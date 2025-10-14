Ολυμπιακός – Μλάντοστ 13-9: Επιβλητικός στην πρεμιέρα του Champions League (vid)

Ιδανική πρεμιέρα έκανε ο Ολυμπιακός στο Champions League του πόλο ανδρών, καθώς επιβλήθηκε της Μλάντοστ στο «Παπαστράτειο» με 13-9.

Οι Πειραιώτες μπορεί να μην άρχισαν καλά τον αγώνα, όμως από τα μέσα της πρώτης περιόδου ήταν εντυπωσιακοί ανατρέποντας πλήρως το εις βάρος του αποτέλεσμα και στη συνέχεια δεν αντιμετώπισαν προβλήματα φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για τον Ολυμπιακό αφού είδε τη Μλάντοστ να χτίζει προβάδισμα τριών γκολ, με τους Μπούκιτς, Μπάσιτς και Μπίγιακα να κάνουν γρήγορα το 3-0. Η αντίδραση των Ερυθρόλευκων όμως ήταν άμεση αφού με τέρματα των Ανγκιάλ και Ζάλανγκι μείωσαν σε 3-2, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Οι Πειραιώτες δεν άργησαν στη δεύτερη περίοδο να φέρουν τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία, με τον Ζάλανγκι να βρίσκει ξανά δίχτυα και να ισοφαρίζει σε 3-3. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Γενηδουνιάς με ωραία κίνηση ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 4-3. Οι Κροάτες πάντως απάντησαν με εύστοχο πέναλτι του Χαρκόφ για το 4-4, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι είχαν χάσει δύο. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον εντυπωσιακό Ζάλανγκι να σκοράρει δις και να στείλει τον Ολυμπιακό στην ανάπαυλα με προβάδισμα δύο γκολ χάρη στο 6-4.

Το τρίτο δεκάλεπτο άρχισε με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο 8-4 χάρη στα τέρματα των Ζάλανγκι και Γενηδουνιά. Η Μλάντοστ κατάφερε να μειώσει με τον Λάζιτς σε 8-5, αλλά η απάντηση από τον Γκίλλα έφερε το 9-5. Ο Ναγκάεφ μείωσε ξανά για τους Κροάτες, αλλά ο Δήμου βρήκε επίσης δίχτυα για το 10-6. Μια μικρή αντεπίθεση από τους φιλοξενούμενους έφερε το 10-8, αλλά ο Ζάλανγκι ξανά επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κλείσει την περίοδο στο +3 (11-8).

Ο Ανγκιάλ έδωσε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου με το 12-8. Η Μλάντοστ μείωσε ξανά σε 12-9 με τον Βουκίσεβιτς και ο Γκίλλας διαμόρφωσε το τελικό 13-9, αφού στα υπόλοιπα δεν συνέβη κάτι το συγκλονιστικό.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-1, 5-4, 2-1

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Μπούκιτς (περιφέρεια, 6:58), 0-2 Μπάσιτς (φουνταριστό, 6:01), 0-3 Μπίλιακα (περιφέρεια, 4:58), 1-3 Ανγκιαλ (π/π, 4:36), 2-3 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 4:02)

2ο οκτάλεπτο: 3-3 Ζαλάνκι (π/π, 5:58), 4-3 Γενηδουνιάς (π/π, 3:42), 4-4 Χάρκοβ (πέναλτι, 3:04), 5-4 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 0:37), 6-4 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 0:01)

3ο οκτάλεπτο: 7-4 Ζαλάνκι (π/π, 6:52), 8-4 Γενηδουνιάς (περιφέρεια, 6:07), 8-5 Λάζιτς (π/π, 5:11), 9-5 Γκίλλας (π/π, 2:49), 9-6 Ναγκάεφ (π/π, 2:15), 10-6 Δήμου (περιφέρεια, 1:55), 10-7 Ναγκάεφ (περιφέρεια, 1:31), 10-8 Μπουλιούμπασιτς (π/π, 0:12), 11-8 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 0:03)

4ο οκτάλεπτο: 12-8 Ανγκιαλ (π/π, 7:01), 12-9 Βουκίτσεβιτς (περιφέρεια, 6:46), 13-9 Γκίλλας (περιφέρεια, 4:57),

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζαλάνκι 6, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Ζερδεβάς, Πούρος

Μλάντοστ: Μάρτσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόντσινιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίλιακα 1, Μπούκιτς 1, Λάζιτς 1, Ναγκάεφ 2, Βρλιτς, Βουκίτσεβιτς 1, Χάρκοβ 1, Κούμπρανιτς, Λόντσαρ