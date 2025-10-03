Τελεσίγραφο στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή έδωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ αποδομούν το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα γίνει «κόλαση» αν η παλαιστινιακή οργάνωση δεν αποδεχθεί το σχέδιό του, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

H σχετική ανάρτηση του Τραμπ:

Η Χαμάς δέχεται μεγάλες πιέσεις να αποδεχθεί το σχέδιο. Από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία μέχρι την ΕΕ, πολλές είναι οι δυνάμεις που απαιτούν από την παλαιστινιακή οργάνωση να υποχωρήσει.

Ωστόσο, 36 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ασκούν σκληρή κριτική και απορρίπτουν το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Middle East Eye αναφέρει ότι οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ χαιρέτισαν ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, όπως τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, την απελευθέρωση όσων κρατούνται παράνομα και τις δεσμεύσεις κατά του αναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων και της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Ωστόσο, τόνισαν ότι τα μέτρα αυτά απαιτούνται ήδη από το διεθνές δίκαιο και δεν πρέπει να εξαρτώνται από την επιτυχία ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

«Η επιβολή άμεσης ειρήνης με οποιοδήποτε κόστος, ανεξάρτητα από τον νόμο και τη δικαιοσύνη ή σε αντίθεση με αυτά, είναι συνταγή για περαιτέρω αδικία, μελλοντική βία και αστάθεια», υπογράμμισαν.

Οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν μια σειρά από προβλήματα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου με το διεθνές δίκαιο και με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του 2024 από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, η οποία επιβεβαίωσε ότι η παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη και πρέπει να τερματιστεί άνευ όρων.

Αναλυτικά, οι 15 λόγοι για τους οποίους οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απέρριψαν το σχέδιο του Τραμπ:

1. Αυτοδιάθεση υπό όρους

Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι το σχέδιο Τραμπ δεν εγγυάται στους Παλαιστινίους το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου κράτους.

Αντίθετα, η ανεξαρτησία εξαρτάται από παράγοντες όπως η ανασυγκρότηση της Γάζας, η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και ο διάλογος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Προειδοποίησαν ότι αυτό θέτει το πολιτικό μέλλον της Παλαιστίνης στα χέρια εξωτερικών παραγόντων, παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η αυτοδιάθεση δεν μπορεί να εξαρτάται από διαπραγματεύσεις.

2. Απουσία αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης

Το σχέδιο προτείνει μια «προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση» για τη Γάζα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το σώμα αυτό δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό των Παλαιστινίων, θα αποκλείει την Παλαιστινιακή Αρχή και θα στερείται νομιμότητας.

Δεν έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια ή χρονοδιαγράμματα για τη μετάβαση σε αντιπροσωπευτική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

3. Εποπτεία εκτός της εξουσίας του ΟΗΕ

Η εποπτεία του σχεδίου ανατίθεται σε ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι εμπειρογνώμονες επέκριναν αυτή τη ρύθμιση ως αδιαφανή αφού παρακάμπτει την εξουσία του ΟΗΕ και τοποθετεί τον έλεγχο στα χέρια ενός κράτους που είναι στενός σύμμαχος του Ισραήλ.

Προειδοποίησαν ότι αυτό το μοντέλο θυμίζει πρακτικές αποικιακής διακυβέρνησης και δεν συνάδει με την απαίτηση του διεθνούς δικαίου για πολυμερή εποπτεία.

4. Αντικατάσταση της κατοχής με ξένο έλεγχο

Η πρόταση περιλαμβάνει την αποστολή μιας «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με ξένη ή αμερικανική κατοχή, αντί για αποκατάσταση της παλαιστινιακής κυριαρχίας, και αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Τόνισαν ότι η ισραηλινή κατοχή πρέπει να τερματιστεί «άμεσα, πλήρως και άνευ όρων».

5. Διατήρηση της ισραηλινής παρουσίας

Το σχέδιο επιτρέπει στο Ισραήλ να διατηρήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εντός των συνόρων της Γάζας.

Οι εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν αυτό το μέτρο ως συνέχιση της κατοχής με άλλα μέσα και, ως εκ τούτου, απαράδεκτο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

6. Αποστρατιωτικοποίηση χωρίς αμοιβαιότητα

Η Γάζα υποχρεούται να υποβληθεί σε αορίστου χρόνου αποστρατιωτικοποίηση, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Οι εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι, εάν η αποστρατιωτικοποίηση είναι μόνιμη, η Γάζα θα παραμείνει ευάλωτη σε επιθέσεις.

Δεν επιβάλλονται παράλληλες υποχρεώσεις στο Ισραήλ, το οποίο διατηρεί εκτεταμένη στρατιωτική ικανότητα και έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιχειρήσεις στη Γάζα.

7. Άνισα μέτρα «αποριζοσπαστικοποίησης»

Το σχέδιο επιβάλλει την «αποριζοσπαστικοποίηση» στη Γάζα, αλλά δεν αντιμετωπίζει την αντιπαλαιστινιακή ή αντιαραβική ρητορική στο Ισραήλ.

Οι εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι η υποκίνηση βίας και ακόμη και γενοκτονίας ήταν εμφανής στον ισραηλινό λόγο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζεται.

8. Κατακερματισμός της παλαιστινιακής επικράτειας

Το σχέδιο Τραμπ αντιμετωπίζει τη Γάζα μεμονωμένα και δεν την ενσωματώνει στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν ότι αυτό υπονομεύει την εδαφική ενότητα της Παλαιστίνης, η οποία αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο ως ενιαία εδαφική οντότητα.

9. Κίνδυνοι οικονομικής εκμετάλλευσης

Ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» και η δημιουργία μιας «ειδικής οικονομικής ζώνης» θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση των πόρων της Γάζας από ξένες δυνάμεις χωρίς τη συγκατάθεση των Παλαιστινίων.

Οι εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να διαιωνίσουν την οικονομική εξάρτηση αντί να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της.

10. Απουσία αποζημιώσεων

Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία απαίτηση προς το Ισραήλ ή τα κράτη που το υποστηρίζουν να αποζημιώσουν τους Παλαιστινίους για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το διεθνές δίκαιο απαιτεί αποζημίωση για τις παράνομες ζημίες.

11. Άνιση μεταχείριση των κρατουμένων

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων, αλλά μόνο ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί από τους οποίους κρατούνται αυθαίρετα.

Αυτή η ανισορροπία, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.

12. Αμνηστία χωρίς λογοδοσία

Στα μέλη της Χαμάς προσφέρεται αμνηστία ανεξάρτητα από το αν έχουν διαπράξει διεθνή εγκλήματα.

Οι εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι τέτοιες άνευ όρων αμνηστίες στερούν τη δικαιοσύνη από τα θύματα σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

13. Καμία λογοδοσία για τα εγκλήματα του Ισραήλ

Το σχέδιο δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της λογοδοσίας για τα διεθνή εγκλήματα ή τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά του Ισραήλ.

Ούτε περιλαμβάνει μηχανισμούς για τη μεταβατική δικαιοσύνη, την αποκάλυψη της αλήθειας, τη συμφιλίωση ή την εγγυημένη πρόσβαση για ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η λογοδοσία είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε βιώσιμης ειρηνευτικής διαδικασίας.

14. Παράλειψη θεμελιωδών ζητημάτων

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι το σχέδιο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει τα βασικά ζητήματα που έχουν προσδιοριστεί από το διεθνές δίκαιο και στις προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων:

Η απομάκρυνση των παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

Η καθιέρωση αναγνωρισμένων συνόρων

Το δικαίωμα επιστροφής και το καθεστώς των Παλαιστινίων προσφύγων

Η υποχρέωση του Ισραήλ να καταβάλει αποζημιώσεις.

15. Περιορισμένος ρόλος του ΟΗΕ

Το σχέδιο παραγκωνίζει τα Ηνωμένα Έθνη και τους οργανισμούς τους, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Ασφαλείας και της UNRWA, η οποία παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι αυτό υπονομεύει τη νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε τα Ηνωμένα Έθνη, και όχι μεμονωμένα κράτη, ως την αρμόδια αρχή για την επίβλεψη του τερματισμού της κατοχής.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εμπειρογνώμονες υπενθύμισαν ότι το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Εθνών (ICJ) είχε καταστήσει σαφές ότι δεν μπορούν να τεθούν όροι στην αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και ότι η κατοχή πρέπει να τερματιστεί άμεσα και άνευ όρων.

«Κάθε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να σέβεται τους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου», δήλωσαν.

«Το μέλλον της Παλαιστίνης πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του παλαιστινιακού λαού και να μην επιβάλλεται από ξένους υπό ακραίες συνθήκες πίεσης, στο πλαίσιο ενός ακόμη σχεδίου για τον έλεγχο του πεπρωμένου του», υπογράμμισαν οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ.