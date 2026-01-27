Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Ένα εσωτερικό υπόμνημα που διέρρευσε φέρνει στο φως παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο (Art Gallery of Ontario – AGO), μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού», σύμφωνα με το The Art Newspaper.

Η απόφαση αφορούσε το έργο κινούμενης εικόνας Stendhal Syndrome (2024), το οποίο η AGO σχεδίαζε να αποκτήσει από κοινού με τη Πινακοθήκη του Βανκούβερ και το Walker Art Center της Μινεάπολης. Στα μέσα του 2025, ωστόσο, η καναδική πινακοθήκη αποσύρθηκε από τη συμφωνία, έπειτα από ψηφοφορία της επιτροπής μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, που καταψήφισε την απόκτηση με 11 ψήφους έναντι 9.

Η εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη, καθώς η AGO διαθέτει ήδη τρία έργα της Γκόλντιν στη συλλογή της. Αντίθετα, η Πινακοθήκη του Βανκούβερ και το Walker Art Center προχώρησαν κανονικά στη συν-απόκτηση του έργου.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του διευθυντή και διευθύνοντος συμβούλου της AGO, Στέφαν Γιοστ, το οποίο εξασφάλισε η Globe and Mail, ορισμένα μέλη της επιτροπής θεώρησαν «προσβλητικές» και «αντισημιτικές» δηλώσεις που είχε κάνει η Ναν Γκόλντιν το 2024, σε ομιλία της στη Neue Nationalgalerie του Βερολίνου.

Η καλλιτέχνιδα είχε τότε μιλήσει για τη «έντονη ηθική αγανάκτηση για τη γενοκτονία στη Γάζα και στον Λίβανο», ενώ είχε χαρακτηρίσει τον συσχετισμό αντισιωνισμού και αντισημιτισμού ως «μια ψευδή ταύτιση που χρησιμοποιείται για να συντηρείται η κατοχή της Παλαιστίνης».

Άλλα μέλη της επιτροπής διαφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις της Γκόλντιν δεν ήταν αντισημιτικές και ότι η απόρριψη του έργου λόγω των πολιτικών της απόψεων συνιστά «λογοκρισία».

Παραιτήσεις μετά την απόφαση

Σύμφωνα με τη Globe and Mail, δύο άτομα με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Τζον Ζεπετέλι, επιμελητής μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης της AGO και υποστηρικτής της απόκτησης, παραιτήθηκε μετά το περιστατικό.

Ο Ζεπετέλι εξακολουθεί να συνεργάζεται με το μουσείο ως προσκεκλημένος επιμελητής, συνδιοργανώνοντας έκθεση του Ιταλού καλλιτέχνη Ντιέγκο Μαρκόν, ωστόσο δεν σχολίασε το θέμα.

Παράλληλα, δύο μέλη της επιτροπής μοντέρνων και σύγχρονων συλλογών παραιτήθηκαν από τους εθελοντικούς τους ρόλους, επίσης λόγω της απόρριψης του έργου της Γκόλντιν.

Η αντίδραση της Ναν Γκόλντιν

Μιλώντας στην The Art Newspaper, η Ναν Γκόλντιν δήλωσε: «Πριν από εννέα μήνες ήμασταν ιδιαίτερα θετικοί για την απόκτηση του έργου», προσθέτοντας ότι στη συνέχεια ενημερώθηκε πως «το διοικητικό συμβούλιο είχε συνεδριάσει και ένα άτομο είχε μπλοκάρει την πώληση — ένας πολύ πειστικός σιωνιστής».

«Είναι ανατριχιαστικό ότι άνθρωποι εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ελευθερία της έκφρασης», ανέφερε, λέγοντας πως είναι «τρελό» το γεγονός ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό. Δήλωσε επίσης ότι ήταν «σοκαρισμένη» που κάτι τέτοιο συνέβη στον Καναδά.

Η Γκόλντιν αποκάλυψε ακόμη ότι μετά την υπογραφή της σε ανοιχτή επιστολή υπέρ των Παλαιστινίων το 2023, δέχτηκε απειλές θανάτου και υπέστη οικονομικές απώλειες, ωστόσο συνεχίζει να μιλά δημόσια για το ζήτημα: «Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα αν δεν το έκανα».

Η στάση της AGO και η παρουσίαση του έργου

Εκπρόσωπος της AGO επιβεβαίωσε ότι το μουσείο ξεκίνησε ανεξάρτητο έλεγχο της συνεδρίασης της επιτροπής, τονίζοντας ότι «οι πολιτικές απόψεις δεν προορίζονται να αποτελούν μέρος της διαδικασίας» και ότι θα υπάρξει «επανεκκίνηση», ώστε οι μελλοντικές συζητήσεις να εστιάζουν αποκλειστικά στα κριτήρια απόκτησης.

*Το Stendhal Syndrome παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στη Πινακοθήκη του Βανκούβερ έως τις 6 Απριλίου.