Ολυμπιακός: Νέος προπονητής της ομάδας πόλο γυναικών ο Γιώργος Ντόσκας

Ο Γιώργος Ντόσκας έπειτα από λίγους μήνες επιστρέφει σε «ερυθρόλευκο» πάγκο, αυτή τη φορά αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Κραβαρίτη.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Έλληνας προπονητής (ημ. γέννησης 11/11/1984) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου, με συνεργάτη τον Γιώργο Φουντούλη.

Από το 2018 έως το 2022, ο Γιώργος Ντόσκας ήταν προπονητής στον ΝΟ Χίου, ενώ τη σεζόν 2023-24, εργάστηκε στον ΝΟ Πατρών. Το τελευταίο δίμηνο της σεζόν 2024-25, ήταν προπονητής της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου μας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Από τον Σεπτέμβριο 2024 έως και το Δεκέμβριο του 2025, ο Γιώργος Ντόσκας ήταν προπονητής στην Εθνική Νέων Γυναικών (Κ20) και την Εθνική Νεανίδων (Κ18).

Ως αθλητής, με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, ο Γιώργος Ντόσκας κατέκτησε 12 πρωταθλήματα Ελλάδας και 11 Κύπελλα. Στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε από το 2003 έως το 2011 και στη συνέχεια, τις σεζόν 2012-17.

Η δήλωση του Γιώργου Ντόσκα: «Αρχικά, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο σπίτι μου! Δεν είμαι άνθρωπος που λέω πολλά λόγια, το μόνο που υπόσχομαι είναι πολλή δουλειά, ώστε να οδηγήσουμε την ομάδα μας εκεί που της αξίζει, στην κορυφή»».