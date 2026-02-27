Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (28/2, 17:30).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι οι πολυνίκεις του θεσμού και απέναντι στους Πράσινους θα διεκδικήσουν το 27ο Κύπελλο της ιστορίας τους. Παράλληλα, ο πειραϊκός σύλλογος θα ψάξει τον 341ο τίτλο του στα πέντε βασικά ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα.
Με το προβάδισμα ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο (6-5)
Ο Ολυμπιακός έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς και γρήγορα προηγήθηκε με δύο γκολ του Ζαλίνγκι και του Γενηδουνιά από εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι για το 2-0. Ωστόσο, ο Απόλλων Σμύρνης αντέδρασε και μείωσε αρχικά με τον Νταούμπε, ενώ στη συνέχεια ο Σολανάκης εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα των Πειραιωτών και έκανε το 2-2.
Κατόπιν, ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε μπροστά με 3-2 από γκολ του Μπογκντάνοβιτς στον παίκτη παραπάνω και διεύρυνε το προβάδισμά του ξανά με τον Νταούμπε για το 4-2. Ο Γκίλλας μείωσε σε 4-3, με το σκορ αυτό να λήγει το πρώτο οκτάλεπτο.
Στην έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου, οι δύο ομάδες μπήκαν νωθρά στο ματς και τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς να υπάρξει γκολ. Ακολούθως, ο Νταούμπε ανέλαβε δράση και «έγραψε» το 5-3. Ο Παπαναστασίου «απάντησε» για τον Ολυμπιακό και μείωσε από την περιφέρεια σε 5-4.
Ο Κάκαρης κατόπιν, ισοφάρισε για τους Πειραιώτες σε 5-5 και ο Ζάλανκι, έβαλε τους Ερυθρόλευκους μπροστά χάρη στο γκολ του, με το ημίχρονο να λήγει με 6-5 υπέρ του Ολυμπιακού.
Το τρίτο οκτάλεπτο άρχισε με τον Σολανάκη να ισοφαρίζει σε 6-6 για τον Απόλλωνα. Αλλά, ο Ολυμπιακός γρήγορα έκαμψε την αντίσταση του αντιπάλου του και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +3 χάρη σε δύο γκολ του Ζαλάνκι και του Κάκαρη για το 9-6, ενώ ο Μπογκντάνοβιτς ψαλίδισε τη διαφορά για τον Απόλλωνα και έγραψε το 7-9, σκορ με το οποίο έληξε το τρίτο οκτάλεπτο.
Στο τέταρτο οκτάλεπτο το ματς, πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι Πειραιώτες είχαν χτίσει «μαξιλαράκι ασφαλείας» και είχαν σταθερά το προβάδισμα. Ο Καπότσης πέτυχε το μοναδικό γκολ για τον Απόλλωνα στο τελευταίο οκτάλεπτο και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το τελικό 15-8 υπέρ του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 2-3, 1-6
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.
