Πόλο: Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός με αντίπαλο το Περιστέρι (6-21)
Εύκολο απόγευμα για τους ερυθρόλευκους στο κολυμβητήριο της Χωράφας, που προηγήθηκαν με 11-1 στο ημίχρονο, κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 21-6 επί του Γ.Σ Περιστερίου στο κολυμβητήριο της Χωράφας, για την 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Water Polo League κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 3.
Η ομάδα του Φάτοβιτς απολύτως κυρίαρχη σε όλους τους τομείς από το ξεκίνημα, προηγήθηκε 11-1 στο ημίχρονο και αύξανε τη διαφορά μέχρι το φινάλε. Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ο Γιάννης Φουντούλης με 6 γκολ.
Διαιτητές: Μπουδραμής, Γιαννέλλης
Αλυτάρχης: Φίλιππος Κούκιος
Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-6, 3-6, 2-4
Γ.Σ Περιστερίου (Πασλής): Φλέγκας, Καλαφάτης, Σπαντιδάκης, Αλευρόπουλος 1, Γερακούδης 2, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης, Χωματάς, Μπετχαβάς, Κανδανολέων, Παπαθεοδοσίου 2, Γαβριήλ, Σέννης, Δήμου Π., Μπραΐμης
Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 2, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 6, Γούβης 1, Ζάλανκι 1, Δήμου Τ., Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Λυκούδης 1, Αραπίδης, Πούρος 2, Μάρκογλου
