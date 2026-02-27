Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια εικαστική εγκατάσταση στον σταθμό Prospect Park στο Μπρούκλιν φέρνει στο προσκήνιο έναν ζοφερό απολογισμό: η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους.

Το έργο υπογραμμίζει ότι οι απώλειες εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στην περιοχή ξεπερνούν, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, τα ιστορικά προηγούμενα πολλών μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Committee to Protect Journalists (CPJ), τουλάχιστον 252 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στην ευρύτερη περιοχή από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Αναλυτικότερα, η CPJ καταγράφει:

Γάζα: Τουλάχιστον 209 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα.

Λίβανος: 6 νεκροί

Υεμένη: 31 νεκροί

Ισραήλ: 2 Ισραηλινοί δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023

Ιράν: 3 νεκροί

Ετήσια στατιστικά – Χρονιές ρεκόρ

Ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων δημοσιογράφων εκτοξεύθηκε τα τελευταία χρόνια:

2023: 99 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 77 στον πόλεμο της Γάζας.

2024: Καταγράφηκαν 124–126 θάνατοι διεθνώς, με το Ισραήλ να θεωρείται υπεύθυνο για σχεδόν το 70% αυτών.

2025: Έτος-ρεκόρ με 129 νεκρούς παγκοσμίως. Η CPJ αποδίδει στο Ισραήλ την ευθύνη για τα δύο τρίτα των θανάτων (86 δημοσιογράφοι).

2026 (έως 25 Φεβρουαρίου): Έχουν ήδη τεκμηριωθεί νέοι θάνατοι, μεταξύ αυτών τρεις δημοσιογράφοι από επίθεση με drone στη Γάζα τον Ιανουάριο.

Άλλες κρίσιμες διαπιστώσεις της CPJ

Πιθανές στοχευμένες επιθέσεις: Δεκάδες περιπτώσεις ερευνώνται ως πιθανές στοχευμένες δολοφονίες.

Επιθέσεις με drones: Οι θάνατοι από πλήγματα drones αυξήθηκαν δραματικά – από 2 το 2023 σε 39 το 2025 (οι 28 στη Γάζα).

Τραυματισμοί & συλλήψεις: Τουλάχιστον 174 τραυματισμοί και 97 συλλήψεις δημοσιογράφων έχουν καταγραφεί.

Αληθεύει ο ισχυρισμός;

Το πρόγραμμα Costs of War του Πανεπιστημίου Brown αναφέρει ότι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι δημοσιογράφοι απ’ όσους στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στους πολέμους της Κορέας και του Βιετνάμ, στις συγκρούσεις της Γιουγκοσλαβίας και στον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου – συνολικά.

Number of journalists killed in wars: WWI: 69-79 journalists in 4 years.

WWII: 67-69 journalists in 6 years.

Korean War: 17 journalists in 3 years.

US Civil War: 0-10 journalists in 4 years.

Vietnam War: 63 journalists in 20 years.

*Με πληροφορίες από: Committee to Protect Journalists, Al Jazeera