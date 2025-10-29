Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
29.10.2025 | 08:43
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Social burnout: Οι πολλές κοινωνικές επαφές μπορούν να σε εξαντλήσουν
29 Οκτωβρίου 2025 | 06:09

Social burnout: Οι πολλές κοινωνικές επαφές μπορούν να σε εξαντλήσουν

Πέντε σημάδια που δείχνουν ότι το social burnout πλησιάζει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η σύγχρονη καθημερινότητα για πολλούς μοιάζει με έναν αδιάκοπο μαραθώνιο υποχρεώσεων – επαγγελματικές από τις 9 το πρωί έως τις 5 (ή και αργότερα), και προσωπικές από τις 5 έως τις 9 το βράδυ, με ελάχιστο χρόνο για ανάπαυλα. Από τις back-to-back συναντήσεις στο γραφείο, στις εξόδους μετά την δουλειά, τα δείπνα, τα γενέθλια και τα brunch, οι κοινωνικές επαφές μπορεί μερικές φορές αντί να μας ανανεώνουν, να μας εξαντλούν. Κι ενώ οι ανθρώπινες σχέσεις και το να κάνουμε αυτό που αγαπάμε είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία, το να προσπαθείτε να κάνετε πάρα πολλά μπορεί τελικά να οδηγήσει στην εξάντληση και συγκεκριμένα στο social burnout.

Τι είναι ακριβώς το social burnout;

Η κοινωνική εξουθένωση, γνωστή και ως κοινωνική κόπωση, πρόκειται για την σωματική και συναισθηματική εξάντληση που μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική κοινωνική αλληλεπίδραση. Ακόμα και αν είστε συνήθως εξωστρεφής, οι κοινωνικές επαφές σε υπερβολικό βαθμό και χωρίς επαρκή ξεκούραση μπορεί να σας εξαντλήσουν.

Μπορεί να νιώθετε ότι έχετε εξαντληθεί: σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Το social burnout μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι ότι έχετε έλλειψη σε έναν από τους 7 τύπους ξεκούρασης, της κοινωνικής.

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Μπορεί να κοιτάζετε το πρόγραμμά σας και να αγχώνεστε για τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις, ή να νιώθετε ότι δεν είστε ο εαυτός σας όταν βρίσκεστε σε κοινωνικές περιστάσεις. Αναρωτιέστε αν πρόκειται για εξάντληση ή απλά για «πεσμένη» διάθεση; Μερικές από τις πιο κοινές ενδείξεις του social burnout, περιλαμβάνουν:

  • Κόπωση και εξάντληση: Νιώθετε εξαντλημένοι μετά από κοινωνικές δραστηριότητες, ακόμα και αν είναι κάτι που συνήθως απολαμβάνετε.
  • Μειωμένη απόλαυση: Δεν είστε πλήρως παρών και επιθυμείτε τη μοναξιά, ενώ συνήθως θα απολαμβάνατε την περίσταση.
  • Ευερεθιστότητα: Μικρά πράγματα σας ενοχλούν. Μπορεί να εκνευρίζεστε ή να ενοχλείστε εύκολα από μικρές δυσκολίες.
  • Κοινωνικό άγχος: Μπορεί να αισθάνεστε νευρικότητα πριν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις.
  • Ανάγκη για ξεκούραση και να περάσετε χρόνο μόνος/-η: Μπορεί να νιώθετε ότι θέλετε χρόνο μόνος/η ή χρόνο χωρίς σχέδια για να ξεκουραστείτε και να αναζωογονηθείτε.

Αν αυτά σας ακούγονται οικεία, τότε μάλλον η κοινωνική σας μπαταρία έχει… εξαντληθεί.

Τι το προκαλεί

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα αίτια, περιλαμβάνουν:

  • Υπερβολικές δεσμεύσεις: Μπορεί να αποδέχεστε κάθε πρόσκληση από ενοχή ή FOMO.
  • Έλλειψη χρόνου για ξεκούραση: Εάν συνηθίζετε να πηγαίνετε συνεχώς από τη δουλειά σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τότε πιθανόν να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για ξεκούραση.
  • Δεν είστε επιλεκτικοί: Μπορεί άθελά σας να περνάτε χρόνο με άτομα που σας εξαντλούν ή να νιώθετε ότι πρέπει να «αποδώσετε» κοινωνικά.
  • Θέμα «εποχής»: Για παράδειγμα, οι καλοκαιρινοί μήνες και οι εορταστικές περίοδοι είναι συνήθως γεμάτες κοινωνικές περιστάσεις, που μας βγάζουν εκτός ισορροπίας.

Πώς να ανακάμψετε (και να το αποφύγετε)

Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε εντελώς την κοινωνική σας ζωή. Το θέμα είναι η ισορροπία και τα όρια. Δείτε πώς μπορείτε να ανακάμψετε ή να αποφύγετε την κοινωνική εξάντληση:

  1. Συνειδητή επιλογή: Αποδεχθείτε τις προσκλήσεις στα πιο σημαντικά και αρνηθείτε ευγενικά τις άλλες. Είναι καλύτερο να επενδύσετε την ενέργειά σας σε λιγότερες, αλλά πιο ουσιαστικές συναναστροφές, παρά να διασκορπίζετε την προσοχή σας σε πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε επίσης τους ανθρώπους με τους οποίους θα συναναστραφείτε. Σας εξαντλούν κοινωνικά ή μπορείτε να είστε ο εαυτός σας όταν είστε μαζί τους; Αν αισθάνεστε εξαντλημένοι, δώστε προτεραιότητα στους ανθρώπους που σας γεμίζουν με ενέργεια.
  2. Δείτε το πρόγραμμά σας: Καταγράψτε τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις στο ημερολόγιό σας. Βλέποντας το πρόγραμμά σας, θα μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τον χρόνο σας και να αποφύγετε την υπερβολική δέσμευση.
  3. Προγραμματίστε ημέρες «χωρίς σχέδια»: Δείτε το ως προληπτικό μέτρο. Μια μέρα χωρίς κοινωνικά σχέδια, σας δίνει χρόνο να χαλαρώσετε και σας βοηθά να είστε πιο ενεργητικοί όταν κοινωνικοποιείστε. Ακόμη και μία μόνο «μέρα για τον εαυτό σας» την εβδομάδα μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την εξάντληση. Αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να χαλαρώσετε, να βγείτε μόνοι σας ή απλά να ξεκουραστείτε στο σπίτι.
  4. Θέστε όρια (χωρίς ενοχές): Είναι εντάξει να πείτε «όχι αυτή τη φορά». Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και τους άλλους σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε. Δοκιμάστε να πείτε: «Θα ήθελα πολύ να έρθω, αλλά έχω μια γεμάτη εβδομάδα, σε πειράζει να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο;» – οι αληθινοί φίλοι δεν θα θυμώσουν μαζί σας επειδή αφιερώνετε χρόνο στον εαυτό σας.

* Πηγή: Vita

Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Plus
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική
Plus 27.10.25

Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
