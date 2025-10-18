Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του (13-9) στη φάση των ομίλων του Champions League, κόντρα στη Μλάντοστ στο Παπαστράτειο, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο (18/10) στις 18:00, οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΓΣ Περιστερίου εκτός έδρας, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να κάνει το «τρία στα τρία» στο εγχώριο ξεκίνημά του.

«Να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό που έχουμε»

Ο Βαγγέλης Πούρος δήλωσε για το ματς: «Το ματς του Σαββάτου είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια δυνατή προπόνηση και να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό που έχουμε. Θέλουμε να δείξουμε σε ένα ακόμα ματς πολύ καλό πρόσωπο και να πάρουμε μία ακόμη νίκη. Στόχος μας να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για τα σημαντικά ματς που έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια».

Από την πλευρά του Περιστερίου, ο φουνταριστός της ομάδας, Κώστας Κανδανολέων δήλωσε τα εξής: «Ο Ολυμπιακός είναι η πιο δυνατή ομάδα του πρωταθλήματος και γνωρίζουμε καλά το επίπεδο του. Εμείς προσεγγίζουμε τον αγώνα με σοβαρότητα και συγκέντρωση στον οποίο μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες μας. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στο νερό τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ομάδα και να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντι σ’ έναν υψηλού επιπέδου αντίπαλο».

Ντέρμπι στον Λαιμό

Πέρα από το Περιστέρι – Ολυμπιακός, η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Waterpolo League Ανδρών περιλαμβάνει και το δυνατό παιχνίδι στον Λαιμό, όπου την Κυριακή (19/10 – 20:00 / ΕΡΤ2) η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 18/10

13:00 Κολ. Αντ. Πεπανός: ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Α΄ Όμιλος). Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης, Ναταλία Μαρκοπούλου. Παρατηρητής: Χρήστος Τσαρούχας. Αλυτάρχης: Κίμων Τασιόπουλος

17:00 Κολ. Εθνικό Πειραιά: ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Α΄ Όμιλος). Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Ανδρέας Μοίραλης. Παρατηρητής: Μιχάλης Κουρέτας. Αλυτάρχης: Δημήτρης Κούρτης.

17:00 Κολ. Ιωνικό Χίου: ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ – Π. ΦΑΛΗΡΟ (Α΄Όμιλος). Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Αλέξανδρος Χατζηγούλας. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης. Αλυτάρχης: Οδυσσέας Μαράτσος.

18:00 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Β΄ Όμιλος). Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Παναγιώτης Γιαννέλλης. Παρατηρητής: Αναστάσιος Κωνσταντινίδης. Αλυτάρχης: Φίλιππος Κούκιος.

19:00 Κολ. Ηλιούπολης: ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ – ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Β΄ Όμιλος). Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Ιωάννης Τσότρας. Παρατηρητής: Νίκος Βασιλείου. Αλυτάρχης: Κείμης Μαρσέλος.

20:30 Κολ. Σεράφειο: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΟΚ DOMUS ERGO (Β΄ Όμιλος). Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Μανόλης Μουστάκης.

Κυριακή 19/10

14:30 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένης: ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΦΘ (Β΄ Όμιλος). Διαιτητές: Μαρία Δασκαλοπούλου, Ανδρέας Κατσώνης. Παρατηρητής: Νίκος Βασιλείου. Αλυτάρχης: Δημήτρης Γαλήνας.

20:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένης: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Α΄Όμιλος):. Διαιτητές Χρήστος Κουρτίδης, Μιχάλης Μπιράκης. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος

Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.