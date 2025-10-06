newspaper
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 08:10

Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων σημειώνουν ταχεία πρόοδο υποστήριξε τα ξημερώματα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγμετεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με βάση την πρόταση εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου που εν μέρει έχει αποδεχτεί η παλαιστινιακή οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «μαζική αιματοχυσία»

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, της οποίας αποκλείει κάθε ρόλο «στη διακυβέρνηση της Γάζας».

Η Χαμάς

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο, για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», ανακοινώθηκε από το παλαιστινιακό κίνημα.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στο αμερικανικό σχέδιο, δηλώνοντας πως είναι έτοιμη «να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας». Σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Και το Ισραήλ

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», διεμήνυσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Stream newspaper
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
