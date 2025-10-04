ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!

Με επιβλητικό τρόπο στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26 μπήκε ο Ολυμπιακός κι έγραψε ιστορία. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν με το εμφατικό 33-4 τον ΝΟ Λάρισας στο Δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, για την 1η αγωνιστική της Water Polo League, και πέτυχαν τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων από καταβολής του πρωταθλήματος το 1986!

Το +29 στα γκολ είναι πλέον η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία, με τον Ολυμπιακό να σπάει το δικό του ρεκόρ το οποίο και κρατούσε από το το 2014, όταν είχε διαλύσει με 28 τέρματα διαφορά (31-3) τον Νηρέα Λαμίας.

Οσον αφορά το παιχνίδι με το ΝΟ Λάρισας ο Ολυμπιακός είχε φυσικά έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πλουραλισμό στην επίθεση (σκόραραν όλοι οι «ερυθρόλευκοι»), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Λυκούδης με έξι γκολ.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα 18-0 στη ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 8-0, με γκολ του Λυκούδη από την περιφέρεια (0:56). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας «βρήκαν» 10 φορές δίχτυα και με εξαιρετική άμυνα, κρατώντας το «μηδέν», «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +18, με τον Δήμου (0:29), για το 18-0 του ημιχρόνου.

Στο +29 έκλεισε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός

Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Λυκούδη να διαμορφώνει το +23 (2-25) του τρίτου οκτάλεπτου, με γκολ στην κόντρα, στο 0:03. Στην τέταρτη περίοδο, στα 22 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Γούβης έκανε το +29 για τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το τελικό 33-4. Στα πολλά θετικά των «ερυθρόλευκων», η εμφάνιση του νεαρού τερματοφύλακα Αραπίδη στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα οκτάλεπτα: 0-8, 0-10, 2-7, 2-8

ΝΟ Λάρισας: Τσούτσας, Τσιστράκης, Μίχας, Παπαδόπουλος 1, Χατζής, Σοφός, Ζαφειρίου, Κωνσταντίνου, Γ. Στεργίου 2, Δ. Στεργίου, Κουλουκτσής 1, Βαλάσης, Γιαννέλης, Φίλκας, Ζακυνθινός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης 1, Ζαλάνκι 4, Δήμου 5, Μάρκογλου 1, Λυκούδης 6, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 3, Αραπίδης, Πούρος 4

Φάτοβιτς: «Πάντα οι στόχοι που έχει ο Ολυμπιακός είναι οι υψηλότεροι»

«Εντάξει, νομίζω η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής. Βρισκόμαστε σε επίπεδο προετοιμασίας για το Champions League. Οι στόχοι μας είναι οι υψηλότεροι. Πάντα οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι οι υψηλότεροι, αλλά πρέπει να είμαστε συνεχώς συγκεντρωμένοι και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βήμα-βήμα, να φτάσουμε εκεί όπου επιθυμούμε», ήταν οι δηλώσεις του Έλβις Φάτοβιτς.

