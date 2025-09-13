Ξέχνα το burnout: Το boreout είναι το νέο πρόβλημα στη δουλειά

Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει burnout και τις πιθανές του επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική μας υγεία. Ωστόσο, η ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή η πλήξη, είναι μια εξίσου ύπουλη απειλή για την ευεξία μας που συνήθως αγνοούμε.

Η πλήξη στη δουλειά (γνωστή και ως “boreout”) είναι η χρόνια ανία, μια συναισθηματική κατάσταση κατά την οποία νιώθουμε ανενεργοί πνευματικά, αφηρημένοι, αδιάφοροι και ταυτόχρονα ανήσυχοι. Με άλλα λόγια, πλήξη υπάρχει όταν το μυαλό μας είναι σε αδράνεια και μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, κατάθλιψη, άγχος, στρες και αϋπνία.

Παρά τις ατομικές διαφορές στο πόσο επιρρεπείς είμαστε στη… βαρεμάρα, όλοι την έχουμε νιώσει κάποια στιγμή ενώ δουλεύουμε και έχει σημασία, καθώς έρευνα υποστηρίζει ότι αυτή η ατονία είναι ο βασικός λόγος που πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουμε τελικά την εργασία μας.

Πλήξη: Τι μας κρατά στάσιμους;

Η πλήξη προκαλείται από έναν συνδυασμό παραγόντων. Μπορεί να είναι η έλλειψη ερεθισμάτων, δηλαδή το να βρίσκουμε τη δουλειά μας μη ενδιαφέρουσα. Ίσως πάλι να φταίει το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετή δουλειά.

Επιπλέον, η μονοτονία εντείνεται από τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής αύξησε τα μέσα ψυχαγωγίας ενώ υπονόμευσε τις πνευματικές πηγές νοήματος που παλαιότερα προσφέρονταν σχεδόν αυτόματα. Η σύγχρονη ζωή έχει επίσης δημιουργήσει ολόκληρους κλάδους στους οποίους οι εργαζόμενοι ενδόμυχα πιστεύουν ότι η εργασία που κάνουν, δεν χρειάζεται καν να γίνει.

Το εν λόγω φαινόμενο σχετίζεται στενά με αυτό που ο Άνταμ Γκραντ, Αμερικανός ψυχολόγος, συγγραφέας και καθηγητής στο Wharton School του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια), ονομάζει «λήθαργο». Τον ορίζει ως ένα αίσθημα στασιμότητας και κενού — ακόμα κι όταν υπάρχει ενέργεια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ο λήθαργος δεν είναι τόσο σοβαρός όσο η κατάθλιψη, αλλά δυσχεραίνει την ικανότητα συγκέντρωσης και την όρεξη για παραγωγικότητα.

Από την αδράνεια στη δράση…

Tips για να καταπολεμήσουμε τη ρουτίνα και να ξαναβρούμε κίνητρο:

Κάνουμε τακτικά διαλείμματα

Κάθε 45-60 λεπτά, σηκωθείτε για 5 λεπτά, περπατήστε λίγο, κάντε διατάσεις ή πιείτε ένα ποτήρι νερό.

«Σπάμε» τις βαρετές εργασίες σε μικρά κομμάτια

Η ευελιξία στο πότε κάνουμε τι, είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ, χάρη στην υβριδική εργασία. Διεκπεραιώνοντας ό,τι θεωρούμε βαρετό όταν η ενέργειά μας είναι φυσικά χαμηλή, μπορεί να μας προσφέρει ένα ψυχικό διάλειμμα.

Σκεφτείτε λοιπόν να ασχοληθείτε με κάτι απλό για λίγες ώρες το πρωί, ύστερα να κάνετε κάτι άλλο μη σχετικό που σας προσφέρει όμως ευχαρίστηση και να επιστρέψετε σε μια πιο δημιουργική υποχρέωση μετά (ή το αντίστροφο).

Παραδεχόμαστε ότι βαριόμαστε…

Δεν είναι σε καμιά περίπτωση κακό να μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Ίσως έτσι ανταλλάξουμε ιδέες και προκύψουν αλλαγές.

Επενδύουμε περισσότερο σε απαιτητικά projects

Εντοπίστε ευκαιρίες για εργασίες που αυξάνουν τη νοητική ενασχόληση και τη συνεργασία. Ρωτήστε τον προϊστάμενό σας αν μπορείτε να αναλάβετε κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή ρόλου ή καθηκόντων βοηθά στην ανανέωση.

Άλλη μια καλή κίνηση που κρατά το μυαλό ενεργό είναι η παρακολούθηση σεμιναρίων ή ακόμα και ολιγόλεπτων βίντεο online που έχουν σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Δημιουργούμε μια ρουτίνα “ενεργητικής επικοινωνίας”

Προσπαθήστε να μιλάτε πιο συχνά με συναδέλφους για θέματα πέρα από τα επαγγελματικά, όπως χόμπι ή σχέδια για το σαββατοκύριακο. Η κοινωνική επαφή «σπάει» τη μονοτονία.

* Πηγή: Vita