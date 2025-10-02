Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στο πόλο με την ομάδα των γυναικών να επικρατεί της Βουλιαγμένης 14-11 στον τελικό του Σούπερ Καπ και να κατακτά τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Τα κορίτσια της ομάδας, όπως ήταν λογικό, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα μαζί με τον κόσμο και λίγο αργότερα σήκωσαν το τρόπαιο για να επιβεβαιώσουν την κατάκτηση μίας ακόμα κορυφής, με την… επιβάρυνση της «ερυθρόλευκης» τροπαιοθήκης να συνεχίζεται!

Δείτε εικόνες και βίντεο από την απονομή: