Συνέντευξη στον αμερικανοεβραίο υπερσυντηρητικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε αυτή ανέφερε λάθος τον αριθμό των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, και που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση 40 από τους ομήρους, 46 στην πραγματικότητα», παρόλο που στην πραγματικότητα υπάρχουν 48 όμηροι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι μπορεί οι ζωντανοί όμηροι να είναι λιγότεροι από 20 αμφισβητώντας έτσι την επίσημη ενημέρωση των ισραηλινών αρχών, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους με βεληνεκές 8.000 χιλιομέτρων. «Προσθέστε άλλα 3.000 – και θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον, τη Βοστώνη, το Μαϊάμι. Είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Το Ισραήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απομόνωση αυτής της απειλής», είπε.

#Shame 40 or 46 hostages?

Neither @benshapiro nor @netanyahu seems to remember on the eve of the 2nd anniversary of October 7 pic.twitter.com/E3T6Ydeysp — UnXeptable (@UnxeptableD) October 7, 2025

Σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είναι «κοντά στο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα». Υπονόησε επίσης ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω: «Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες, ακόμη και με επιπλέον χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα, πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο στη Γάζα».

Ερωτηθείς για το πώς θα γεφυρωθούν οι διαιρέσεις στην ισραηλινή κοινωνία μετά την αμφιλεγόμενη δικαστική του μεταρρρύθμιση, ο Νετανιάχου περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «καλά οργανωμένες μειονότητες που χρηματοδοτούνται από ενώσεις και ξένες κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δημιουργούν μια ψευδαίσθηση βαθιάς διαίρεσης. Αυτό συμβαίνει επίσης στην Αμερική και την Ευρώπη. Αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία. Στο Ισραήλ, όταν έχει σημασία, όλοι ενώνονται».