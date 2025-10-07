newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 13:40

Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Συνέντευξη στον αμερικανοεβραίο υπερσυντηρητικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε αυτή ανέφερε λάθος τον αριθμό των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, και που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση 40 από τους ομήρους, 46 στην πραγματικότητα», παρόλο που στην πραγματικότητα υπάρχουν 48 όμηροι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι μπορεί οι ζωντανοί όμηροι να είναι λιγότεροι από 20 αμφισβητώντας έτσι την επίσημη ενημέρωση των ισραηλινών αρχών, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους με βεληνεκές 8.000 χιλιομέτρων. «Προσθέστε άλλα 3.000 – και θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον, τη Βοστώνη, το Μαϊάμι. Είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Το Ισραήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απομόνωση αυτής της απειλής», είπε.

Σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είναι «κοντά στο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα». Υπονόησε επίσης ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω: «Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες, ακόμη και με επιπλέον χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα, πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο στη Γάζα».

Ερωτηθείς για το πώς θα γεφυρωθούν οι διαιρέσεις στην ισραηλινή κοινωνία μετά την αμφιλεγόμενη δικαστική του μεταρρρύθμιση, ο Νετανιάχου περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «καλά οργανωμένες μειονότητες που χρηματοδοτούνται από ενώσεις και ξένες κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δημιουργούν μια ψευδαίσθηση βαθιάς διαίρεσης. Αυτό συμβαίνει επίσης στην Αμερική και την Ευρώπη. Αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία. Στο Ισραήλ, όταν έχει σημασία, όλοι ενώνονται».

Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel
Live in Style 07.10.25

«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel

Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα λαμπερό ηλιακό σύστημα, η πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy βασίστηκε σε ιδέες μοντερνισμού και ελευθερίας, σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για την Chanel

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
