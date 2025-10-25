Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Το burnout του φθινοπώρου: Γιατί όλοι νιώθουν να έχουν «καεί» αυτή την εποχή
Vita 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:01

Είναι μια εποχή που όλοι νιώθουν εξάντληση. Τι συμβαίνει με το φθινοπωρινό burnout;

Διανύουμε την εποχή που οι μέρες μικραίνουν, το τέλος της χρονιάς πλησιάζει, και ο χειμώνας δείχνει ήδη τα πρώτα του σημάδια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οκτώβριος θεωρείται από πολλούς η εποχή που αρχίζει η ψυχική και σωματική κόπωση, το λεγόμενο fall burnout.

Μέρος της εξάντλησης οφείλεται απλώς στην αλλαγή της εποχής. Είναι γνωστό ότι η μείωση του φωτός επηρεάζει τη διάθεση και τον ύπνο, ενώ η προσαρμογή στις νέες συνθήκες απαιτεί ενέργεια. Παράλληλα, το φθινόπωρο είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος: τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, η δουλειά ξαναμπαίνει σε φουλ ρυθμούς, και οι κοινωνικές υποχρεώσεις –από τις γιορτές μέχρι τα επαγγελματικά deadlines– αρχίζουν να συσσωρεύονται.

Το φθινόπωρο, άλλωστε, σηματοδοτεί και το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, τόσο ημερολογιακά όσο και οικονομικά. Οι επαγγελματίες πιέζονται να επιτύχουν τους ετήσιους στόχους, να «κλείσουν» προϋπολογισμούς ή να σχεδιάσουν το επόμενο έτος. Κάτι που συχνά προκαλεί άγχος, όχι μόνο λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και λόγω απολογισμού: τι καταφέραμε τελικά; Τι έμεινε πίσω; Οι στόχοι που κάποτε φάνταζαν κοντινοί μοιάζουν τώρα με μισοτελειωμένες υποσχέσεις. Η ψυχική κόπωση κάνει την εμφάνισή της.

Μια μελέτη έχει δείξει ότι η εξάντληση δεν προκύπτει μόνο από την αίσθηση ότι δεν πετύχαμε αρκετά, αλλά και από τη μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα, τη δυσκολία να συνεργαστούμε, να επικοινωνήσουμε ή να παραμείνουμε δημιουργικοί σε ένα ομαδικό περιβάλλον.

Οι ειδικοί μιλούν εδώ και δεκαετίες για το φαινόμενο goal fatigue, την κόπωση που επέρχεται μετά από μήνες συνεχούς προσπάθειας για την επίτευξη στόχων. Ο συνδυασμός με κακό ύπνο, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας ή ανθυγιεινές συνήθειες, επιδεινώνει την κατάσταση.

Πώς εκδηλώνεται το φθινοπωρινό burnout

Σωματικά σημάδια: Η πιο συνηθισμένη ένδειξη είναι η γενική κόπωση.

Συναισθηματικά σημάδια: Ευερεθιστότητα, μειωμένο ενδιαφέρον, έλλειψη κινήτρου.

Γνωστικά σημάδια: Δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη δημιουργικότητα, brain fog. Όσο πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, η πίεση αυξάνεται και ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα πολλαπλά ερεθίσματα.

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

  • Ρεαλιστικοί στόχοι: Αν δεν μπορείς να μειώσεις τους επαγγελματικούς ρυθμούς, εξισορρόπησέ το με πιο ήπιους στόχους σε άλλους τομείς. Δεν χρειάζεται φέτος να πάρεις προαγωγή, να τρέξεις μαραθώνιο και να κάνεις και οικονομίες ταυτόχρονα.

  • Σεβασμός στους ρυθμούς του σώματος: Οι μικρότερες μέρες επηρεάζουν τον κιρκάδιο ρυθμό μας. Άκου το σώμα σου και μην το πιέζεις να κάνει πράγματα που το καταπονούν.

  • Αυτοφροντίδα χωρίς ενοχές: Το φθινόπωρο είναι η εποχή για να «χαμηλώσεις ταχύτητα», όχι να πιεστείς περισσότερο. Προσπάθησε να βλέπεις τους στόχους ως πηγή έμπνευσης, όχι ως μέτρο αποτυχίας.

Κάθε εποχή έχει το δικό της σκοπό. Το φθινόπωρο μας θυμίζει ότι η παύση, η ανάπαυση και η επαναξιολόγηση είναι κι αυτές μορφές προόδου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
