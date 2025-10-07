Συγκλονιστικοί είναι οι αριθμοί που έχει συγκεντρώσει σε έρευνά του το Al Jazeera μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως είχαν ήδη καταγγείλει οι Παλαιστίνιοι, ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS).

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου ως απάντηση στις επιθέσεις των Ταξιαρχιών Κασάμ, του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.139 άνθρωποι και 240 πάρθηκαν ως όμηροι.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και έσφιξε ακόμα περισσότερο την τανάλια του στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος ήταν ήδη αποκλεισμένος για 16 χρόνια.

Πόσοι είναι οι νεκροί στη Γάζα

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τις 67.160.

Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 33 κατοίκους της Γάζας έχει σκοτωθεί ή αλλιώς το 3% του προπολεμικού πληθυσμού.

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας μετράει τους θανάτους με βάση τους ανθρώπους που μεταφέρονται στα νοσοκομεία ή καταγράφονται επισήμως ως νεκροί.

Ο ΟΗΕ θεωρεί έγκυρη αυτή τη μακάβρια καταμέτρηση.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος αφού χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ή αγνοούνται.

Ένας στους 14 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν τραυματιστεί

Τουλάχιστον 169,679 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν υποστεί τραυματισμούς που θα τους αλλάξουν μια για πάντα τη ζωή, όπως στους ακρωτηριασμένους.

Η UNICEF του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι 3.000 με 4.000 παιδιά έχουν χάσει ένα ή περισσότερα μέλη του σώματός τους.

Οι ελάχιστες υγειονομικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν στον αποκλεισμένο θύλακα είναι υπερπλήρεις, ενώ λειτουργούν με πολύ λίγα εφόδια και ελάχιστα ή καθόλου αναισθητικά.

125 νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί καταστροφές

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία στη Γάζα και τις υπόλοιπες υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 34 νοσοκομεία έχουν υποστεί καταστροφές, αφήνοντας τους Παλαιστίνιους χωρίς την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη εν μέσω πολέμου.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.722 υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Εκατοντάδες άλλοι έχουν απομακρυνθεί με τη βία από τα νοσοκομεία και κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και στρατόπεδα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Health Care Workers Watch, στις 22 Ιουλίου οι ισραηλινές δυνάμεις κρατούσαν 28 διακεκριμένους γιατρούς, μεταξύ των οποίων 18 ειδικούς σε ζωτικούς τομείς όπως η χειρουργική, η αναισθησιολογία, η εντατική θεραπεία και η παιδιατρική, στερώντας έτσι από το κατεστραμμένο σύστημα υγείας της Γάζας την κρίσιμη τεχνογνωσία και εμπειρία τους.

Δύο από αυτούς τους κορυφαίους γιατρούς φέρεται να έχουν πεθάνει υπό βασανιστήρια ενώ ήταν υπό ισραηλινή κράτηση, και τα πτώματά τους εξακολουθούν να κρατούνται.

Τουλάχιστον 20 γιατροί συνελήφθησαν από νοσοκομεία που πολιορκήθηκαν ή όπου εισέβαλαν Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ άλλοι συνελήφθησαν από ιατρικά κονβόι, τα σπίτια τους ή κατά τη διάρκεια αναγκαστικών εκκενώσεων.

Οι περισσότεροι κρατούνται χωρίς κατηγορία για περισσότερο από 400 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων τριών που κρατούνται για πάνω από 600 ημέρες.

ΠΟΥ: Πάνω από 790 ισραηλινές επιθέσεις στον τομέα της υγείας

Αυτές οι συλλήψεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επιθέσεων κατά του συστήματος υγείας της Γάζας.

Από τον Οκτώβριο του 2023, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 790 επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών νοσοκομείων, κλινικών και ασθενοφόρων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αποτελούν στόχο επιθέσεων, σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, άρθρα 18-22. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 51, οι ιατρικές μονάδες και το ιατρικό προσωπικό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, άρθρο 8 (2)(β)(ix), η σκόπιμη επίθεση σε νοσοκομείο αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα – Το Ισραήλ τη χρησιμοποιεί ως όπλο

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει εκτεταμένη πείνα στη Γάζα μέσω στρατιωτικών περιορισμών που έχουν εμποδίσει την παροχή βοήθειας για μήνες και μέσω ενός επιβαλλόμενου συστήματος διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του οποίου σχεδόν καθημερινά πυροβολούνται άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν φαγητό.

Τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα, ανάμεσά τους 154 παιδιά.

Στις 22 Αυγούστου, το σύστημα Integrated Food Security Phase Classification (IPC) που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης της πείνας, επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στην περιοχή – τον πρώτο που αναγνωρίζεται επίσημα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το IPC, αυτή τη στιγμή επικρατεί λιμός στην επαρχία της Γάζας και προβλεπόταν να επεκταθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ-Μπάλαχ και Χαν Γιουνίς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού (641.000 άνθρωποι) αναμένεται να αντιμετωπίσει καταστροφικές συνθήκες (IPC Φάση 5).

Ο υποσιτισμός μεταξύ των παιδιών αυξήθηκε με πρωτοφανή ρυθμό: Μόνο τον Ιούλιο, περισσότερα από 12.000 παιδιά διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό – έξι φορές περισσότερα από ό,τι στην αρχή του έτους.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά πάσχει από οξύ υποσιτισμό και ένα στα πέντε μωρά γεννιέται πρόωρα ή με χαμηλό βάρος.

Το διαβόητο GHF

Όταν το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέλαβε τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στις 27 Μαΐου, λειτουργώντας εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, εισήγαγε ένα νέο, θανατηφόρο σύστημα διανομής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 19.000 έχουν τραυματιστεί από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών και ιδιωτικών φρουρών του GHF, ενώ προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα από τα σημεία διανομής του.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης περιέγραψε αυτές τις περιοχές ως «πεδίο θανάτου».

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες δήλωσαν ότι τους δόθηκε εντολή να πυροβολήσουν τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις του GHF.

Το 89% των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Γάζας έχει υποστεί ζημιές

Από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ στοχεύει συστηματικά τις ήδη υποβαθμισμένες υποδομές ύδρευσης της Γάζας, χτυπώντας πηγάδια, αγωγούς, μονάδες αφαλάτωσης και συστήματα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, το 89% του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, με αποτέλεσμα το 96% των νοικοκυριών να αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι μεγάλο μέρος του συστήματος διανομής νερού της Γάζας βρίσκεται σε ερείπια, με τους κύριους αγωγούς να έχουν καταστραφεί και τα πηγάδια είτε να έχουν μολυνθεί από ανεπεξέργαστα λύματα είτε να έχουν καταστεί απρόσιτα λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και των αναγκαστικών εκτοπισμών.

Σήμερα, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας επιβιώνει με λιγότερα από 6 λίτρα νερού την ημέρα για πόση και μαγείρεμα, ενώ το 28% έχει πρόσβαση σε λιγότερα από 9 λίτρα για υγιεινή και καθαριότητα – πολύ κάτω από τα πρότυπα έκτακτης ανάγκης των 20 λίτρων που έχουν τεθεί ως όριο για «βραχυπρόθεσμη επιβίωση».

Σχεδόν όλα τα σπίτια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Η καταστροφή σε ολόκληρη τη Γάζα είναι σχεδόν ολοκληρωτική.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, μέχρι τον Αύγουστο, το 92% όλων των κτιρίων κατοικιών και το 88% των εμπορικών εγκαταστάσεων είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν καταστραφεί, αφήνοντας εκατομμύρια Παλαιστινίους άστεγους και χωρίς καταφύγιο.

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το πρόγραμμα UNOSAT του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι, στις 8 Ιουλίου 2025, σχεδόν το 78% όλων των κτιρίων στην περιοχή είχαν καταστραφεί.

Με το 62% των κατοίκων να μη διαθέτουν νομικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους, η ανοικοδόμηση θα είναι γεμάτη προκλήσεις. Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν την προοπτική μόνιμου εκτοπισμού, χωρίς να μπορούν να ανακτήσουν τα σπίτια ή τη γη τους, ακόμη και αν τελικά ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, τονίζει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, η άμεση υλική ζημιά που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εκτιμάται σε 55 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει την καταστροφή σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ολοκληρωτική καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γάζας έχει καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σχεδόν 658.000 παιδιά σχολικής ηλικίας και 87.000 φοιτητές πανεπιστημίου έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στη μάθηση, καθώς οι αίθουσες διδασκαλίας και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Τουλάχιστον 780 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί και το 92% των σχολείων χρειάζονται πλήρη ανακατασκευή.

Περισσότερες από 2.300 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 63 πανεπιστημιακών κτιρίων, έχουν καταστραφεί. Αυτές που παραμένουν όρθιες χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για τους εκτοπισμένους.

Χιλιάδες κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές

Περισσότεροι από 10.800 Παλαιστίνιοι κρατούνται επί του παρόντος σε ισραηλινές φυλακές υπό συνθήκες που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφουν ως σκληρές και απάνθρωπες, μεταξύ των οποίων 450 παιδιά και 87 γυναίκες.

Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιδρομών στη Γάζα ή κατά τη διάρκεια επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένας σημαντικός αριθμός κρατείται χωρίς κατηγορία ή δίκη. Τουλάχιστον 3.629 Παλαιστίνιοι κρατούνται υπό διοικητική κράτηση, μια πολιτική που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να φυλακίζει Παλαιστίνιους επ’ αόριστον με βάση «μυστικές αποδείξεις».

Η Γάζα είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Shireen Abu Akleh, από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σχεδόν 300 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων 10 από το Al Jazeera.

Στα ξένα μέσα ενημέρωσης έχει απαγορευτεί η είσοδος στην περιοχή, η οποία επιτρέπεται σε λίγους δημοσιογράφους που συνοδεύονται από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ό,τι μεταδίδουν είναι υπό αυστηρή ισραηλινή στρατιωτική λογοκρισία.

Το πρόγραμμα «Κόστος του Πολέμου» του Πανεπιστημίου Μπράουν αναφέρει ότι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ό,τι συνολικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο της Κορέας και του Βιετνάμ, στις συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία και στον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.