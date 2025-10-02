Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το Σούπερ Καπ! (vid)

Ερυθρόλευκος… βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο πόλο γυναικών, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 14-11 και να κατακτά το ελληνικό Super Cup. Οι παίκτριες του Δημήτρη Κραβαρίτη ήταν πιο ψύχραιμες στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και κατάφεραν να κάνουν δικό τους ένα ακόμη τρόπαιο στο Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τις λύσεις και να παίρνει τον τίτλο, με τις Ερυθρόλευκες να ξεκινούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν.

Προηγήθηκε η Βουλιαγμένη στο πρώτο οκτάλεπτο

Το πρώτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να ανοίγει λογαριασμό για τον Ολυμπιακό και να κάνει το 0-1. Ακολούθως, ήρθε η απάντηση της Βουλιαγμένης με την Τζούστρα, η οποία βρήκε δίχτυα και άνοιξε το σκορ για την ομάδα της. Στη συνέχεια, η Βουλιαγμένη πέρασε μπροστά με γκολ της Ξενάκη και της Φουντωτού, ενώ η φοβερή Μυριοκεφαλιτάκη με δεύτερο γκολ μείωσε προς στιγμήν για τις ερυθρόλευκες σε (3-2). Το 4-2 για το ΝΟΒ, που ήταν με παίκτρια παραπάνω έκανε η Μουλχάουζεν, ωστόσο η Σάντα με ένα σουτ από δύσκολη γωνία «ψαλίδισε» ξανά τη διαφορά για το (4-3).

Με διαδοχικές ανατροπές το δεύτερο

Η πρώτη ισοπαλία ήρθε με γκολ της Πλευρίτου, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα με τη Σάντα (5-4). Η ισοφάριση ήρθε για τη Βουλιαγμένη από τη Μουλχάουζεν (5-5). Έπειτα, υπήρξαν διαδοχικές ανατροπές με τον Ολυμπιακό να περνάει μπροστά αλλά η αντίπαλος των ερυθρόλευκων έφερε ξανά το ματς στα ίσια για το 6-6 και το οκτάλεπτο έληξε τελικά στο 7-7 με γκολ της Πλευρίτου.

Με ισοπαλία έληξε και το τρίτο οκτάλεπτο

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε επί της Βουλιαγμένης με την έναρξη του τρίτου οκταλέπτου, με τα γκολ των Άντριους και Πλευρίτου. Ωστόσο, με γκολ της Ξενάκη και της Μουλχάουζεν από κερδισμένο πέναλτι ήρθε το 9-9 για να ακολουθήσει και το 10-9 με τη Φουράκη, το 11-11 για τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου «έγραψε» η Νίνου, η οποία άνοιξε με τη σειρά της λογαριασμό στο ματς από δεξί σουτ.

Ερυθρόλευκη κυριαρχία και ο τίτλος στον Ολυμπιακό

Με την έναρξη του τελευταίου οκτάλεπτου, η Τριχά έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό και η Σάντα διεύρυνε τη διαφορά με εύστοχο σουτ για το 13-11. Η Πλευρίτου με τη σειρά της διαμόρφωσε το +3 του Ολυμπιακού για το τελικό 14-11 και έτσι οι ερυθρόλευκες κατέκτησαν το Super Cup κόντρα στη Βουλιαγμένη κάνοντας το 3/3 στη διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιώση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Β.Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.

Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης- Μαρία Δασκαλοπούλου

Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος