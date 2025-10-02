Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup κόντρα στη Βουλιαγμένη. Η μεγάλη αυτή επιτυχία ήρθε να προσθέσει μια ακόμη κούπα στη συλλογή του των Πειραιωτών.
Συγκεκριμένα, μετά την στέψη στο πόλο που οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέσσερα πρώτα Super Cup της σεζόν έχουν ερυθρόλευκο χρώμα, αφού ο Ολυμπιακός τα έχει κατακτήσει και έχει κάνει το απόλυτο μετά τις νίκες του σε χάντμπολ, μπάσκετ ανδρών-γυναικών και τώρα στο πόλο γυναικών.
Η λίστα με τους 336 τίτλους του Ολυμπιακού
- Ποδόσφαιρο: 83
- Πόλο Ανδρών: 73
- Βόλεϊ Ανδρών: 64
- Μπάσκετ Ανδρών: 35
- Πόλο Γυναικών: 31
- Βόλεϊ Γυναικών: 22
- Μπάσκετ Γυναικών: 16
- Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:
- Ποδόσφαιρο 83 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 4)
- Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
- Βόλεϊ Ανδρών 64 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 7, Super Cup: 3)
- Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
- Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
- Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
- Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
- Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)
