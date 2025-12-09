Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μάστιγα: Το ψηφιακό burnout μπορεί να σε «διαλύσει»
Έρευνα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Μάστιγα: Το ψηφιακό burnout μπορεί να σε «διαλύσει»

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα δύο τρίτα των ανθρώπων βιώνουν επαναλαμβανόμενο ψηφιακό burnout.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Αμερικανική έρευνα σε 1.000 ενήλικες  επιβεβαίωσε κάτι που πολλοί υποψιάζονταν αλλά λίγοι είχαν αποδείξει. Το διαδίκτυο έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχή μας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των χρηστών βιώνουν επαναλαμβανόμεν0 ψηφιακό burnout, και σχεδόν οι μισοί λένε ότι ο browser τούς αποσπά την προσοχή, το ίδιο συχνά όσο τους βοηθά να συγκεντρωθούν.

Τι προκαλεί την «εξουθένωση από τον browser»;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, οι παράγοντες που προκαλούν εξουθένωση είναι εντυπωσιακά σταθεροί μεταξύ των χρηστών. Στην κορυφή βρίσκεται η συνεχής ροή ειδοποιήσεων, σε ποσοστό 24%.

Ακολουθεί η υπερφόρτωση από τα social media, σε ποσοστό 23%. Και οι «κουνελότρυπες» των ειδήσεων, σε ποσοστό18%. «Κουνελότρυπες» είναι τα άρθρα που ξεκινάμε να τα διαβάζουμε για να μάθουμε κάτι συγκεκριμένο και καταλήγουμε… κάπου εντελώς αλλού, χωρίς να το καταλάβουμε, σε κάτι που μπορεί ακόμη και να μας αποπροσανατολίσει.

Για πολλούς Αμερικανούς, o browser του υπολογιστή ή του κινητού τους έχει γίνει ταυτόχρονα χώρος δουλειάς και μηχανή διάσπασης της προσοχής, χωρίς σαφή όριο ανάμεσα στα δύο.

Η προσωπική χρήση κυριαρχεί στην περιήγηση από υπολογιστή. Ένα 40% του χρόνου είναι για προσωπική δραστηριότητα, ενώ μόνο το 26% χρησιμοποιείται κυρίως για δουλειά. Αυτή η μίξη δημιουργεί μια θεμελιώδη σύγκρουση.

Η έρευνα βρήκε ότι το 47% των χρηστών λέει πως ο browser του και τους αποσπά την προσοχή και τους βοηθά να συγκεντρωθούν, ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη χρήση του διαδικτύου.

Διαδίκτυο και γενιές

Τι συμβαίνει με τις ηλικίες των χρηστών; Πώς επηρεάζουν τα αποτελέσματα; Με βάση τη γενιά που ανήκει κάθε χρήστης, υπάρχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Το 31% των baby boomers δεν νιώθει ποτέ ψηφιακή εξουθένωση και το 30% δεν δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί.
  • Οι millennials όμως σε ποσοστό 35% νιώθουν συχνά εξουθένωση και το 30% δυσκολεύεται να κάνει αποσύνδεση.
  • Η Generation X βρίσκεται ενδιάμεσα: 44% νιώθουν περιστασιακά εξουθένωση και 35% δυσκολεύονται μερικές φορές να αποσυνδεθούν.

Τι κάνει ο browser;

Όπως όλοι ξέρουμε, ο browser μάς βοηθά να περιηγηθούμε στο ίντερνετ. Πιο αναλυτικά:

  • Φορτώνει ιστοσελίδες
  • Διαχειρίζεται tabs
  • Αποθηκεύει κωδικούς, cookies κτλ.
  • Εμφανίζει βίντεο, φωτογραφίες, άρθρα
  • Επιτρέπει να κάνουμε αναζητήσεις

Παρά την απογοήτευση, οι χρήστες ψάχνουν λύσεις, αντί να αποδέχονται την ψηφιακή εξουθένωση ως αναπόφευκτη. Συγκεκριμένα:

• Το 92% θέλει προσωποποίηση στον browser.
• Το 47% λέει ότι ένας browser που ταιριάζει στη ροή εργασίας τους είναι πολύ σημαντικός.
• Το 81% είναι διατεθειμένο ή σκέφτεται να αλλάξει browser για να βρει κάτι που να του ταιριάζει καλύτερα.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως οι απαιτήσεις της σύγχρονης εργασίας επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθώς οι μισοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν 3-5 εφαρμογές καθημερινά, ενώ το ένα τρίτο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας online (4-6 ώρες).

Το διαδίκτυο «σκοτώνει» την παραγωγικότητα;

Οι βασικοί «δολοφόνοι» της παραγωγικότητας των εργαζομένων, όπως φάνηκε στα ευρήματα, είναι:

• Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών (20%)
• Αργή απόδοση του browser (20%)
• Υπερβολικές ειδοποιήσεις (16%)
• Χαμένοι κωδικοί ή logins (15%)

Το πραγματικό κόστος της ψηφιακής διάσπασης, σύμφωνα με τη μελέτη:

  • Το 43% χάνει τη συγκέντρωσή του πολλές φορές την ημέρα.
  • Το 21% αποσπάται πολλές φορές κάθε ώρα.
  • Μόνο το 23% επανακτά γρήγορα τη συγκέντρωση.
  • Το 13% χάνει τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε φορά που αποσπάται.

Ένα νέο είδος ψηφιακής κόπωσης

Η έρευνα δείχνει μια γενιά εγκλωβισμένη ανάμεσα στις δυνατότητες και τον έλεγχο. Έχουμε περισσότερα εργαλεία από ποτέ -αλλά νιώθουμε λιγότερο παραγωγικοί. Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά όχι μεταξύ μας!

* Πηγή: VITA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα
Τεχνολογία 09.12.25

Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα

Η ταχεία διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των οικογενειών αλλάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συνδέονται με τους γονείς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Σύνταξη
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα
Τεχνολογία 09.12.25

Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών – Tα καλά, τα κακά και τα άγνωστα

Η ταχεία διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των οικογενειών αλλάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συνδέονται με τους γονείς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ
Στεγαστική κρίση 09.12.25

Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ

Αντί να εξεταστεί το αίτημα των ενοικιαστών για πλαφόν στα ενοίκια, διακινούνται σενάρια για επιβολή κατώτατου ορίου μισθώματος. Ανησυχίες για νέες αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο