Για ακόμα μία φορά οι διαπραγματευτικές ομάδες της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των αραβικών κρατών συγκεντρώνονται στο Κάιρο για τις πιο κρίσιμες μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασε στην Αίγυπτο με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος ποντάροντας στην ανάπτυξη σχέσεων με καθεστώτα και μεγιστάνες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να συζητήσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες της πρότασης εκεχειρίας του Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η Χαμάς.

Η πρόταση αυτή, που για πολλούς είναι μία πρόταση που συνέταξε ο Νετανιάχου και παρουσίασε ο Τραμπ, έτυχε θετικής αποδοχής τόσο από τα αραβικά καθεστώτα όσο από την Τουρκία και την Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με δεκάδες αξιωματούχους του ΟΗΕ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν Νετανιάχου και Τραμπ για να μιλήσουν για το «ειρηνευτικό σχέδιο» δεν τήρησε καν τα προσχήματα. Οι Παλαιστίνιοι απουσίαζαν πλήρως από τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον τους ενώ τις αποφάσεις τις παίρνουν οι μεγάλες δυνάμεις και οι περιφερειακοί παίκτες που έφτασαν να συμφωνούν τελικά με ένα σχέδιο διαιώνισης της κατοχής.

Η πρόταση αυτή ήρθε με τη μορφή τελεσιγράφου στη Χαμάς την ώρα που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δίνουν άνισο αγώνα επιβίωσης μετά από δύο χρόνια διαρκούς σφαγής, με τον λιμό να επελαύνει και όλες τις υποδομές διαλυμένες.

Τι έχει δεχτεί η Χαμάς

Υπό ασφυκτική πίεση από εχθρούς και φίλους και αντιμέτωπη με την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε το αίτημα της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο δεν απεμπόλησε το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση τονίζοντας ότι τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας θα πρέπει να την έχουν Παλαιστίνιοι.

Στο Κάιρο θα λάβει επίσης χώρα μία σύσκεψη όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων για να καταλήξουν σε κοινή γραμμή για το μεταπολεμικό μέλλον του θύλακα.

Οι όροι περί αφοπλισμού και μη συμμετοχής της Χαμάς στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας είχαν γίνει δεκτοί από την οργάνωση σε προηγούμενα σχέδια συμφωνίας υπό τον όρο της προοπτικής ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά οι διαπραγματεύσεις τινάχτηκαν στον αέρα κάθε φορά από το Ισραήλ και τον Αύγουστο και από τις ΗΠΑ που έφτασαν να διαφωνούν με το σχέδιο που οι ίδιες είχαν προτείνει αφού η Χαμάς το έκανε αποδεκτό.

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο τώρα, ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στη μερική αποδοχή της πρότασής του από τη Χαμάς. Ο αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα social media την αναλυτική απάντηση της Χαμάς λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκπληκτος από την αντίδραση του αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα φροντίσει να υλοποιηθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας – που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων- και από εκεί και πέρα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του οράματος» του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας και να περιοριστεί σε «αμυντικές επιχειρήσεις», ωστόσο ακόμα 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την εντολή Τραμπ στο Τελ Αβίβ να σταματήσει την επίθεση.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ του Σαββάτου, ο Νετανιάχου, επανέλαβε ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνουν είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά ενώ ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι ο στρατός σκοπεύει να μείνει τα επόμενα χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κάνει αναρτήσεις στα social media με ρυθμό πολυβόλου δείχνοντας κυρίως προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Η στάση του Τραμπ

Δημοσίευσε ρεπορτάζ του Axios με τον διάλογό του με τον «Μπίμπι» λέγοντας ότι ο Ισραηλινός ήταν αναγκασμένος να αποδεχτεί την απόφασή του για λήξη του πολέμου, έγραψε ότι το Τελ Αβίβ συμφώνησε να αποσυρθεί από ένα τμήμα της Γάζας προκειμένου να προχωρήσει η απελευθέρωση των ομήρων και γενικά εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος ότι η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα.

Φυσικά, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα πορεία της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κανείς δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από τις επίσημες δηλώσεις του που μπορεί να αλλάζουν από ώρα σε ώρα.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι η πρόσφατη στάση του Τραμπ έρχεται σε μια συγκυρία που η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ. Ο Νετανιάχου μίλησε σε μια άδεια αίθουσα στη συνέλευση του ΟΗΕ αφού 77 διπλωματικές αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει εις ένδειξη διαμαρτυρίας, η επίθεση στο Global Sumud Flotilla ξεσήκωσε κύμα πρωτοφανών αντιδράσεων σε όλον τον πλανήτη, η είδηση της κακομεταχείρισης και του εξευτελισμού της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τις ισραηλινές δυνάμεις προκαλεί αποτροπιασμό ακόμα και στους πιο μετριοπαθείς.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η αντίδραση εντός των ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία μεγάλη μεταστροφή της κοινής γνώμης κατά του Ισραήλ δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Gen Z στις ΗΠΑ εμφανίζεται να στηρίζει τη Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ. Δημοσκόπηση που παρουσίασε η Washington Post αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια ανάμεσα στους Αμερικανούς Εβραίους απέναντι στο Ισραήλ έχει επίσης αυξηθεί με ένα 40% των ερωτηθέντων να απαντά ότι το Τελ Αβίβ διαπράττει γενοκτονία.

Παγκόσμια αναταραχή και ανισορροπία

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να συνάψει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν – που είναι πυρηνική δύναμη και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ – δεν μπορεί παρά να λειτουργεί σαν καμπανάκι για την αμερικανική διπλωματία, ακόμα κι αν το επιτελείο του Τραμπ που αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι πολιτικούς, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αντιληφθεί πάντα εγκαίρως τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη του.

Τα κοινωνικά ξεσπάσματα που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια το τελευταίο διάστημα από το Νεπάλ και την Ινδονησία μέχρι το Μαρόκο και τη Μαδαγασκάρη δεν μπορούν να ιδωθούν έξω από το πλαίσιο της παγκόσμιας αστάθειας και ανισορροπίας οι οποίες εντείνονται από τη σφαγή στη Γάζα.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι κρίσιμες για τον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η απελευθέρωση των ομήρων δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρξει εκεχειρία ενώ οι μεγάλες δυνάμεις φαίνεται να συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να αφήσουν χωρίς καμία ανταμοιβή τους Παλαιστίνιους μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς σφαγής και θυσίας.

Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας

Ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει στην πίεση στο Ισραήλ δεν είναι επίσης καθόλου δεδομένο ότι ο Νετανιάχου θα «υπακούσει» εφόσον δεν λαμβάνονται σοβαρές κυρώσεις εναντίον του.

«Το Ισραήλ έχει γίνει βάρος, όχι μόνο για τους παραδοσιακούς εχθρούς και επικριτές του, αλλά και για τους μεγάλους φίλους του, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και των ΗΠΑ», λέει ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής στο Al Jazeera.

«Κανείς δεν θα βγει να το πει αυτό, αλλά η απότομη απόφαση του Τραμπ να ερμηνεύσει την απάντηση της Χαμάς ως προθυμία για ειρήνη, νομίζω, υποδηλώνει ότι όταν κοιτάζει τον Νετανιάχου, όταν κοιτάζει το Ισραήλ, βλέπει ένα μειονέκτημα. Βλέπει, στη γνωστή ορολογία του Τραμπ, έναν ηττημένο», πρόσθεσε.

Πράγματι σήμερα το Ισραήλ είναι πιο ηττημένο από ποτέ και τα παζάρια στο Κάιρο δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα στα μάτια των εκατομμυρίων στον πλανήτη.

Η Βρετανοτυνήσσια Soumaya Ghannoushi, εξειδικευμένη στη Μέση Ανατολή με αθρογραφία σε διεθνή ΜΜΕ περιέγραψε γλαφυρά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί:

«Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μπορούν να συντάξουν όσα σχέδια θέλουν, αλλά έξω από τις αίθουσες συνεδριάσεών τους, ο κόσμος αλλάζει. Εκατομμύρια διαδηλώνουν, τα μποϊκοτάζ βαθαίνουν, η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει. Η παλίρροια αλλάζει και καμία συμφωνία σε χαρτί δεν μπορεί να την σταματήσει. Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση ​​του κόσμου – και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».