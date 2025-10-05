Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ το Σάββατο το βράδυ και ζήτησαν να υπάρξει συμφωνία για εκεχειρία και επιστροφή όλων των ομήρων από τη Γάζα – ζωντανών και νεκρών, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να υιοθετεί το σύνθημά τους, «Τώρα ή Ποτέ».

Ειδικότερα, ο Τραμπ, δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από τη συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων. Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Τώρα ή Ποτέ».

New media post from Donald J. Trump (TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Τη Δευτέρα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται ν’ αρχίσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα “μέσα στις επόμενες ημέρες”. Πρόσθεσε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει “σφαγές” μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.