Όταν δείχνεις καλά, αλλά δεν είσαι: Αυτό είναι το κρυφό burnout

Είστε ο άνθρωπος που πάντα τα καταφέρνει, που μπορεί να φέρει εις πέρας οτιδήποτε του ανατεθεί, προσπερνώντας προκλήσεις και αντιπερισπασμούς. Κερδίζετε αναγνώριση για τα περισσότερα από αυτά, μέχρι που μια μέρα, κάθεστε για ένα λεπτό και συνειδητοποιείτε… «Είμαι τόσο κουρασμένος». Το μυαλό σας έχει θολώσει, η ενέργειά σας έχει εξαντληθεί και ακόμα και η ξεκούραση δεν είναι πια αρκετή. Αυτό συνοπτικά περιγράφει το burnout.

Τι είναι το burnout

Με τον συγκεκριμένο όρο περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία αισθάνεστε συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι και καταβεβλημένοι λόγω παρατεταμένου στρες και υπερβολικής καταπόνησης. Συχνά συνοδεύεται από γενική απώλεια κινήτρων, αίσθημα δυσφορίας, ευερεθιστότητα και ακόμη και αποσύνδεση από τα πράγματα που σας έφερναν χαρά στο παρελθόν.

Οποιοσδήποτε μπορεί να βιώσει επαγγελματική εξουθένωση, αλλά είναι ιδιαίτερα συχνή στους ανθρώπους που κυνηγούν την τελειότητα και σε όσους προσπαθούν να τα έχουν όλα υπό έλεγχο. Οι άνθρωποι με υψηλές επιδόσεις ασκούν τεράστια πίεση στον εαυτό τους για να τα καταφέρουν όλα.

Οι ανεπαίσθητες ενδείξεις

Πώς μπορεί να εκδηλώνεται το burnout σε ένα άτομο που φαινομενικά είναι καλά, αλλά στην πραγματικότητα αγωνίζεται σκληρά για να ανταπεξέλθει;

Αίσθημα μουδιάσματος και εξάντλησης.

Αίσθημα ότι «ζείτε για να εργάζεστε».

Θυσιάζετε τις προσωπικές σας ανάγκες (ύπνος, χόμπι, σχέσεις, άσκηση).

Δυσκολεύεστε να ανταποκριθείτε σε μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων.

Όλο και συχνότερα διαπιστώνετε ότι κάνετε «doomscrolling» στον ελεύθερο χρόνο σου, επειδή απαιτεί λίγη ενέργεια.

Έχετε έντονο το φόβο της αποτυχίας ή φοβάστε ότι θα κάνετε λάθος.

Ασκείτε σκληρή κριτική στον εαυτό σας (αρνητικός εσωτερικός διάλογος, χαμηλή αυτοεκτίμηση).

Ταυτίζεστε υπερβολικά με τη δουλειά ή την παραγωγικότητά σας.

Αναλαμβάνετε υπερβολικά πολλές δεσμεύσεις, ακόμα και όταν αισθάνεστε εξαντλημένος/-η.

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στον ύπνο.

Αίσθημα αρνητικότητας, κυνισμού, θλίψης ή ευερεθιστότητας.

Πώς να το διαχειριστείτε

Το να αναγνωρίσετε ότι μπορεί να αντιμετωπίζετε burnout είναι ένα τεράστιο βήμα. Όταν νιώσετε έτοιμοι για μια αλλαγή, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Κάντε τον ελεύθερο χρόνο προτεραιότητα

Πρώτα απ’ όλα: χρειάζεστε ένα διάλειμμα. Όσο δύσκολο και αν είναι να απομακρυνθείτε από τη δουλειά, τις υποχρεώσεις ή την οικογένειά σας, πρέπει να καθίσετε και να ξεκουραστείτε. Αφιερώστε έστω και λίγο χρόνο σε ποιοτικές δραστηριότητες αναψυχής, που απολαμβάνετε για να ανανεωθείτε σωματικά και ψυχικά.

Επαναξιολογήστε το φόρτο εργασίας σας

Αξιολογήστε το φόρτο εργασίας σας, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ή οικογενειακή σας ζωή. Δοκιμάστε να ζητήσετε βοήθεια από τους συναδέλφους σας ή να επαναπροσδιορίσετε τα καθήκοντά σας. Στην οικογενειακή σας ζωή, μπορείτε να καθίσετε με τον σύντροφό σας και να ανακατανείμετε τις ευθύνες. Ακόμη και οι μικρότερες αλλαγές, μπορεί να προσφέρουν πολύτιμη ανακούφιση.

Ζητήστε βοήθεια

Λένε ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Λοιπόν, ούτε ο τελειομανισμός λύνεται σε μια μέρα! Και συχνά, χρειαζόμαστε κάποιο άλλο άτομο να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τι συμβαίνει, γιατί προσπαθούμε τόσο σκληρά και πώς να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Εκτός από την αποφόρτιση, μπορεί να χρειάζεστε την βοήθεια ενός επαγγελματία ειδικού.

* Πηγή: Vita