Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα Δευτέρα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο της Αιγύπτου μετά τη μερική αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ συνεργάζονται με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, λέει αιγυπτιακό μέσο

Την είδηση επιβεβαίωσε αρχικά το Al-Qahera News, μέσο που συνδέεται με τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου.

Το αιγυπτιακό μέσο ανέφερε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς, μαζί με τους εκπροσώπους των διαμεσολαβητών Κατάρ και Αιγύπτου, όπως και οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εκ μέρους των ΗΠΑ, βρίσκονται στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας Σαρμ ελ-Σέιχ και «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και των κρατουμένων», με βάση το αμερικάνικο σχέδιο.

«Οι μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ συνεργάζονται με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή, σημείωσε το Al-Qahera News.

Εξετάζονται οι κατάλογοι με όσους απελευθερωθούν

Το απόγευμα της Δευτέρας, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε ότι τεχνικές ομάδες από το Ισραήλ και τη Χαμάς, μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο και τον πρώην σύμβουλο και γαμπρό του Τραμπ διεξάγουν συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία για τους ομήρους, «προκειμένου να εξασφαλιστεί το ιδανικό περιβάλλον για την απελευθέρωσή» τους.

«Εξετάζουν τους καταλόγους τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων (σ.σ. από τους Παλαιστίνιους) που θα αφεθούν ελεύθεροι. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο πρόεδρος είναι σε ετοιμότητα», πρόσθεσε η Λίβιτ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: «There are technical talks happening right now in Egypt.» White House Press Secretary Karoline Leavitt says the US is working as fast as possible to secure an end to the war in Gaza, including agreeing on a ceasefire and releasing hostages.https://t.co/A0qWvJo5ou pic.twitter.com/P4hv07USyW — Sky News (@SkyNews) October 6, 2025

Η απειλή Τραμπ

Το Al Jazeera, σε ανάλυσή του, εξετάζει ποια εμπόδια υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις για να σφραγιστεί η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν με το σχέδιο που πρότεινε και ζήτησε να προχωρήσουν «γρήγορα» οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά την αποτυχία αρκετών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων δύο σύντομων εκεχειριών που κατέρρευσαν, του βομβαρδισμού της Γάζας, που έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει τουλάχιστον 67.160 ανθρώπους, τραυματίσει 169.679 άλλους και οδηγήσει τα περίπου δύο εκατομμύρια άτομα που ζουν στην περιοχή σε λιμοκτονία, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα».

Σε ανάρτηση του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν «πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς» και άλλες κυβερνήσεις «με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, κυρίως, την επίτευξη της πολυπόθητης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχείς και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς», πρόσθεσε.

«Ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα… Ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία», απείλησε.

Το Al Jazeera σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε τον πήχη των προσδοκιών όταν δήλωσε ότι η απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – 20 από τους οποίους θεωρείται ότι είναι ζωντανοί – θα μπορούσε να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις

Στην ανάλυση του Al Jazeera τονίζεται ότι πολλά είναι τα ανοιχτά θέματα στις διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο Τραμπ, από το οποίο απουσιάζουν οι λεπτομέρειες.

Δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ μια ασαφής αναφορά στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς από τις δύο πλευρές της συμφωνίας, σημειώνεται.

Εν τω μεταξύ, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν την επίθεσή τους στη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγές του Al Jazeera, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τουλάχιστον 104 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την προτροπή του Τραμπ στον Νετανιάχου να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, την περασμένη Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι ο στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί για «αμυντικούς σκοπούς» και ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία εκεχειρία.

Τα εμπόδια

Η Νουρ Οντέχ, που μεταδίδει για το Al Jazeera από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, δήλωσε ότι, παρά τα σχόλια του Τραμπ που αναφέρονται στις προοπτικές του σχεδίου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια.

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εκτροχιάσουν» τις διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε.

Τα πιθανά σημεία διαφωνίας περιλαμβάνουν την επιμονή του Ισραήλ να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι ταυτόχρονα εντός 72 ωρών.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιθυμεί επίσης να διατηρήσει την ελευθερία να καταδιώκει τη Χαμάς, παρά τη συμφωνία (σ.σ. μερικής) απόσυρσης από τη Γάζα, και επιμένει ότι οι όροι και το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσής του έχουν ήδη καθοριστεί.

«Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με προσοχή», τόνισε η Οντέχ.

Ίσως αντανακλώντας αυτές τις αμφιβολίες, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα Δευτέρα ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα ξεκινήσει με συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της Χαμάς και των μεσολαβητών, ενώ οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και των ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν μέχρι την Τετάρτη.

Μιλώντας στην εκπομπή This Week του ABC, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε δύο φάσεις που θα ακολουθήσουν μόλις η Χαμάς αποδεχτεί το πλαίσιο του Τραμπ.

Πρώτον, οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς και, στη συνέχεια, το Ισραήλ θα υποχωρήσει στη Γάζα μέχρι την «κίτρινη γραμμή», όπου βρισκόταν ο στρατός του τον Αύγουστο.

Το μέλλον της Χαμάς

Το ζήτημα του μέλλοντος της Χαμάς επίσης εμφανίζεται ως ένα σημαντικό πιθανό εμπόδιο.

Το σχέδιο του Τραμπ απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αποκλείει οποιοδήποτε μελλοντικό κυβερνητικό ρόλο για τη Χαμάς, αν και επιτρέπει στα μέλη της να παραμείνουν στη Λωρίδα αν αποκηρύξουν τη βία και αφοπλιστούν.

Η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά στο σχέδιο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ομήρων και να συμμετάσχει σε ένα «παλαιστινιακό εθνικό πλαίσιο» που θα διαμορφώσει το μέλλον της Γάζας.

Ωστόσο, η προοπτική της ύπαρξης της Χαμάς σε οποιαδήποτε μορφή έχει εξοργίσει τους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου.

Αυτοί έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την ισραηλινή κυβέρνηση λόγω αυτού του ζητήματος.

«Παράλληλα με τον σημαντικό στόχο της απελευθέρωσης των ομήρων, ο κεντρικός στόχος του πολέμου, που προέρχεται από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποίησαν τα τέρατα της Χαμάς, είναι να μην επιτραπεί η συνέχιση της ύπαρξης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπεν – Γκβιρ είπε ότι αυτός και το κόμμα του, Otzma Yehudit, έχουν ενημερώσει τον Νετανιάχου ότι θα αποχωρούσαν από την κυβέρνηση αν η Χαμάς συνέχιζε να υπάρχει μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε μια εθνική ήττα που θα φέρει αιώνια ντροπή στον κόσμο και θα γίνει μια ωρολογιακή βόμβα για την επόμενη σφαγή», υποστήριξε.

Ωστόσο, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, προσφέρθηκε την Κυριακή να στηρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου για να αποτρέψει την κατάρρευσή της εξαιτίας των «εξτρεμιστών και ανεύθυνων εταίρων» του, ενώ το σχέδιο Τραμπ βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.