Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 30-7: Το 2Χ2 με νέα επιβλητική νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το ιστορικό 33-4 επί του ΝΟ Λάρισας, ο Ολυμπιακός πέτυχε εξίσου εύκολη νίκη και επί του ΑΝΟ Γλυφάδας (30-7) στο Παπαστράτειο, κάνοντας έτσι το 2Χ2 στην Water Polo League.

Στο δεύτερο επίσημο του ματς για τη σεζόν 2025-26, οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στον Πειραιά, καθώς σκόραραν 20 τέρματα και δέχθηκαν μόλις δύο (10-2, 10-0), φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη επί της Γλυφάδας, για το «δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (14/10) στις 19:00, υποδέχεται την Μλάντοστ στο Παπαστράτειο, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και με τη συμπλήρωση έξι λεπτών (2:13), προηγήθηκε με 4-0, με δυνατό σουτ του Φουντούλη από τα έξι μέτρα, όμως στη συνέχεια, δέχθηκε δύο γκολ από τους φιλοξενούμενους και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 4-2. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας κυριάρχησαν και στο δεύτερο οκτάλεπτο, αφού ξέφυγαν με +5 (8-3), στο 3:58, με τον Δήμου, με τον Ζαλάνκι να «γράφει» το 10-5, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στην τρίτη περίοδο, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στο +10 (15-5), με γκολ του Δήμου στην κόντρα (3:59), ενώ ο Γκίλλας, με τον ίδιο τρόπο (3:30), «έγραψε» το +11 (16-5). Νέο γκολ του Δήμου (2:15) και +13 (18-5), με τον Γενηδουνιά να διαμορφώνει το 20-7 της του τρίτου οκτάλεπτου, σκοράροντας στο 0:16. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός «βρήκε» δίχτυα 10 φορές (10-0), με τον Γκίλλα να «σφραγίζει» το τελικό αποτέλεσμα (30-7), τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 6-3, 10-2, 10-0

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Ζαλάνκι (π/π, 6:10), 2-0 Νικολαΐδης (φουνταριστό, 4:45), 3-0 Γενηδουνιάς (πέναλτι, 3:09), 4-0 Φουντούλης (περιφέρεια, 2:13), 4-1 Τζελάτης (περιφέρεια, 1:48), 4-2 Δερμιτζάκης (κόντρα, 0:05)

2ο οκτάλεπτο: 5-2 Κάκαρης (κόντρα, 6:55), 6-2 Γενηδουνιάς (κόντρα, 6:10), 6-3 Γιαννόπουλος (δύο μέτρα, 5:41), 7-3 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 4:44), 8-3 Δήμου (π/π, 3:58), 8-4 Γιαννόπουλος (περιφέρεια, 3:40), 9-4 Φουντούλης (πέναλτι, 1:23), 9-5 Κάρας (π/π, 0:25), 10-5 Ζαλάνκι (π/π, 0:05)

3ο οκτάλεπτο: 11-5 Γενηδουνιάς (πέναλτι, 7:48), 12-5 Νικολαϊδης (φουνταριστό, 6:56), 13-5 Ζαλάνκι (περιφέρεια, 6:16), 14-5 Παπαναστασίου (περιφέρεια, 5:30), 15-5 Δήμου (κόντρα, 3:59), 16-5 Γκίλλας (κόντρα, 3:30), 17-5 Δήμου (κόντρα, 3:14), 18-5 Δήμου (π/π, 2:15), 18-6 Γιαννόπουλος (περιφέρεια, 2:04), 19-6 Φουντούλης (δύο μέτρα, 1:49), 19-7 Γιαννόπουλος (πέναλτι, 0:39), 20-7 Γενηδουνιάς (περιφέρεια, 0:16)

4ο οκτάλεπτο: 21-7 Ζαλάνκι (π/π, 7:38), 22-7 Δήμου (περιφέρεια, 6:00), 23-7 Δήμου (περιφέρεια, 5:22), 24-7 Μάρκογλου (πέναλτι, 3:30), 25-7 Αλαφραγκής (πέναλτι, 2:44), 26-7 Γκίλλας (κόντρα, 2:19), 27-7 Νικολαΐδης (φουνταριστό, 1:29), 28-7 Ανγκιαλ (κόντρα, 1:06), 29-7 Δήμου (κόντρα, 0:27), 30-7 Γκίλλας (κόντρα, 0:03).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζαλάνκι 5, Δήμου 7, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 1, Ζερδεβάς, Πούρος, Μάρκογλου 1.

ΑΝΟ Γλυφάδας: Κουρούβανης, Τζελάτης 1, Παπούκας, Κάρας 1, Χρυσοσπάθης, Προβατάς, Γιαννόπουλος 4, Βαλλιανάτος, Μαυράκης, Δερμιτζάκης 1, Ηλιόπουλος, Γιαννάτσης, Δαμίγος, Αλευράς, Δαμδημόπουλος