει. Το διαδίκτυο έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχή μας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των χρηστών βιώνουν επαναλαμβανόμεν0 ψηφιακό burnout, και σχεδόν οι μισοί λένε ότι ο browser τούς αποσπά την προσοχή, το ίδιο συχνά όσο τους βοηθά να συγκεντρωθούν.

Τι προκαλεί την «εξουθένωση από τον browser»;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, οι παράγοντες που προκαλούν εξουθένωση είναι εντυπωσιακά σταθεροί μεταξύ των χρηστών. Στην κορυφή βρίσκεται η συνεχής ροή ειδοποιήσεων, σε ποσοστό 24%.

Ακολουθεί η υπερφόρτωση από τα social media, σε ποσοστό 23%. Και οι «κουνελότρυπες» των ειδήσεων, σε ποσοστό18%. «Κουνελότρυπες» είναι τα άρθρα που ξεκινάμε να τα διαβάζουμε για να μάθουμε κάτι συγκεκριμένο και καταλήγουμε… κάπου εντελώς αλλού, χωρίς να το καταλάβουμε, σε κάτι που μπορεί ακόμη και να μας αποπροσανατολίσει.

Για πολλούς Αμερικανούς, o browser του υπολογιστή ή του κινητού τους έχει γίνει ταυτόχρονα χώρος δουλειάς και μηχανή διάσπασης της προσοχής, χωρίς σαφή όριο ανάμεσα στα δύο.

Η προσωπική χρήση κυριαρχεί στην περιήγηση από υπολογιστή. Ένα 40% του χρόνου είναι για προσωπική δραστηριότητα, ενώ μόνο το 26% χρησιμοποιείται κυρίως για δουλειά. Αυτή η μίξη δημιουργεί μια θεμελιώδη σύγκρουση.

Η έρευνα βρήκε ότι το 47% των χρηστών λέει πως ο browser του και τους αποσπά την προσοχή και τους βοηθά να συγκεντρωθούν, ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη χρήση του διαδικτύου.

Διαδίκτυο και γενιές

Τι συμβαίνει με τις ηλικίες των χρηστών; Πώς επηρεάζουν τα αποτελέσματα; Με βάση τη γενιά που ανήκει κάθε χρήστης, υπάρχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Το 31% των baby boomers δεν νιώθει ποτέ ψηφιακή εξουθένωση και το 30% δεν δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί.

Οι millennials όμως σε ποσοστό 35% νιώθουν συχνά εξουθένωση και το 30% δυσκολεύεται να κάνει αποσύνδεση.

Η Generation X βρίσκεται ενδιάμεσα: 44% νιώθουν περιστασιακά εξουθένωση και 35% δυσκολεύονται μερικές φορές να αποσυνδεθούν.

Τι κάνει ο browser;

Όπως όλοι ξέρουμε, ο browser μάς βοηθά να περιηγηθούμε στο ίντερνετ. Πιο αναλυτικά:

Φορτώνει ιστοσελίδες

Διαχειρίζεται tabs

Αποθηκεύει κωδικούς, cookies κτλ.

Εμφανίζει βίντεο, φωτογραφίες, άρθρα

Επιτρέπει να κάνουμε αναζητήσεις

Παρά την απογοήτευση, οι χρήστες ψάχνουν λύσεις, αντί να αποδέχονται την ψηφιακή εξουθένωση ως αναπόφευκτη. Συγκεκριμένα:

• Το 92% θέλει προσωποποίηση στον browser.

• Το 47% λέει ότι ένας browser που ταιριάζει στη ροή εργασίας τους είναι πολύ σημαντικός.

• Το 81% είναι διατεθειμένο ή σκέφτεται να αλλάξει browser για να βρει κάτι που να του ταιριάζει καλύτερα.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως οι απαιτήσεις της σύγχρονης εργασίας επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθώς οι μισοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν 3-5 εφαρμογές καθημερινά, ενώ το ένα τρίτο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας online (4-6 ώρες).

Το διαδίκτυο «σκοτώνει» την παραγωγικότητα;

Οι βασικοί «δολοφόνοι» της παραγωγικότητας των εργαζομένων, όπως φάνηκε στα ευρήματα, είναι:

• Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών (20%)

• Αργή απόδοση του browser (20%)

• Υπερβολικές ειδοποιήσεις (16%)

• Χαμένοι κωδικοί ή logins (15%)

Το πραγματικό κόστος της ψηφιακής διάσπασης, σύμφωνα με τη μελέτη:

Το 43% χάνει τη συγκέντρωσή του πολλές φορές την ημέρα.

Το 21% αποσπάται πολλές φορές κάθε ώρα.

Μόνο το 23% επανακτά γρήγορα τη συγκέντρωση.

Το 13% χάνει τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε φορά που αποσπάται.

Ένα νέο είδος ψηφιακής κόπωσης

Η έρευνα δείχνει μια γενιά εγκλωβισμένη ανάμεσα στις δυνατότητες και τον έλεγχο. Έχουμε περισσότερα εργαλεία από ποτέ -αλλά νιώθουμε λιγότερο παραγωγικοί. Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά όχι μεταξύ μας!

* Πηγή: VITA