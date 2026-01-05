Ολυμπιακός: Παρελθόν από τον πάγκο των γυναικών ο Κραβαρίτης
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Δημήτρη Κραβαρίτη, από τον πάγκο της ομάδας πόλο γυναικών.
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Κραβαρίτη, προπονητή της ομάδας πόλο γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκοι» υπογράμμισαν στην ανακοίνωση τους ότι οι δύο πλευρές «τράβηξαν χωριστούς δρόμους» κοινή συναινέσει και η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κραβαρίτη
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Γυναικών, Δημήτρη Κραβαρίτη.
Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του Δημήτρη Κραβαρίτη, σε καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης και με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον Δημήτρη Κραβαρίτη για τη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία.»
