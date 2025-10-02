Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup κόντρα στη Βουλιαγμένη. Η μεγάλη αυτή επιτυχία ήρθε να προσθέσει μια ακόμη κούπα στη συλλογή του των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, μετά την στέψη στο πόλο που οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέσσερα πρώτα Super Cup της σεζόν έχουν ερυθρόλευκο χρώμα, αφού ο Ολυμπιακός τα έχει κατακτήσει και έχει κάνει το απόλυτο μετά τις νίκες του σε χάντμπολ, μπάσκετ ανδρών-γυναικών και τώρα στο πόλο γυναικών.

Η λίστα με τους 336 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 83

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 64

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού: