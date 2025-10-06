Οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων σημειώνουν ταχεία πρόοδο υποστήριξε τα ξημερώματα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγμετεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με βάση την πρόταση εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου που εν μέρει έχει αποδεχτεί η παλαιστινιακή οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «μαζική αιματοχυσία»

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, της οποίας αποκλείει κάθε ρόλο «στη διακυβέρνηση της Γάζας».

Η Χαμάς

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο, για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», ανακοινώθηκε από το παλαιστινιακό κίνημα.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στο αμερικανικό σχέδιο, δηλώνοντας πως είναι έτοιμη «να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας». Σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Και το Ισραήλ

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», διεμήνυσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.