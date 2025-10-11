Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Μετά τη νίκη (13-9) επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα! Το Σάββατο (11/10) το απόγευμα, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν εύκολα με 26-7 τον Άλιμο ΝΑΣ Betsson εκτός έδρας (Δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου), για τη 2η αγωνιστική της Water Polo League και έκαναν το «δύο στα δύο».

Με ώθηση από τον κόσμο τους στην έδρα του Αλίμου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε άνετα στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη, με τέσσερα γκολ.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 5-1, με γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη (2:22), με τις γηπεδούχες να μειώνουν σε 5-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» πάτησε «γκάζι» και με επί μέρους σκορ 7-0, ξέφυγε με +10, με την Σιούτη να διαμορφώνει το 12-2 του ημιχρόνου, με σουτ από την περιφέρεια (0:50).

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο «έκλεισε» με +15 (5-20) για τις «ερυθρόλευκες», με γκολ της Κουρέτα (0:53). Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός «εκτόξευσε» το προβάδισμά του στο +19, με την Κουρέτα να «γράφει» το τελικό 26-7 στην παίκτρια παραπάνω (0:19).

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-7, 3-8, 2-6

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Σάντα (περιφέρεια, 7:12), 0-2 Άντριους (περιφέρεια, 4:28), 0-3 Σάντα (περιφέρεια, 3:42), 0-4 Σάντα (κόντρα, 3:02), 1-4 Πάτρα (πέναλτι, 2:39), 1-5 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 2:22), 2-5 Μπιτσάκου (περιφέρεια, 0:14)

2ο οκτάλεπτο: 2-6 Σέκουλιτς (περιφέρεια, 7:41), 2-7 Κουρέτα (φουνταριστό, 6:43), 2-8 Άντριους (περιφέρεια, 4:18), 2-9 Νίνου (π/π, 3:33), 2-10 Τορνάρου (περιφέρεια, 2:41), 2-11 Νίνου (π/π, 1:36), 2-12 Σιούτη (περιφέρεια, 0:50)

3ο οκτάλεπτο: 3-12 Παπαδοπούλου (περιφέρεια, 6:01), 3-13 Σάντα (περιφέρεια, 6:22), 4-13 Παπαδοπούλου (περιφέρεια, 6:01), 4-14 Τριχά (περιφέρεια, 5:38), 4-15 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 4:43), 4-16 Σέκουλιτς (περιφέρεια, 4:00), 4-17 Πλευρίτου (κόντρα, 3:13), 4-18 Σιούτη (π/π, 2:28), 5-18 Πάτρα (πέναλτι, 2:06), 5-19 Σιούτη (περιφέρεια, 1:47), 5-20 Κουρέτα (φουνταριστό, 0:53)

4ο οκτάλεπτο: 6-20 Χαλδαίου (περιφέρεια, 6:50), 6-21 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 6:24), 7-21 Παπαδοπούλου (π/π, 5:55), 7-22 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 4:12), 7-23 Σιούτη (περιφέρεια, 2:42), 7-24 Τριχά (περιφέρεια, 1:50), 7-25 Αντριους (περιφέρεια, 1:10), 7-26 Κουρέτα (π/π, 0:19)

Άλιμος ΝΑΣ Betsson: Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 1, Χαλδαίου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσβελντ, Μάνη, Βελεντζά, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά 2, Άντριους 3, Σιούτη 4, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά.

Δηλώσεις:

Στεφανία Σάντα: «Ηταν ένα παιχνίδι που άνοιξε το σκορ από νωρίς. Μπήκαμε συγκεντρωμένα και καταφέραμε να ξεφύγουμε στο σκορ, με γκολ σε καλές επιθέσεις και κόντρες. Δοκιμάσαμε κάποια καινούργια πράγματα και κοιτάμε ήδη το επόμενο ματς, με σοβαρότητα και στόχο, όπως πάντα, τη νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού ήταν για ακόμη μία φορά στο πλευρό μας σε παιχνίδι εκτός έδρας. Πραγματικά, τους ευχαριστούμε πολύ».