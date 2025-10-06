Ολυμπιακός- Βουλιαγμένη 13-9: Πήραν το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος οι «ερυθρόλευκες»

Μετά την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στη Βουλιαγμένη, ο Ολυμπιακός επικράτησε ξανά εναντίον του συνόλου της Λιόση με 13-9 και πήρε άνετα τη νίκη με για την πρώτη αγωνιστική της Waterpolo League στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο.

Οι ερυθρόλευκες είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν «απειλήθηκαν» παρόλο που η Βουλιαγμένη πίεσε στο τελευταίο οκτάλεπτο για την ανατροπή.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού

Η Άντριους από την περιφέρεια άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό και πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν. Η κυριαρχία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του οκταλέπτου, με τις ερυθρόλευκες να είναι ανώτερες και να έχουν το προβάδισμα (5-1), το δεύτερο μόλις τέρμα για τη Βουλιαγμένη πέτυχε η Μουλχάουζεν για το 5-2.

Η Βουλιαγμένη προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο οκτάλεπτο

Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο με γκολ και μείωσε προσωρινά σε 5-4 με γκολ των Μουλχάουζεν και Ανδρεάδη. Ωστόσο, οι ερυθρόλευκες αντέδρασαν και διεύρυναν ξανά το προβάδισμά τους με τέρματα των Νίνου και Τριχά για το 6-8.

Καταιγιστικές οι ερυθρόλευκες στο δεύτερο μέρος

Οι ερυθρόλευκες ήταν αρκετά εύστοχες και στο τρίτο οκτάλεπτο και προηγήθηκαν με τέσσερα γκολ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά με 10-6, ενώ η Βουλιαγμένη προσπάθησε προς στιγμή να μειώσει με παίκτρια παραπάνω, αλλά η τρίτη περίοδος έληξε στο 12-8 με τον πειραϊκό σύλλογο να βρίσκεται μπροστά.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, όπως ήταν αναμενόμενο, έπεσε ο ρυθμός του ματς. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να διατηρεί τα ηνία για το τελικό 13-9 και τη πρώτη νίκη στη Waterpolo League.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-3, 4-3, 1-1

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Άντριους (περιφέρεια, 6:29), 2-0 Τριχά (περιφέρεια, 5:48), 2-1 Αγγελίδη (περιφέρεια, 5:22), 3-1 Σιούτη (περιφέρεια, 5:08), 4-1 Τριχά (κόντρα, 5:00), 5-1 Σάντα (περιφέρεια, 3:44), 5-2 Μουλχάουζεν (περιφέρεια, 2:47)

2ο οκτάλεπτο: 5-3 Μουλχάουζεν (περιφέρεια, 7:18), 5-4 Ανδρεάδη (περιφέρεια, 5:31), 6-4 Νίνου (περιφέρεια, 1:55), 7-4 Νίνου (περιφέρεια, 1:10), 7-5 Φουντωτού (περιφέρεια, 0:32), 8-5 Τριχά (πέναλτι, 0:18)

3ο οκτάλεπτο: 9-5 Σιούτη (περιφέρεια, 6:54), 9-6 Καϊάφα (περιφέρεια, 5:41), 10-6 Άντριους (π/π, 3:07), 10-7 Κρασσά (περιφέρεια, 2:08), 11-7 Σιούτη (περιφέρεια, 1:41), 11-8 Αγγελίδη (περιφέρεια, 1:09), 12-8 Τορνάρου (δύο μέτρα, 0:41)

4ο οκτάλεπτο: 12-9 Ξενάκη (περιφέρεια, 5:00), 13-9 Νίνου (περιφέρεια, 0:58)

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 3, Άντριους 2, Σιούτη 3, Μπίκου, Νίνου 3, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Λαναρά

ΝΟ Βουλιαγμένης (Κυριακή Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά 1, Τζούστρα, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Βάλβη, Κοβάτσεβιτς

Δηλώσεις

Μετά την αναμέτρηση η Φωτεινή Τριχά σχολίασε: «Είναι σημαντικό που πήραμε και αυτή τη νίκη. Μετά το Super Cup, ξεκινήσαμε με νίκη και στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, είχαμε κάποια κενά σημεία, τα οποία πρέπει να δουλέψουμε και να διορθώσουμε. Κοιτάμε μπροστά, όμως πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς, το οποίο είναι με τον Άλιμο».