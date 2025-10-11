sports betsson
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Άλλα Αθλήματα 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:01

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά τη νίκη (13-9) επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα! Το Σάββατο (11/10) το απόγευμα, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν εύκολα με 26-7 τον Άλιμο ΝΑΣ Betsson εκτός έδρας (Δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου), για τη 2η αγωνιστική της Water Polo League και έκαναν το «δύο στα δύο».

Με ώθηση από τον κόσμο τους στην έδρα του Αλίμου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε άνετα στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη, με τέσσερα γκολ.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 5-1, με γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη (2:22), με τις γηπεδούχες να μειώνουν σε 5-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» πάτησε «γκάζι» και με επί μέρους σκορ 7-0, ξέφυγε με +10, με την Σιούτη να διαμορφώνει το 12-2 του ημιχρόνου, με σουτ από την περιφέρεια (0:50).

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο «έκλεισε» με +15 (5-20) για τις «ερυθρόλευκες», με γκολ της Κουρέτα (0:53). Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός «εκτόξευσε» το προβάδισμά του στο +19, με την Κουρέτα να «γράφει» το τελικό 26-7 στην παίκτρια παραπάνω (0:19).

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-7, 3-8, 2-6

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Σάντα (περιφέρεια, 7:12), 0-2 Άντριους (περιφέρεια, 4:28), 0-3 Σάντα (περιφέρεια, 3:42), 0-4 Σάντα (κόντρα, 3:02), 1-4 Πάτρα (πέναλτι, 2:39), 1-5 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 2:22), 2-5 Μπιτσάκου (περιφέρεια, 0:14)

2ο οκτάλεπτο: 2-6 Σέκουλιτς (περιφέρεια, 7:41), 2-7 Κουρέτα (φουνταριστό, 6:43), 2-8 Άντριους (περιφέρεια, 4:18), 2-9 Νίνου (π/π, 3:33), 2-10 Τορνάρου (περιφέρεια, 2:41), 2-11 Νίνου (π/π, 1:36), 2-12 Σιούτη (περιφέρεια, 0:50)

3ο οκτάλεπτο: 3-12 Παπαδοπούλου (περιφέρεια, 6:01), 3-13 Σάντα (περιφέρεια, 6:22), 4-13 Παπαδοπούλου (περιφέρεια, 6:01), 4-14 Τριχά (περιφέρεια, 5:38), 4-15 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 4:43), 4-16 Σέκουλιτς (περιφέρεια, 4:00), 4-17 Πλευρίτου (κόντρα, 3:13), 4-18 Σιούτη (π/π, 2:28), 5-18 Πάτρα (πέναλτι, 2:06), 5-19 Σιούτη (περιφέρεια, 1:47), 5-20 Κουρέτα (φουνταριστό, 0:53)

4ο οκτάλεπτο: 6-20 Χαλδαίου (περιφέρεια, 6:50), 6-21 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 6:24), 7-21 Παπαδοπούλου (π/π, 5:55), 7-22 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 4:12), 7-23 Σιούτη (περιφέρεια, 2:42), 7-24 Τριχά (περιφέρεια, 1:50), 7-25 Αντριους (περιφέρεια, 1:10), 7-26 Κουρέτα (π/π, 0:19)

Άλιμος ΝΑΣ Betsson: Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 1, Χαλδαίου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσβελντ, Μάνη, Βελεντζά, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά 2, Άντριους 3, Σιούτη 4, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά.

Δηλώσεις:

Στεφανία Σάντα: «Ηταν ένα παιχνίδι που άνοιξε το σκορ από νωρίς. Μπήκαμε συγκεντρωμένα και καταφέραμε να ξεφύγουμε στο σκορ, με γκολ σε καλές επιθέσεις και κόντρες. Δοκιμάσαμε κάποια καινούργια πράγματα και κοιτάμε ήδη το επόμενο ματς, με σοβαρότητα και στόχο, όπως πάντα, τη νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού ήταν για ακόμη μία φορά στο πλευρό μας σε παιχνίδι εκτός έδρας. Πραγματικά, τους ευχαριστούμε πολύ».

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
Πόλο 11.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
