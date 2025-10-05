newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 10:24

Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Για ακόμα μία φορά οι διαπραγματευτικές ομάδες της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των αραβικών κρατών συγκεντρώνονται στο Κάιρο για τις πιο κρίσιμες μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασε στην Αίγυπτο με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος ποντάροντας στην ανάπτυξη σχέσεων με καθεστώτα και μεγιστάνες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να συζητήσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες της πρότασης εκεχειρίας του Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η Χαμάς.

Η πρόταση αυτή, που για πολλούς είναι μία πρόταση που συνέταξε ο Νετανιάχου και παρουσίασε ο Τραμπ, έτυχε θετικής αποδοχής τόσο από τα αραβικά καθεστώτα όσο από την Τουρκία και την Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με δεκάδες αξιωματούχους του ΟΗΕ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν Νετανιάχου και Τραμπ για να μιλήσουν για το «ειρηνευτικό σχέδιο» δεν τήρησε καν τα προσχήματα. Οι Παλαιστίνιοι απουσίαζαν πλήρως από τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον τους ενώ τις αποφάσεις τις παίρνουν οι μεγάλες δυνάμεις και οι περιφερειακοί παίκτες που έφτασαν να συμφωνούν τελικά με ένα σχέδιο διαιώνισης της κατοχής.

Η πρόταση αυτή ήρθε με τη μορφή τελεσιγράφου στη Χαμάς την ώρα που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δίνουν άνισο αγώνα επιβίωσης μετά από δύο χρόνια διαρκούς σφαγής, με τον λιμό να επελαύνει και όλες τις υποδομές διαλυμένες.

Τι έχει δεχτεί η Χαμάς

Υπό ασφυκτική πίεση από εχθρούς και φίλους και αντιμέτωπη με την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε το αίτημα της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο δεν απεμπόλησε το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση τονίζοντας ότι τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας θα πρέπει να την έχουν Παλαιστίνιοι.

Στο Κάιρο θα λάβει επίσης χώρα μία σύσκεψη όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων για να καταλήξουν σε κοινή γραμμή για το μεταπολεμικό μέλλον του θύλακα.

Οι όροι περί αφοπλισμού και μη συμμετοχής της Χαμάς στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας είχαν γίνει δεκτοί από την οργάνωση σε προηγούμενα σχέδια συμφωνίας υπό τον όρο της προοπτικής ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά οι διαπραγματεύσεις τινάχτηκαν στον αέρα κάθε φορά από το Ισραήλ και τον Αύγουστο και από τις ΗΠΑ που έφτασαν να διαφωνούν με το σχέδιο που οι ίδιες είχαν προτείνει αφού η Χαμάς το έκανε αποδεκτό.

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο τώρα, ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στη μερική αποδοχή της πρότασής του από τη Χαμάς. Ο αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα social media την αναλυτική απάντηση της Χαμάς λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκπληκτος από την αντίδραση του αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα φροντίσει να υλοποιηθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας – που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων- και από εκεί και πέρα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του οράματος» του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας και να περιοριστεί σε «αμυντικές επιχειρήσεις», ωστόσο ακόμα 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την εντολή Τραμπ στο Τελ Αβίβ να σταματήσει την επίθεση.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ του Σαββάτου, ο Νετανιάχου, επανέλαβε ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνουν είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά ενώ ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι ο στρατός σκοπεύει να μείνει τα επόμενα χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κάνει αναρτήσεις στα social media με ρυθμό πολυβόλου δείχνοντας κυρίως προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Η στάση του Τραμπ

Δημοσίευσε ρεπορτάζ του Axios με τον διάλογό του με τον «Μπίμπι» λέγοντας ότι ο Ισραηλινός ήταν αναγκασμένος να αποδεχτεί την απόφασή του για λήξη του πολέμου, έγραψε ότι το Τελ Αβίβ συμφώνησε να αποσυρθεί από ένα τμήμα της Γάζας προκειμένου να προχωρήσει η απελευθέρωση των ομήρων και γενικά εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος ότι η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα.

Φυσικά, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα πορεία της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κανείς δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από τις επίσημες δηλώσεις του που μπορεί να αλλάζουν από ώρα σε ώρα.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι η πρόσφατη στάση του Τραμπ έρχεται σε μια συγκυρία που η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ. Ο Νετανιάχου μίλησε σε μια άδεια αίθουσα στη συνέλευση του ΟΗΕ αφού 77 διπλωματικές αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει εις ένδειξη διαμαρτυρίας, η επίθεση στο Global Sumud Flotilla ξεσήκωσε κύμα πρωτοφανών αντιδράσεων σε όλον τον πλανήτη, η είδηση της κακομεταχείρισης και του εξευτελισμού της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τις ισραηλινές δυνάμεις προκαλεί αποτροπιασμό ακόμα και στους πιο μετριοπαθείς.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η αντίδραση εντός των ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία μεγάλη μεταστροφή της κοινής γνώμης κατά του Ισραήλ δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Gen Z στις ΗΠΑ εμφανίζεται να στηρίζει τη Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ. Δημοσκόπηση που παρουσίασε η Washington Post αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια ανάμεσα στους Αμερικανούς Εβραίους απέναντι στο Ισραήλ έχει επίσης αυξηθεί με ένα 40% των ερωτηθέντων να απαντά ότι το Τελ Αβίβ διαπράττει γενοκτονία.

Γάζα

Διαδήλωση ενός εκατομμυρίου στην Ιταλία το Σάββατο. Την Παρασκευή τα συνδικάτα προχώρησαν σε γενική απεργία για την Παλαιστίνη

Παγκόσμια αναταραχή και ανισορροπία

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να συνάψει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν – που είναι πυρηνική δύναμη και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ – δεν μπορεί παρά να λειτουργεί σαν καμπανάκι για την αμερικανική διπλωματία, ακόμα κι αν το επιτελείο του Τραμπ που αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι πολιτικούς, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αντιληφθεί πάντα εγκαίρως τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη του.

Τα κοινωνικά ξεσπάσματα που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια το τελευταίο διάστημα από το Νεπάλ και την Ινδονησία μέχρι το Μαρόκο και τη Μαδαγασκάρη δεν μπορούν να ιδωθούν έξω από το πλαίσιο της παγκόσμιας αστάθειας και ανισορροπίας οι οποίες εντείνονται από τη σφαγή στη Γάζα.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι κρίσιμες για τον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η απελευθέρωση των ομήρων δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρξει εκεχειρία ενώ οι μεγάλες δυνάμεις φαίνεται να συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να αφήσουν χωρίς καμία ανταμοιβή τους Παλαιστίνιους μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς σφαγής και θυσίας.

Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας

Ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει στην πίεση στο Ισραήλ δεν είναι επίσης καθόλου δεδομένο ότι ο Νετανιάχου θα «υπακούσει» εφόσον δεν λαμβάνονται σοβαρές κυρώσεις εναντίον του.

«Το Ισραήλ έχει γίνει βάρος, όχι μόνο για τους παραδοσιακούς εχθρούς και επικριτές του, αλλά και για τους μεγάλους φίλους του, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και των ΗΠΑ», λέει ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής στο Al Jazeera.

«Κανείς δεν θα βγει να το πει αυτό, αλλά η απότομη απόφαση του Τραμπ να ερμηνεύσει την απάντηση της Χαμάς ως προθυμία για ειρήνη, νομίζω, υποδηλώνει ότι όταν κοιτάζει τον Νετανιάχου, όταν κοιτάζει το Ισραήλ, βλέπει ένα μειονέκτημα. Βλέπει, στη γνωστή ορολογία του Τραμπ, έναν ηττημένο», πρόσθεσε.

Πράγματι σήμερα το Ισραήλ είναι πιο ηττημένο από ποτέ και τα παζάρια στο Κάιρο δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα στα μάτια των εκατομμυρίων στον πλανήτη.

Η Βρετανοτυνήσσια Soumaya Ghannoushi, εξειδικευμένη στη Μέση Ανατολή με αθρογραφία σε διεθνή ΜΜΕ περιέγραψε γλαφυρά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί:

«Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μπορούν να συντάξουν όσα σχέδια θέλουν, αλλά έξω από τις αίθουσες συνεδριάσεών τους, ο κόσμος αλλάζει. Εκατομμύρια διαδηλώνουν, τα μποϊκοτάζ βαθαίνουν, η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει. Η παλίρροια αλλάζει και καμία συμφωνία σε χαρτί δεν μπορεί να την σταματήσει. Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση ​​του κόσμου – και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Τούρκος ΥΠΕΞ 05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ
Άξιο απορίας 05.10.25

Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ

Η προθυμία του Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ -που θεωρείται ο πνευματικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν- να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική της Μόσχας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Αουτσάιντερ; 05.10.25

Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τζέημς Ταλαρίκο προσπαθεί να χαράξει μια πορεία εξόδου από τον τραμπικό εφιάλτη, παντρεύοντας θρησκευτική πίστη με κοινωνικές ανάγκες και καταδικάζοντας τη βία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γκάρι Γκερστλ για προσεχείς κάλπες: «Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες» –
«Σκοτεινό χάρισμα» 05.10.25

«Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες» - Γκάρι Γκερστλ για Τραμπ και προσεχείς κάλπες

Ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές Αμερικανικής Ιστορίας στις ΗΠΑ μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το φαινόμενο Τραμπ, τις προσεχείς κάλπες για το Κογκρέσο και τον ρόλο της Ευρώπης

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο
Κόσμος 05.10.25

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο

Το κυνήγι του εσωτερικού εχθρού συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, λίγο μετά την αναστολή της ανάπτυξης στο Πόρτλαντ

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Τούρκος ΥΠΕΞ 05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο