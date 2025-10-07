newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 15:08

Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Spotlight

Συγκλονιστικοί είναι οι αριθμοί που έχει συγκεντρώσει σε έρευνά του το Al Jazeera μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Η UNICEF του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι 3.000 με 4.000 παιδιά έχουν χάσει ένα ή περισσότερα μέλη του σώματός τους

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως είχαν ήδη καταγγείλει οι Παλαιστίνιοι, ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS).

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου ως απάντηση στις επιθέσεις των Ταξιαρχιών Κασάμ, του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.139 άνθρωποι και 240 πάρθηκαν ως όμηροι.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και έσφιξε ακόμα περισσότερο την τανάλια του στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος ήταν ήδη αποκλεισμένος για 16 χρόνια.

Πόσοι είναι οι νεκροί στη Γάζα

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τις 67.160.

Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 33 κατοίκους της Γάζας έχει σκοτωθεί ή αλλιώς το 3% του προπολεμικού πληθυσμού.

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας μετράει τους θανάτους με βάση τους ανθρώπους που μεταφέρονται στα νοσοκομεία ή καταγράφονται επισήμως ως νεκροί.

Ο ΟΗΕ θεωρεί έγκυρη αυτή τη μακάβρια καταμέτρηση.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος αφού χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ή αγνοούνται.

Παλαιστίνιοι ψάχνουν για επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στην Τζαμπάλια της Γάζας.

Ένας στους 14 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν τραυματιστεί

Τουλάχιστον 169,679 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν υποστεί τραυματισμούς που θα τους αλλάξουν μια για πάντα τη ζωή, όπως στους ακρωτηριασμένους.

Η UNICEF του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι 3.000 με 4.000 παιδιά έχουν χάσει ένα ή περισσότερα μέλη του σώματός τους.

Οι ελάχιστες υγειονομικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν στον αποκλεισμένο θύλακα είναι υπερπλήρεις, ενώ λειτουργούν με πολύ λίγα εφόδια και ελάχιστα ή καθόλου αναισθητικά.

125 νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί καταστροφές

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία στη Γάζα και τις υπόλοιπες υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 34 νοσοκομεία έχουν υποστεί καταστροφές, αφήνοντας τους Παλαιστίνιους χωρίς την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη εν μέσω πολέμου.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.722 υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Εκατοντάδες άλλοι έχουν απομακρυνθεί με τη βία από τα νοσοκομεία και κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και στρατόπεδα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Health Care Workers Watch, στις 22 Ιουλίου οι ισραηλινές δυνάμεις κρατούσαν 28 διακεκριμένους γιατρούς, μεταξύ των οποίων 18 ειδικούς σε ζωτικούς τομείς όπως η χειρουργική, η αναισθησιολογία, η εντατική θεραπεία και η παιδιατρική, στερώντας έτσι από το κατεστραμμένο σύστημα υγείας της Γάζας την κρίσιμη τεχνογνωσία και εμπειρία τους.

Δύο από αυτούς τους κορυφαίους γιατρούς φέρεται να έχουν πεθάνει υπό βασανιστήρια ενώ ήταν υπό ισραηλινή κράτηση, και τα πτώματά τους εξακολουθούν να κρατούνται.

Τουλάχιστον 20 γιατροί συνελήφθησαν από νοσοκομεία που πολιορκήθηκαν ή όπου εισέβαλαν Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ άλλοι συνελήφθησαν από ιατρικά κονβόι, τα σπίτια τους ή κατά τη διάρκεια αναγκαστικών εκκενώσεων.

Οι περισσότεροι κρατούνται χωρίς κατηγορία για περισσότερο από 400 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων τριών που κρατούνται για πάνω από 600 ημέρες.

Πρόωρο μωρό στο Al Helo International Hospital.

ΠΟΥ: Πάνω από 790 ισραηλινές επιθέσεις στον τομέα της υγείας

Αυτές οι συλλήψεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επιθέσεων κατά του συστήματος υγείας της Γάζας.

Από τον Οκτώβριο του 2023, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 790 επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών νοσοκομείων, κλινικών και ασθενοφόρων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αποτελούν στόχο επιθέσεων, σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, άρθρα 18-22. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 51, οι ιατρικές μονάδες και το ιατρικό προσωπικό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, άρθρο 8 (2)(β)(ix), η σκόπιμη επίθεση σε νοσοκομείο αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Πρόωρα μωρά μεταφέρονται προς τον νότο της Γάζας από το Al Helo International Hospital εν μέσω ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, 3 Οκτωβρίου 2025.

Τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα – Το Ισραήλ τη χρησιμοποιεί ως όπλο

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει εκτεταμένη πείνα στη Γάζα μέσω στρατιωτικών περιορισμών που έχουν εμποδίσει την παροχή βοήθειας για μήνες και μέσω ενός επιβαλλόμενου συστήματος διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του οποίου σχεδόν καθημερινά πυροβολούνται άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν φαγητό.

Τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα, ανάμεσά τους 154 παιδιά.

Στις 22 Αυγούστου, το σύστημα Integrated Food Security Phase Classification (IPC) που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης της πείνας, επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στην περιοχή – τον πρώτο που αναγνωρίζεται επίσημα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το IPC, αυτή τη στιγμή επικρατεί λιμός στην επαρχία της Γάζας και προβλεπόταν να επεκταθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ-Μπάλαχ και Χαν Γιουνίς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού (641.000 άνθρωποι) αναμένεται να αντιμετωπίσει καταστροφικές συνθήκες (IPC Φάση 5).

Ο υποσιτισμός μεταξύ των παιδιών αυξήθηκε με πρωτοφανή ρυθμό: Μόνο τον Ιούλιο, περισσότερα από 12.000 παιδιά διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό – έξι φορές περισσότερα από ό,τι στην αρχή του έτους.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά πάσχει από οξύ υποσιτισμό και ένα στα πέντε μωρά γεννιέται πρόωρα ή με χαμηλό βάρος.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως όπλο την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το διαβόητο GHF

Όταν το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέλαβε τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στις 27 Μαΐου, λειτουργώντας εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, εισήγαγε ένα νέο, θανατηφόρο σύστημα διανομής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 19.000 έχουν τραυματιστεί από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών και ιδιωτικών φρουρών του GHF, ενώ προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα από τα σημεία διανομής του.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης περιέγραψε αυτές τις περιοχές ως «πεδίο θανάτου».

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες δήλωσαν ότι τους δόθηκε εντολή να πυροβολήσουν τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις του GHF.

Ισραηλινός στρατιώτης σε κέντρο διανομής του διαβόητου GHF στη Γάζα.

Το 89% των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Γάζας έχει υποστεί ζημιές

Από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ στοχεύει συστηματικά τις ήδη υποβαθμισμένες υποδομές ύδρευσης της Γάζας, χτυπώντας πηγάδια, αγωγούς, μονάδες αφαλάτωσης και συστήματα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, το 89% του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, με αποτέλεσμα το 96% των νοικοκυριών να αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι μεγάλο μέρος του συστήματος διανομής νερού της Γάζας βρίσκεται σε ερείπια, με τους κύριους αγωγούς να έχουν καταστραφεί και τα πηγάδια είτε να έχουν μολυνθεί από ανεπεξέργαστα λύματα είτε να έχουν καταστεί απρόσιτα λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και των αναγκαστικών εκτοπισμών.

Σήμερα, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας επιβιώνει με λιγότερα από 6 λίτρα νερού την ημέρα για πόση και μαγείρεμα, ενώ το 28% έχει πρόσβαση σε λιγότερα από 9 λίτρα για υγιεινή και καθαριότητα – πολύ κάτω από τα πρότυπα έκτακτης ανάγκης των 20 λίτρων που έχουν τεθεί ως όριο για «βραχυπρόθεσμη επιβίωση».

Σχεδόν όλα τα σπίτια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Η καταστροφή σε ολόκληρη τη Γάζα είναι σχεδόν ολοκληρωτική.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, μέχρι τον Αύγουστο, το 92% όλων των κτιρίων κατοικιών και το 88% των εμπορικών εγκαταστάσεων είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν καταστραφεί, αφήνοντας εκατομμύρια Παλαιστινίους άστεγους και χωρίς καταφύγιο.

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το πρόγραμμα UNOSAT του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι, στις 8 Ιουλίου 2025, σχεδόν το 78% όλων των κτιρίων στην περιοχή είχαν καταστραφεί.

Με το 62% των κατοίκων να μη διαθέτουν νομικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους, η ανοικοδόμηση θα είναι γεμάτη προκλήσεις. Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν την προοπτική μόνιμου εκτοπισμού, χωρίς να μπορούν να ανακτήσουν τα σπίτια ή τη γη τους, ακόμη και αν τελικά ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, τονίζει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, η άμεση υλική ζημιά που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εκτιμάται σε 55 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει την καταστροφή σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Ολοκληρωτική καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γάζας έχει καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σχεδόν 658.000 παιδιά σχολικής ηλικίας και 87.000 φοιτητές πανεπιστημίου έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στη μάθηση, καθώς οι αίθουσες διδασκαλίας και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Τουλάχιστον 780 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί και το 92% των σχολείων χρειάζονται πλήρη ανακατασκευή.

Περισσότερες από 2.300 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 63 πανεπιστημιακών κτιρίων, έχουν καταστραφεί. Αυτές που παραμένουν όρθιες χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για τους εκτοπισμένους.

Χιλιάδες κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές

Περισσότεροι από 10.800 Παλαιστίνιοι κρατούνται επί του παρόντος σε ισραηλινές φυλακές υπό συνθήκες που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφουν ως σκληρές και απάνθρωπες, μεταξύ των οποίων 450 παιδιά και 87 γυναίκες.

Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιδρομών στη Γάζα ή κατά τη διάρκεια επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένας σημαντικός αριθμός κρατείται χωρίς κατηγορία ή δίκη. Τουλάχιστον 3.629 Παλαιστίνιοι κρατούνται υπό διοικητική κράτηση, μια πολιτική που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να φυλακίζει Παλαιστίνιους επ’ αόριστον με βάση «μυστικές αποδείξεις».

Η Γάζα είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Shireen Abu Akleh, από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σχεδόν 300 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων 10 από το Al Jazeera.

Στα ξένα μέσα ενημέρωσης έχει απαγορευτεί η είσοδος στην περιοχή, η οποία επιτρέπεται σε λίγους δημοσιογράφους που συνοδεύονται από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ό,τι μεταδίδουν είναι υπό αυστηρή ισραηλινή στρατιωτική λογοκρισία.

Πηγή: Al Jazeera

Το πρόγραμμα «Κόστος του Πολέμου» του Πανεπιστημίου Μπράουν αναφέρει ότι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ό,τι συνολικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο της Κορέας και του Βιετνάμ, στις συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία και στον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε μόλις μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο