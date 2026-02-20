Ολυμπιακός: Το πρόγραμμά του στον προημιτελικό όμιλο του Champions League

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα στους δύο προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League στο πόλο ανδρών, με ακριβείς ώρες και ημέρες. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον Α’ όμιλο της προημιτελικής φάσης και με αντιπάλους τη Νόβι Μπέογκραντ, την Μπαρτσελονέτα και την Μπρέσια και ψάχνει το ένα από τα δύο εισιτήρια επιστροφής στο Final 4, μετά την περσινή του απουσία από την τελική φάση.

Από το Βελιγράδι με αντίπαλο τη Νόβι Μπέογκραντ στις 3 Μαρτίου ξεκινούν το ταξίδι τους οι Πειραιώτες, το οποίο ολοκληρώνεται εντός έδρας με την Μπαρτσελονέτα στο Παπαστράτειο στις 20 του Μάη. Τελικός προορισμός; Το Final Four της Μάλτας στις 11 και 13 Ιουνίου.

Τον Β’ Όμιλο συνθέτουν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος, η ιταλική Προ Ρέκο, η οποία πέρσι δεν αγωνίστηκε στο Champions League, όμως κατέκτησε το Euro Cup, η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και το Ανόβερο.

Στους ημιτελικούς της 11ης Ιουνίου θα παίξουν ο 1ος του Α’ Ομίλου με τον 2ο του Β’ και αντίστοιχα ο 1ος του Β’ με τον 2ο του Α’ Ομίλου.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Α’ Ομίλου:

1η αγωνιστική – 3 Μαρτίου

Μπρέσια – Μπαρτσελονέτα

Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική – 24 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Μπρέσια

Μπαρτσελονέτα – Νόβι Μπέογκραντ

3η αγωνιστική – 31 Μαρτίου

Μπαρτσελονέτα-Ολυμπιακός

Μπρέσια – Νόβι Μπέογκραντ

4η αγωνιστική – 22 Απριλίου

Ολυμπιακός- Νόβι Μπέογκραντ

Μπαρτσελονέτα – Μπρέσια

5η αγωνιστική – 13 Μαΐου

Μπρέσια – Ολυμπιακός

Νόβι Μπέογκραντ – Μπαρτσελονέτα

6η αγωνιστική – 20 Μαΐου